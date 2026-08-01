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La estrella de ‘Obsession’ Inde Navarrette negocia para entrar en Marvel y tiene claro qué personaje le encantaría interpretar: “Siempre ha sido muy guay”

La actriz ha revelado que ya ha tenido conversaciones con Jake Schreier (’Thunderbolts’), quien se encargará de la nueva película de los X-Men

Inde Navarrette en 'Obsession'
Inde Navarrette en 'Obsession'
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Inde Navarrette, protagonista de Obsession, ha confirmado que negocia su ingreso al Universo Marvel y comparte abiertamente cuál sería su personaje soñado. “Me encantaría ser parte de Marvel. Creo que es divertido, especialmente porque crecí viendo X-Men”, explicó la actriz en una entrevista reciente, dejando en claro su vínculo emocional con la franquicia y su entusiasmo por sumarse a sus filas. La actriz, que hasta hace nada era una completa desconocida, tiene ahora el mundo a sus pies y las ideas más que claras.

La actriz, que se ha convertido en una de las revelaciones de Hollywood tras liderar el éxito de terror independiente Obsession, no solo ha captado la atención de la industria por su desempeño actoral, sino también por su interés en los universos de superhéroes. Navarrette confirmó que ha mantenido una reunión con Jake Schreier, el director encargado de la nueva versión de X-Men para Marvel Studios y responsable de Thunderbolts, aunque evitó precisar si se trató de una negociación concreta por un papel. “He tenido muchas reuniones desde que salió Obsession, y eso ha sido muy bueno, porque conoces gente y puedes hacer preguntas”, comentó. El encuentro, según relató, fue principalmente una oportunidad para expresar su admiración por el trabajo de Schreier en Thunderbolts, destacando el enfoque en los personajes que, en su opinión, distingue a Marvel en sus mejores momentos.

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La actriz fue directa al revelar cuál sería su papel predilecto en el Universo Marvel. “Mystique siempre ha sido muy guay”, respondió cuando le preguntaron por el personaje que más desea interpretar. Navarrette recordó su fascinación de niña por el proceso de maquillaje y prótesis que requiere el personaje, popularizado primero por Rebecca Romijn en la trilogía original de X-Men y después por Jennifer Lawrence en las precuelas. “De pequeña, veía los detrás de cámaras del proceso de las prótesis. Eso me parecía fascinante. Siempre miraba los making of de muchas cosas, como Piratas del Caribe y X-Men. Me resultaba muy interesante”, relató.

Navarrette no confirmó si en esa charla se discutió un rol específico dentro de X-Men, pero sí subrayó el valor de poder interactuar con creadores de proyectos que le inspiran. “Eso es un lujo que tengo ahora, conocer a diferentes personas, y no todas esas reuniones se convierten en proyectos. A veces solo quieres trabajar con alguien porque te gusta lo que ha hecho”, manifestó. Mystique, una mutante capaz de adoptar cualquier apariencia, es uno de los personajes más icónicos de la saga. La interpretación de Romijn marcó una época, y la propia actriz volverá a encarnar el papel en Vengadores: Doomsday, que cruzará a los X-Men originales con los Vengadores de Marvel Studios. Navarrette expresó su admiración por el legado de Mystique y su deseo de continuar esa tradición. “Crecí viendo los X-Men de los 2000. Ser parte de eso sería un sueño”, afirmó.

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Jennifer Lawrence como Mystique
Jennifer Lawrence como Mystique

De ‘Obsession’ al radar de Hollywood

En la misma entrevista, Navarrette respondió a especulaciones que circulan en redes sociales sobre la posibilidad de que interprete a Felicia Hardy/Black Cat en una futura entrega de Spider-Man. Al respecto, fue tajante: “No sé quién es”, respondió tras enterarse de que los usuarios la han propuesto en ese papel. “Me encanta Spider-Man y disfruto mucho toda la prensa de Tom Holland que está ocurriendo ahora”, agregó, restando valor a los rumores pero dejando claro su apertura a sumarse a cualquier proyecto de Marvel. Navarrette reconoció que estas especulaciones la divierten, aunque no corresponden a ninguna negociación real: “Cada vez que veo algo así, me río, porque obviamente sé la verdad. Pero me encantaría ser parte de Marvel”, reiteró.

El salto de Navarrette al centro de la conversación en Hollywood se dio gracias a su papel como Nikki en Obsession, una película de terror que sorprendió por su éxito comercial: recaudó 459 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de apenas 750 mil dólares. Esta cifra superó a franquicias como Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Supergirl y Moana, consolidando a Navarrette como una de las jóvenes actrices más solicitadas del momento. La repercusión de Obsession multiplicó las oportunidades para Navarrette, quien ahora se encuentra en el radar de los grandes estudios y directores de la industria.

Mientras tanto, el reboot de X-Men dirigido por Jake Schreier sigue sin anunciar su elenco completo. Recientemente se confirmó que Samara Weaving dará vida a Emma Frost, personaje que anteriormente interpretó January Jones. La expectativa por conocer al resto del reparto y el posible ingreso de Navarrette a la saga sigue creciendo, alimentada por sus propias declaraciones y el interés que ha generado su meteórico ascenso. Navarrette, por ahora, se mantiene prudente, valorando cada paso y disfrutando del momento. “Es divertido imaginar qué podría pasar en el futuro, pero por ahora solo me alegra poder conocer y aprender de gente tan talentosa”, concluyó.

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