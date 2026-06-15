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Honduras: amnistía temporal a políticos morosos y suspende sanciones por informes financieros

Quienes incumplieron podrán evitar multas y procesos de cobro si regularizan su situación

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Analistas advierten que las prórrogas recurrentes en el financiamiento político pueden debilitar la obligatoriedad de cumplir los plazos fijados por la legislación electoral.
Analistas advierten que las prórrogas recurrentes en el financiamiento político pueden debilitar la obligatoriedad de cumplir los plazos fijados por la legislación electoral.

El Congreso Nacional aprobó una disposición transitoria que otorga una nueva oportunidad a candidatos que participaron en los procesos electorales de 2025 y no entregaron sus informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. La medida fija una prórroga de dos meses y contempla una exoneración temporal de sanciones.

La decisión beneficia a postulantes que no acreditaron cuentas bancarias o no entregaron la información financiera exigida dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La medida generó debate porque alcanza a aspirantes que incumplieron requisitos vinculados con la rendición de cuentas de campaña.

Alcance de la prórroga

De acuerdo con lo aprobado por el Poder Legislativo, los candidatos tendrán un plazo de dos meses calendario contados a partir de la entrada en vigencia del decreto para presentar balances generales, estados de resultados y demás documentación relacionada con el manejo de fondos durante sus campañas.

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La secretaria del Congreso Nacional, Ariana Banegas, explicó que el objetivo es permitir que quienes no completaron el proceso de rendición de cuentas puedan ponerse al día sin enfrentar de inmediato las consecuencias económicas previstas en la legislación vigente.

La disposición también ordena suspender y archivar temporalmente los procesos de cobro ya iniciados contra candidatos a alcaldías y diputaciones por incumplimientos relacionados con la presentación de informes financieros.

La decisión fue adoptada mientras el financiamiento político sigue bajo discusión dentro del sistema electoral hondureño.

Los candidatos que no presenten sus informes financieros dentro de los dos meses perderán la exoneración. EFE/Gustavo Amador
Los candidatos que no presenten sus informes financieros dentro de los dos meses perderán la exoneración. EFE/Gustavo Amador

Especialistas en gobernabilidad y transparencia señalan que los mecanismos de rendición de cuentas permiten garantizar que los recursos utilizados durante las campañas tengan origen lícito y que la ciudadanía conozca cómo se financian los actores políticos.

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Para expertos en materia electoral, las auditorías y controles financieros constituyen una herramienta para prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas y fortalecer la confianza pública en los procesos democráticos.

Algunos analistas consideran que las prórrogas recurrentes pueden enviar señales contradictorias sobre la obligatoriedad de cumplir con los plazos establecidos por la ley.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La disposición establece que los candidatos que regularicen su situación dentro del nuevo plazo podrán acogerse a la exoneración de las sanciones relacionadas con el incumplimiento original.

Quienes presenten la documentación pendiente no deberán enfrentar las multas o responsabilidades administrativas que inicialmente correspondían por no haber entregado la información financiera requerida.

El beneficio no será automático para todos los involucrados.

El decreto advierte que aquellos aspirantes que vuelvan a incumplir y no presenten los informes dentro de los dos meses otorgados perderán la exoneración y quedarán sujetos a las sanciones contempladas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.

La presentación de informes financieros ha sido uno de los principales desafíos para numerosos actores políticos en Honduras.

En cada proceso electoral, organismos de observación y entidades de control han identificado retrasos, inconsistencias o incumplimientos relacionados con la entrega de documentación financiera por parte de candidatos y movimientos políticos.

Expertos en derecho electoral sostienen que la transparencia en el financiamiento político no solo permite fiscalizar el uso de recursos, sino que también contribuye a reducir riesgos de corrupción, conflictos de interés y posibles vínculos entre estructuras políticas y actividades ilícitas.

Consideran que cualquier ampliación de plazos debe ir acompañada de mecanismos de supervisión y cumplimiento.

Fotografía que muestra pantallas con los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Honduras. EFE/ Carlos Lemos
Fotografía que muestra pantallas con los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Honduras. EFE/ Carlos Lemos

La aplicación de la norma

La aprobación de la prórroga reabre el debate sobre el equilibrio entre facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y garantizar la efectividad de los controles establecidos por la legislación electoral.

Mientras algunos sectores consideran que la medida permitirá corregir omisiones y fortalecer los procesos de rendición de cuentas, otros advierten que podría interpretarse como un alivio para actores políticos que incumplieron obligaciones vinculadas con la transparencia democrática.

La atención estará centrada en cuántos candidatos aprovecharán esta última oportunidad para presentar sus informes y si, una vez concluido el plazo extraordinario, las autoridades aplicarán las sanciones previstas contra quienes continúen al margen de la normativa.

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