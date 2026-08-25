2 años y casi todas las aves muertas: Francia prevé el cierre del programa de reintroducción del urogallo en los Vosgos

El Ministerio de Transición Ecológica de Francia informó que no contempla nuevas translocaciones del gran urogallo más allá del programa vigente entre 2024 y 2029 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El programa de reintroducción del gran urogallo en los Vosgos enfrenta un futuro limitado después de que el Ministerio de Transición Ecológica de Francia anunciara que la experiencia no debería continuar más allá de 2029.

De acuerdo con GEO, era una especie propia del macizo. El ave, considerada la más grande entre las silvestres de Europa, forma parte desde 2024 de un plan de reincorporación con miembros capturados en Noruega y liberados en territorio francés.

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora abrieron un nuevo escenario sobre su viabilidad. “Nos lleva a prever la finalización del programa al final de su período de validez actual”, afirmó el Ministerio de Transición Ecológica en AFP.

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La decisión responde tanto a las muertes de los ejemplares desplazados como a las dudas sobre la habitabilidad futura del macizo frente al cambio climático.

Mortalidad alta y continuidad acotada

El plan de reintroducción del gran urogallo en los Vosgos comenzó en 2024 con aves capturadas en Noruega y liberadas en territorio francés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las liberaciones ya se realizaron en 2024, 2025 y 2026. Durante los 2 primeros años se introdujeron 16 ejemplares, pero en 2026 solo 1 o 2 seguían con vida. A esa cifra se sumaron 17 aves más introducidas en la primavera más reciente.

El ministerio señaló que “estos factores nos llevan a no considerar ninguna otra operación de translocación más allá de las previstas en el programa actual”, diseñado para desarrollarse entre 2024 y 2029.

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El Parque Natural Regional de Ballons des Vosges, que dirige el proyecto, sostuvo que “los expertos científicos están muy divididos sobre el tema de la adaptación al cambio climático”.

También consideró prudente esperar al final de la prueba antes de sacar conclusiones definitivas sobre la elevada mortalidad observada en los animales trasladados.

Críticas desde el inicio del plan

Francia prevé finalizar en 2029 el programa de reintroducción del gran urogallo en los Vosgos por la alta mortalidad y las dudas sobre el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios científicos y asociaciones ambientales rechazan el proyecto desde su inicio. Su principal argumento es que la zona montañosa del lugar ya no ofrece condiciones adecuadas para el animal, y que la captura y el traslado generan un estrés innecesario para las aves.

Entre las voces críticas aparece Dominique Humbert-Beretti, presidente de SOS Massif des Vosges, quien declaró que “interrumpir el programa después de 5 años significa que, de todos modos, es un fracaso”.

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A su juicio, la decisión oficial confirma lo que esa asociación sostiene desde el comienzo: que la operación no es viable. También pidió detener la iniciativa de inmediato en lugar de esperar hasta 2029.

Además, propuso que el dinero que no llegue a utilizarse se destine a la restauración de los ambientes naturales y a acciones de protección de la biodiversidad.

Un nacimiento que cambia parte del balance

De los 16 grandes urogallos introducidos en 2024 y 2025, en 2026 solo 1 o 2 seguían con vida, antes del ingreso de otras 17 aves en primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun con ese panorama, el parque regional comunicó una novedad considerada positiva dentro del proyecto: una hembra introducida en 2024 dio origen a 4 crías, dando lugar al primer nacimiento registrado desde que comenzó esta experiencia de reintroducción.

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Según Fabien Diehl, técnico del parque encargado del seguimiento de la especie, los ejemplares jóvenes habrían nacido a mediados de junio.

El 4 de agosto, un senderista observó a las crías y se presentó con el objetivo de verificar las imágenes tomadas a mediados de julio de 2 de ellas, un macho y una hembra.

La madre de esos individuos ya había anidado en 2025, pero entonces sus huevos fueron destruidos por depredadores. Para Diehl, “esto demuestra que estas aves tienen potencial reproductivo y que el entorno es favorable”.

El debate sobre la viabilidad sigue abierto

El Parque Natural Regional de Ballons des Vosges sostiene que existen diferencias entre expertos sobre la adaptación del gran urogallo al cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último nacimiento registrado de grandes urogallos en los Vosgos databa de 2019. Ese antecedente da relieve al nuevo episodio, aunque no modifica por sí solo la evaluación general que enfrenta el plan.

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Desde SOS Massif des Vosges celebraron la llegada de los polluelos, pero insistieron en que el balance global continúa siendo ampliamente negativo.

La asociación remarcó además que todavía falta saber cuánto tiempo sobrevivirán esas crías, un punto central dentro del proyecto.

El plan de reintroducción tiene un costo estimado de 230.000 euros por año. Además, autoriza la captura en Noruega de hasta 50 aves por año y de 200 ejemplares en 5 años. Está previsto que en otoño se reúna un comité para evaluar la situación.