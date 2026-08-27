Entretenimiento

“No puedo creer que yo realmente forme parte de esto”, Adria Arjona sobre su papel en The Thomas Crown Affair

La actriz puertorriqueña-guatemalteca confesó su asombro al ver terminada la producción en la que participa, mientras protagoniza la portada de septiembre de Vogue y prepara el estreno de Onslaught para octubre

Dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Adria Arjona, Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, Eric Wareheim y Dan Stevens.
Guardar

Adria Arjona protagoniza la portada de la revista de moda Vogue de septiembre, en una edición en la que la actriz puertorriqueña-guatemalteca abre las puertas a una conversación sobre sus orígenes, su rol como productora y su presente profesional en Hollywood. El 22 de octubre llegará a las pantallas Onslaught, un thriller de terror y acción en el que interpreta a Celeste.

Arjona, el año pasado estrenó Amores compartidos, junto a Dakota Johnson, y apareció en la temporada final de Andor, al lado de Diego Luna, acciones que la llevaron a la portada de la reconocida revista.

PUBLICIDAD

Nacida en Puerto Rico, de madre boricua y padre guatemalteco —el músico Ricardo Arjona—, Adria creció de gira, entre autobuses y escenarios a lo largo de América Latina. Esa infancia nómada la marcó de una forma que hoy trasciende a su trabajo.

Ricardo Arjona felicitó a España tras la final del Mundial 2026 y afirmó que "Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo".
Adria Arjona nació en Puerto Rico, es hija del músico Ricardo Arjona y creció de gira por América Latina entre autobuses y escenarios (Instagram)

“Ver a alguien alcanzar sus sueños a través de mucho trabajo duro, de mucho sacrificio, me inspiró y de alguna manera me permitió creer que yo también podía hacerlo. Pero también me dio mucho más miedo, porque vi las consecuencias de la fama y cuánto trabajo hay que invertir en una carrera”, declaró la actriz en conversación con Vogue.

PUBLICIDAD

Esa dualidad entre inspiración y temor es, según ella misma, el motor que la lanzó a una industria que en sus inicios apenas abría espacios para los latinos. “Sabía que, si tenía un plan B, no iba a estar bien. Tenía que correr ese riesgo, lanzarme al vacío, fracasar muchas veces, aprender de mis errores”, afirmó.

De los papeles diversos a la producción

La versatilidad es una marca registrada en la trayectoria de Arjona. En la entrevista difundida por Vogue, la actriz reconoce que su paso por géneros tan distintos —ciencia ficción, comedia, terror— no fue producto de una estrategia, sino de una búsqueda personal. “Curiosamente, eso me hizo menos reconocible”, admitió.

“Estaba un poco de incógnito porque hacía proyectos pequeños y muy distintos aquí y allá, lo cual fue divertido y maravilloso. También significó que la gente no lograba definirme, así que a la industria le resultaba más difícil encasillarme”, agregó.

Adria Arjona tapa Vogue
Adria Arjona protagoniza la portada de Vogue de septiembre de 2026 y habla sobre sus orígenes, su rol como productora y su presente en Hollywood (Vogue)

Para Onslaught, Arjona trabajó junto al director Adam Wingard, conocido por The Guest. Según relató a Vogue, la conexión fue inmediata: Wingard le presentó el proyecto como una película al estilo de John Carpenter de los años ochenta, y la energía del encuentro terminó de convencerla.

“Me cautivaron su energía y su pasión por el proyecto”, señaló. En esa producción, además de actuar, Arjona asumió el rol de productora, una faceta que ha ganado peso en su carrera desde Los Frikis, el filme que representó su primera experiencia formal detrás de las cámaras.

La mirada sobre los estereotipos y lo que viene

Sobre la representación latina en Hollywood, la actriz fue directa. Vogue recoge su reflexión sobre una industria que históricamente redujo la identidad latina a un conjunto de estereotipos.

“En Estados Unidos suele existir esta idea de que una latina es temperamental, sexy y que puede definirse con un par de adjetivos. ¡Pero no podría describir así ni a una sola mujer de mi familia!”, dijo. Para Arjona, esa diversidad interna de América Latina es su herramienta actoral.

