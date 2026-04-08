Honduras

Cada tres horas, una mujer en Honduras denuncia violaciones a sus derechos humanos

Solo en el año 2025, el balance anual de Conadeh revela que 2,803 mujeres acudieron al Sistema Nacional de Quejas, constituyéndose en el grupo con mayor número de reclamos

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En 2025, las mujeres lideraron las quejas al Sistema Nacional, con 2.803 denuncias mayoritariamente por derechos civiles y políticos. (Foto: Destacado)
En 2025, las mujeres lideraron las quejas al Sistema Nacional, con 2.803 denuncias mayoritariamente por derechos civiles y políticos. (Foto: Destacado)

El alarmante promedio de una queja cada tres horas resume la gravedad de la crisis: entre el 2021 y febrero del 2026, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó 16.455 denuncias interpuestas por mujeres en Honduras por distintas formas de violaciones a sus derechos humanos; estos datos, difundidos por la propia institución y consultados por Conadeh, confirman la persistencia y magnitud del fenómeno a lo largo de 62 meses y subrayan la necesidad de una respuesta estatal inmediata ante un problema estructural de violencia y discriminación de género.

Solo en el año 2025, el balance anual de Conadeh revela que 2.803 mujeres acudieron al Sistema Nacional de Quejas, constituyéndose en el grupo con mayor número de reclamos.

La mayoría de esas denuncias, 1.744 —un 62 %—, estuvieron vinculadas a violaciones de derechos civiles y políticos, lo que evidencia limitaciones sostenidas en el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina.

El impacto de la crisis adquiere, además, una dimensión inmediata: durante los primeros dos meses de 2026, la Unidad de Estadísticas de Conadeh registró 451 quejas presentadas por mujeres —un volumen que, lejos de ceder, fortalece la alarma sobre la continuidad y profundidad del problema.

La entidad hondureña identificó más de cien modalidades distintas de violaciones a los derechos de las mujeres, lo que expone la complejidad de las amenazas. Entre ellas, destacan la falta de acceso a la justicia (2.035 denuncias, es decir el 12,35 % del total) y las amenazas (1.902 casos, equivalentes al 11,56 %), según el informe.

Más de cien modalidades de violencia contra mujeres fueron identificadas en el informe de Conadeh, incluyendo desplazamiento forzado y hostigamiento laboral. (Foto: Archivo)
Más de cien modalidades de violencia contra mujeres fueron identificadas en el informe de Conadeh, incluyendo desplazamiento forzado y hostigamiento laboral. (Foto: Archivo)

Este patrón se complementa con registros sobre desplazamiento forzado, hostigamiento físico, psicológico o sexual en el trabajo, violencia doméstica, coacciones, intimidación por agentes estatales, malos tratos, violencia intrafamiliar y allanamiento de vivienda.

De acuerdo al análisis institucional, la confluencia de estos hechos refleja un marco de vulnerabilidad permanente para las mujeres hondureñas.

El organismo fue explícito al cuantificar la magnitud de la impunidad, aproximadamente el 95 % de los delitos cometidos contra mujeres en el país no reciben sanción. Este fenómeno, denunciado como uno de los principales factores de reproducción de la violencia, proyecta un mensaje de tolerancia social y desincentiva la denuncia, según argumentó el propio Conadeh.

El llamado más enfático de Conadeh al sector público fue la exigencia de adoptar medidas contundentes para frenar no solo la violencia de género, sino también la discriminación y la desigualdad estructural. La institución instó a eliminar barreras de acceso a la justicia, fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una perspectiva de género durante la tramitación y la investigación de cada caso.

Conadeh subrayó que “la violencia contra las mujeres, las amenazas, el acceso limitado a la justicia y la revictimización no deben ser normalizados en la sociedad hondureña”. Enfatizó que cada denuncia debe recibir atención diligente, y pidió incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de indagación.

El 95 % de los delitos cometidos contra mujeres en Honduras queda en la impunidad, alimentando el ciclo de violencia según Conadeh. (Foto: EFE/Gustavo Amador)
El 95 % de los delitos cometidos contra mujeres en Honduras queda en la impunidad, alimentando el ciclo de violencia según Conadeh. (Foto: EFE/Gustavo Amador)

La organización destacó que existen instrumentos legales y políticas públicas que, si se implementaran eficazmente, ofrecerían herramientas relevantes para reducir el riesgo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el país.

La presión de la violencia letal y no letal, sumada a los altos niveles de impunidad, plantea desafíos sustanciales para el sistema de justicia y los organismos de protección.

El compromiso de vigilancia, acompañamiento y exigencia de Conadeh se dirige tanto al Estado como a la sociedad, pues la efectividad de la respuesta institucional es fundamental para “fortalecer la confianza de las mujeres en las instituciones y promover una cultura de respeto a los derechos humanos”.

En los términos planteados en el informe, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos remarcó que el sentido de protección estatal implica un esfuerzo “real y sostenido”: la protección y la prevención deben ser centrales, con políticas que rompan los ciclos de violencia y avancen hacia una justicia pronta y efectiva para todas las mujeres en Honduras.

Finalmente, el organismo recordó que cuando una mujer es violentada, el daño trasciende el plano individual y afecta la dignidad humana en su conjunto. Un Estado que actúa con firmeza, eficacia y sensibilidad envía, para el Conadeh, un mensaje inequívoco de que la violencia y la discriminación resultan inaceptables y serán objeto de sanción y prevención obligada.

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