Honduras

Honduras: Autoridades advierten sanciones por cobros indebidos tras ajuste temporal al transporte público

La modernización del sistema de transporte hondureño incluye la publicación de una nueva tabla de precios por recorrido y la digitalización de registros para mayor transparencia y control.

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La tarifa del transporte urbano de Honduras se mantiene en 13 lempiras gracias a la continuidad del subsidio estatal enfocado en la protección de los sectores más vulnerables.(Foto: Cortesía)
La tarifa del transporte urbano de Honduras se mantiene en 13 lempiras gracias a la continuidad del subsidio estatal enfocado en la protección de los sectores más vulnerables.(Foto: Cortesía)

Las nuevas tarifas en el transporte público de Honduras, anunciadas tras el aumento de los precios internacionales de combustibles, implican incrementos diferenciados según el tipo de servicio y estarán sujetas a estrictos controles, en un intento estatal por proteger a los sectores más vulnerables de la economía y evitar cobros indebidos.

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) pondrá especial énfasis en la supervisión y sanción de empresas que incumplan las nuevas disposiciones, con medidas coordinadas por el ente regulador y otras autoridades nacionales, según detalló el comisionado presidente Emilio Maldonado.

El ajuste tarifario comenzó a regir en toda Honduras y distingue entre modalidades de transporte: el servicio urbano de buses mantendrá su tarifa actual de 13 lempiras gracias a la continuidad del subsidio estatal, mientras que el transporte interurbano registra un alza del 15 % y el suburbano del 30 %, cifras que responden directamente al encarecimiento en los costos operativos impulsado por el precio internacional del petróleo.

El último bloque de la información original resalta la magnitud fiscal y social del desafío: aunque el subsidio pretende proteger a los sectores más pobres, su sostenibilidad a largo plazo está en debate y dependerá de la evolución de los precios de los combustibles y la capacidad del Estado para financiarlo, según explicó Maldonado.

El servicio de taxis en Honduras no experimenta aumentos en sus tarifas mientras mantiene diálogo con el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles y la competencia ilegal. (Foto: Redes sociales)
El servicio de taxis en Honduras no experimenta aumentos en sus tarifas mientras mantiene diálogo con el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles y la competencia ilegal. (Foto: Redes sociales)

La decisión de mantener el subsidio solo al transporte urbano evidencia una estrategia focalizada para no agravar el costo de vida de la mayoría de usuarios, conforme enfatizó Maldonado: “El Gobierno de la República, para proteger la economía familiar, ha decidido continuar con el bono compensatorio de manera temporal para no generar este grado de afectación”.

En contraposición, en los recorridos interurbanos y suburbanos, usuarios manifestaron su preocupación por el impacto del alza en la economía doméstica y la posibilidad de aumentos derivados en otros servicios.

El IHTT ha desplegado operativos en terminales, paradas y carreteras estratégicas para asegurar que las empresas y conductores respeten las tarifas establecidas y todos los beneficios exigidos por ley, como el descuento obligatorio a adultos mayores.

El funcionario especificó que estos operativos se realizan “en coordinación con el Ministerio Público de Honduras y la Dirección de Protección al Consumidor”, reforzando la función legal y sancionatoria de la fiscalización.

Los controles buscan frenar los cobros indebidos: “No se permitirá ningún abuso por parte de los concesionarios. Aquellos que incumplan los acuerdos serán multados y enfrentarán las consecuencias legales correspondientes”, advirtió el titular del IHTT.

El IHTT habilita canales de denuncia para reportar cobros indebidos, maltrato o incumplimiento de beneficios, con el compromiso de canalizar todas las quejas a instancias competentes. (Foto: Cortesía)
El IHTT habilita canales de denuncia para reportar cobros indebidos, maltrato o incumplimiento de beneficios, con el compromiso de canalizar todas las quejas a instancias competentes. (Foto: Cortesía)

La institución habilitó líneas de contacto para que los usuarios denuncien cobros excesivos, maltrato o el incumplimiento de beneficios, con el compromiso oficial de que “todas las denuncias serán atendidas y canalizadas a las instancias correspondientes para su debida investigación”, sostuvo Maldonado.

El anuncio de ajustes tarifarios no incluye al transporte en taxi. Maldonado puntualizó que “no se ha autorizado ningún incremento en la tarifa”, desmintiendo rumores que circularon en redes y medios.

El sector taxi continúa en mesas técnicas con las autoridades para buscar soluciones estructurales ante retos como el alto costo de los combustibles, la competencia desleal y la proliferación de servicios ilegales.

Entre las posibles alternativas en discusión está la conversión de unidades a gas, una medida que, de concretarse, permitiría reducir los costos operativos y evitar potenciales incrementos tarifarios en el futuro.

El IHTT trabaja en una tabla de precios detallada para cada modalidad y recorrido, que se publicará oficialmente en los próximos días. Maldonado precisó: “La idea es que cada ruta tenga una tarifa claramente definida, de modo que no haya espacio para interpretaciones erróneas o abusos”.

El proceso de modernización del sistema incluye la digitalización de registros y la optimización de los mecanismos de control y transparencia, en sintonía tanto con la realidad económica como con la demanda ciudadana de servicios más confiables.

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