Ricardo Arjona felicitó a España tras la final del Mundial 2026 y afirmó que "Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo".
Adria Arjona sostuvo que su paso por géneros como la ciencia ficción, la comedia y el terror respondió a una búsqueda personal y dificultó que la encasillaran (Instagram)

En el futuro inmediato, en los próximos pasos profesionales que ha proyectado, los planes que tiene la actriz incluyen formar parte del elenco de The Thomas Crown Affair.

Se trata de una producción que es nueva y sobre la que, al referirse a ella, la actriz manifestó sentir un gran entusiasmo. “Acabo de ver la película y, mientras la veía, pensé en mi interior: ‘No puedo creer que yo realmente forme parte de esto’”, confesó la actriz durante una conversación con Vogue.

Temas Relacionados

Adria ArjonaRicardo ArjonaVogueHollywoodAndorNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

La muerte de sus padres y el arresto de su hermano han transformado la vida de Jake Reiner, quien reconoció que el dolor se ha convertido también en rabia e impotencia

La primera entrevista de Jake, hijo de Rob Reiner, 8 meses después del asesinato de sus padres: “Cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad”

Qué ver antes de “Avengers: Doomsday”: la guía definitiva del universo de Marvel

Disney+ armó una selección de 15 títulos entre películas y series del UCM para preparar el visionado del evento coral más esperado de la franquicia, con estreno el 17 de diciembre

Qué ver antes de “Avengers: Doomsday”: la guía definitiva del universo de Marvel

“Creo que es posiblemente mi favorita del álbum”: la confesión de George Harrison sobre la canción de Abbey Road inspirada en Beethoven

El músico destacó la dificultad técnica de la armonía vocal que los tres integrantes debieron trabajar en profundidad. Por qué afirma que puede generar impacto emocional en cualquier oyente

“Creo que es posiblemente mi favorita del álbum”: la confesión de George Harrison sobre la canción de Abbey Road inspirada en Beethoven

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

El actor pasó 14 años enfrentando las secuelas de un derrame cerebral que afectó su movilidad y su habla

Los amigos de Tim Curry hablan de sus últimos años enfrentándose a las secuelas de un derrame cerebral: “No tenía miedo a la muerte”

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

La hermana de la artista contó que la cantante estaba dispuesta a probar medicamentos experimentales con la intención de aportar información que pudiera servir a otros pacientes

Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales durante su lucha contra el cáncer para ayudar a futuras investigaciones

DEPORTES

Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

Cuándo jugarán las Leonas la final del Mundial de hockey femenino: rival, hora y todo lo que hay que saber

La particularidad en el nuevo contrato de Colapinto con Alpine y los detalles ocultos detrás del anuncio de su continuidad en la F1

Argentina-Turquía por la Copa Davis: cuándo estará lista la cancha, qué pelotas se usarán y todos los detalles de la serie

El Tanque Silva vuelve a jugar a los 45 años: el club que lo contrató

Se confirmaron las fechas y horarios de los los cuartos de final de la Copa Sudamericana: cuándo jugará Boca

TELESHOW

El triste posteo de Vicente Viloni por la muerte de La Momia de Titanes en el Ring: “Se fue el más grande”

El triste posteo de Vicente Viloni por la muerte de La Momia de Titanes en el Ring: “Se fue el más grande”

Quiénes son los dos populares influencers que se suman a MasterChef Celebrity

Cande Ruggeri viajó al sur con su esposo y su hija tras el escándalo con Flor Vigna: ski, nieve y lagos

Teto Medina arrancó su novena etapa de quimioterapia con un mensaje de esperanza: "Esto va a terminar bien"

Maxi López habló sobre el cruce entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: “A mí me ha pasado”

INFOBAE AMÉRICA

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

Crece el peligro en el Himalaya: dos lagos amenazan con romper sus barreras y desatar nuevas inundaciones en Nepal y China

En Panamá las microempresas son más, pero generan bajos ingresos y poca contratación de personal

Dos países centroamericanos jugarán el FIFAe 2026 de eConcacaf en México

La Junta Monetaria de Guatemala sube a 4.3% su previsión de crecimiento para 2026

“Estamos muy preocupados”: Monseñor Nácher ante ola de crímenes en el país en Honduras