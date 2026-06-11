Lluvias por Cristina impactan a pescadores y comercios de La Libertad en El Salvador

Empleados esperan en restaurantes que han cerrado debido al fuerte oleaje provocado por la llegada de la tormenta tropical Cristina, en La Libertad, El Salvador, 9 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La depresión tropical Cristina ha provocado el cierre de restaurantes, la suspensión de la pesca y la paralización de comercios en el puerto de La Libertad, en la costa de El Salvador, según constató la agencia AFP. Estas medidas responden al riesgo de un temporal en una región donde cada temporada de lluvias provoca emergencias humanitarias.

Desde la madrugada del martes, las autoridades de protección civil de El Salvador y Guatemala activaron la alerta naranja ante la amenaza de Cristina, una tormenta que, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC), se encontraba a 175 kilómetros al norte de Managua y a 190 kilómetros al sureste de San Salvador. El fenómeno presentaba vientos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se desplazaba lentamente hacia el norte, con previsiones de lluvias persistentes hasta el jueves y posibilidad de inundaciones en diversas zonas del istmo.

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La costa de La Libertad, ubicada a 35 kilómetros al sur de la capital salvadoreña, presentaba un panorama: el malecón amaneció nublado y ventoso, con fuertes olas golpeando el litoral y una cinta amarilla bloqueando el acceso de turistas a los muelles principales. Decenas de locales, incluidos restaurantes y comercios de mariscos, bajaron sus persianas, y los empleados regresaron a casa a la espera de que amainen las lluvias y los vientos.

Un trabajador fumiga barcos pesqueros estacionados tras la suspensión de las actividades pesqueras debido al fuerte oleaje provocado por la llegada de la tormenta tropical Cristina, en La Libertad, El Salvador, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Entre quienes debieron suspender sus actividades se encuentra Luis Villanueva, pescador artesanal de 45 años, quien lamentó las pérdidas económicas causadas por la prohibición de salir al mar: “Se nos dio la orden de no salir a pescar (...), tenemos pérdidas, no ganamos nada”, expresó Villanueva, citado por AFP. Las lanchas permanecieron amarradas, y las vendedoras de pescado refrigeraron su mercadería para evitar que se eche a perder. Sandra Martínez, dedicada desde hace cuatro décadas al comercio de mariscos, confirmó que el mercado cerró “por precaución”, priorizando la seguridad ante el riesgo de inundaciones.

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El impacto regional de Cristina

Según el informe del NHC, el fenómeno amenaza con provocar nuevas crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y afectaciones en la infraestructura, en una región que aún se recupera de los estragos provocados por lluvias recientes y tormentas previas. Durante las últimas semanas, las precipitaciones intensas asociadas tanto a sistemas de baja presión como a la interacción de ondas tropicales han dejado al menos 30 personas fallecidas y miles de evacuados en Guatemala, Honduras y El Salvador, de acuerdo con reportes de AFP y organismos nacionales de emergencia.

Un hombre sostiene un teléfono celular mientras la Depresión Tropical Cristina se acerca a la costa en Acajutla, El Salvador, 10 de junio de 2026. REUTERS/José cabezas

Las medidas en El Salvador y Guatemala

En respuesta al avance de Cristina, las autoridades salvadoreñas ordenaron la suspensión de clases en colegios, escuelas y universidades durante martes y miércoles, una medida preventiva que busca reducir la exposición de estudiantes y docentes ante posibles inundaciones repentinas o deslaves. En Guatemala, la titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, advirtió que se esperan posibles daños a la infraestructura vial y habitacional: “gran cantidad de lluvia, crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos”.

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Desde Nicaragua, la vicepresidenta y copresidenta Rosario Murillo informó que, pese a la persistencia de lluvias intensas, hasta el momento no se registraron incidencias significativas. No obstante, los gobiernos de la región mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que el lento desplazamiento de Cristina agrave la saturación de suelos y eleve el riesgo de emergencias.

A man takes pictures as waves hit a restaurant damaged by swells as Tropical Storm Cristina approaches, in La Libertad, El Salvador, June 9, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

La vulnerabilidad de Centroamérica en temporada de lluvias

La temporada de lluvias en Centroamérica suele extenderse desde mayo hasta noviembre, y la vulnerabilidad de la región ante los fenómenos hidrometeorológicos se ve agravada por la topografía montañosa, la baja capacidad de drenaje en zonas urbanas y la precariedad de numerosas viviendas.

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