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Corea del Sur desplegó aviones de combate tras la entrada de aeronaves militares rusas en su zona de defensa aérea

El Ministerio de Defensa surcoreano reportó la segunda entrada de aviones militares de Rusia en pocas semanas a la zona sobre el Mar del Este

Un avión de combate gris, con el tren de aterrizaje extendido, asciende hacia un cielo azul con nubes blancas. En la esquina superior derecha, un emblema rojo y blanco
El Ministerio de Defensa ruso difundió imágenes de sus ejercicios nucleares estratégicos, con lanzadores de misiles, submarinos, la fragata Admiral Gorshkov y cazas MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal (Archivo)
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Corea del Sur desplegó aviones de combate este miércoles tras la entrada de aeronaves militares rusas en su zona de identificación de defensa aérea, lo que representa la segunda incursión de este tipo en pocas semanas, según informó el Ministerio de Defensa en Seúl.

Las autoridades surcoreanas comunicaron que varios aviones rusos cruzaron la zona de defensa aérea sobre el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón, antes de retirarse sin violar el espacio aéreo nacional. “El ejército de Corea del Sur detectó los aviones rusos antes de que entraran en la zona y desplegó cazas de la Fuerza Aérea para prepararse ante cualquier eventualidad, detalló el ministerio en un comunicado.

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La relación entre Corea del Sur y Rusia se fue deteriorando desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, momento en que Seúl se sumó a las sanciones occidentales y Moscú fortaleció su cooperación con Corea del Norte.

La zona de identificación de defensa aérea no constituye espacio aéreo soberano, sino un área donde los países solicitan que aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad. Aunque se espera que se notifique la entrada, no existe una obligación legal para ello.

A finales de junio, más de 10 aviones militares chinos y rusos sobrevolaron la zona de defensa aérea surcoreana. En ese momento, el Ministerio de Defensa chino informó que se trató de una “patrulla aérea estratégica” realizada junto a Rusia sobre el Mar de Japón, el Mar de China Oriental y el Océano Pacífico occidental. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que la operación respondía a planes normales de cooperación militar y que “no estaba dirigida contra terceros países”.

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5 Imagen de archivo de un caza ruso (MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA/Europa Press)
5 Imagen de archivo de un caza ruso (MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA/Europa Press)

La alianza militar entre Rusia y Corea del Norte

El domingo pasado, las fuerzas armadas de Corea del Sur detectaron preparativos para un eventual nuevo despliegue de tropas del régimen norcoreano en Rusia, aunque aclararon que no existen señales de que ese traslado sea inminente. La evaluación surge tras advertencias de Ucrania sobre la posibilidad de que Pyongyang aporte entre 30.000 y 50.000 efectivos adicionales para respaldar a Moscú en la invasión.

La información forma parte de un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa surcoreana (DIA) entregado al legislador Yoo Yong-won, según confirmó su oficina. El reporte precisa que el Ejército surcoreano observó movimientos y señales de preparación, pero no registró un patrón que indique un despliegue inmediato.

Las especulaciones sobre un nuevo contingente norcoreano cobraron fuerza a comienzos de agosto, cuando el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y funcionarios de Kiev afirmaron que Pyongyang y el Kremlin habrían acordado un refuerzo militar a gran escala, con un posible envío de hasta 50.000 soldados norcoreanos. De concretarse, ese número ampliaría significativamente la cooperación militar entre ambos países.

Las estimaciones de Seúl indican que desde octubre de 2024, Corea del Norte ya trasladó a territorio ruso alrededor de 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y personal de construcción. Estos datos sugieren que la asistencia norcoreana abarca apoyo logístico, infraestructura y tareas técnicas, además del envío de personal al frente.

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Belúsov, y el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, aplauden mientras el dictador norcoreano, Kim Jong-un, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero —que rinde homenaje a las tropas norcoreanas fallecidas mientras luchaban por Rusia en la guerra contra Ucrania— en Pyonyang, Corea del Norte, el 26 de abril de 2026 (REUTERS)
El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Belúsov, y el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, aplauden mientras el dictador norcoreano, Kim Jong-un, pronuncia un discurso durante la ceremonia de inauguración del Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate en Operaciones Militares en el Extranjero —que rinde homenaje a las tropas norcoreanas fallecidas mientras luchaban por Rusia en la guerra contra Ucrania— en Pyonyang, Corea del Norte, el 26 de abril de 2026 (REUTERS)

La inteligencia militar surcoreana también considera que los misiles norcoreanos empleados en la guerra pueden haber mejorado su precisión y otras prestaciones, gracias a la acumulación de datos en combate real y la posible asistencia rusa con componentes o asesoramiento técnico. Este aspecto genera preocupación para Seúl y sus aliados, al considerar que el conflicto en Europa del Este puede estar sirviendo como campo de prueba para sistemas de armas desarrollados por el régimen norcoreano.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa surcoreano informó que Corea del Norte suministró a Rusia más de 15 millones de proyectiles de artillería de 152 milímetros. El volumen revela una cooperación sostenida y amplia, en un contexto donde la capacidad de producción y reposición de municiones resulta clave para ambos bandos en el conflicto.

(Con información de AFP)

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