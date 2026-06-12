El Salvador

Ministerio de Educación de El Salvador reanuda clases presenciales este viernes 12 de junio

La disposición, que abarca centros educativos públicos, colegios privados y universidades, responde a la mejora de las condiciones climáticas y a las recomendaciones de Protección Civil

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El Ministerio de Educación de El Salvador anunció que las clases presenciales volverán en todo el país el viernes 12 de junio de 2026. (Cortesía: Mined)
El Ministerio de Educación de El Salvador anunció que las clases presenciales volverán en todo el país el viernes 12 de junio de 2026. (Cortesía: Mined)

El Ministerio de Educación (Mined) informó, este jueves, a la población que las clases y actividades académicas presenciales se reanudarán a nivel nacional a partir del viernes 12 de junio. La medida aplica tanto para centros educativos públicos como colegios privados y universidades, según lo establecido en el comunicado de prensa oficial.

La decisión responde a la mejora de las condiciones climáticas en el territorio salvadoreño y se basa en las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. El Mined señaló que la disposición abarca todos los niveles y modalidades educativas: Educación Inicial, Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Media Técnica, Modalidades Educativas Alternas y Educación Superior.

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El retorno a las actividades presenciales se realiza tras la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad, priorizando el bienestar de la comunidad educativa y procurando la continuidad del proceso formativo. La cartera estatal recordó que la reanudación de clases busca garantizar el desarrollo académico en un ambiente seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La suspensión de actividades académicas en El Salvador había sido aplicada por condiciones meteorológicas adversas desde 11 de junio de 2026.(Cortesía: Mined)
La suspensión de actividades académicas en El Salvador había sido aplicada por condiciones meteorológicas adversas desde 11 de junio de 2026.(Cortesía: Mined)

El pasado martes, el Mined suspendió las clases presenciales en todos los niveles educativos debido a la llegada de la tormenta Cristina, que generó condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, principalmente franja costera.

La suspensión se extendió miércoles y jueves, mientras las autoridades monitoreaban el desarrollo del fenómeno climático. Finalmente, la tormenta Cristina se degradó a una depresión tropical, lo que permitió la autorización para retomar las actividades académicas.

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No obstante, el Ministerio recomendó a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades. Además, instó a adoptar las medidas preventivas necesarias durante los desplazamientos hacia los centros educativos para resguardar la seguridad de toda la comunidad.

La disposición aplica para todos los niveles y modalidades”, precisó el comunicado, reiterando que la reactivación de las actividades presenciales incluye desde la educación inicial hasta el nivel superior, así como las modalidades educativas alternas.

El retorno a las aulas en El Salvador se definió después de una evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El retorno a las aulas en El Salvador se definió después de una evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Mined destaca la importancia de la información oficial y la seguridad educativa

Autoridades afirmaron su compromiso con la protección de la comunidad educativa y solicitaron a la población informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de El Salvador para evitar la difusión de información falsa o no confirmada.

La reanudación de clases presenciales ocurre luego de que las autoridades determinaran que las condiciones climáticas permiten el regreso seguro a las aulas, tras un periodo en el que las actividades académicas presenciales habían sido suspendidas por las condiciones meteorológicas adversas.

De igual manera, el Ministerio insistió en la importancia de seguir las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades educativas para prevenir incidentes y salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad educativa.

“La infraestructura escolar está siendo monitoreada, estamos llamando a cada director de los centros escolares para corroborar las condiciones; en 41 instituciones que registraron inundaciones. Estas acciones permitirán que cuando volvamos a la presencialidad con los alumnos tengamos todas las estructuras en condiciones óptimas”, afirmó la ministra de Educación, Karla Triguero, en su última rueda de prensa.

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