Honduras: Obispo Garachana reclama ética y equidad en la justicia hondureña tras el caso Koriun Inversiones

Ángel Garachana exige una renovación profunda del sistema judicial hondureño tras el caso Koriun Inversiones y pide ética en la justicia. (Cortesía: Vatican News)

El obispo emérito ángel Garachana urgió este miércoles a una “renovación profunda” del sistema judicial en Honduras, tras la polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez, acusado de liderar la presunta estafa piramidal “Koriun Inversiones”. El religioso, de nacionalidad española, afirmó que la crisis de confianza en la institución judicial tiene un impacto directo sobre la dignidad ciudadana y señaló que las festividades de la Semana Santa son un momento clave para reivindicar valores cívicos en la sociedad hondureña, según informó la agencia EFE.

Al abordar la resolución revocada este miércoles que inicialmente permitía a Velásquez evitar la prisión preventiva tras el colapso de su empresa, Garachana destacó la capacidad económica del acusado frente a la indefensión de los afectados. “Tiene para dar 25 millones de lempiras (USD 941.775) y no hay dinero para devolver a aquellos a quienes les han robado”, denunció el obispo, subrayando que la mayoría de las víctimas son “gente pobre”, mientras, según su entender, las autoridades aún no esclarecen el destino de los fondos.

La causa de “Koriun Inversiones” se hizo pública en mayo de 2025, con la detención de Velásquez por delitos que incluyen lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, y asociación para delinquir, de acuerdo con EFE. Las denuncias sostienen que la firma habría captado millones de lempiras prometiendo rendimientos altos e inmediatos para derretirse luego en incumplimientos, dejando a cientos de inversionistas desprotegidos. Esta situación generó protestas de ciudadanos que se trasladaron hasta Tegucigalpa para exigir justicia cuando la medida sustitutiva fue otorgada.

Garachana: “Necesitamos jueces con ética y conciencia moral”

Durante la misa Crismal en Tegucigalpa, Garachana remarcó que la transformación que demanda la justicia hondureña debe centrarse en las personas más que en la estructura. “Honduras necesita una renovación profunda del sistema judicial. Y la renovación no es tanto la institución, son las personas, jueces con ética, con conciencia, con moral, porque, aunque sepan todas las leyes, si no tienen conciencia moral, van a ser injustos”, sostuvo el religioso, oriundo de Barbadillo de Herreros, España, citado por EFE.

La polémica resolución inicial que otorgó medidas sustitutivas a prisión a Iván Velásquez desata protestas y desconfianza en Honduras. (Cortesía: Ministerio Público)

El obispo ilustró la percepción colectiva sobre el proceder judicial en Honduras mediante una imagen evocadora: “La justicia gráficamente la pintamos con los ojos cerrados. ¿Pero qué decimos en Honduras? Que a veces se destapa el ojo para ver si es rico, si es pobre, si es poderoso, si es un descalzo”. Según Garachana, la inequidad en el trato judicial perpetúa la desconfianza y debilita la cohesión social.

Un llamado a la dignidad frente a la crisis social

Junto a sus críticas al aparato judicial, Garachana llamó a la sociedad hondureña a vivir la Semana Santa desde la dignidad, independientemente de convicciones religiosas. “La Semana Santa es como un test de cristiandad, para algunos son vacaciones, para otros es una vivencia del sentido cristiano, estén donde estén, pero para todos, creyentes o no creyentes, lo importante es portarnos dignamente como personas, no tener nuestra dignidad humana rodando por el suelo por el alcohol y el desorden”, enfatizó el obispo, en palabras recogidas por EFE.

Frente a la persistente pobreza y exclusión, Garachana demandó a los políticos acciones concretas para priorizar el bien común sobre intereses particulares. Condenó también la violencia y la guerra, advirtiendo que “la humanidad parece llevar a ‘Caín en las venas’ en lugar de apostar por la hermandad y la paz entre las naciones”.

El otorgamiento y revocación de medidas sustitutivas a Velásquez, en un contexto de protesta social y reclamo colectivo, se ha convertido para Garachana en un índice del deterioro de la justicia hondureña. La persistencia de víctimas esperando la restitución de sus ahorros y la percepción de que la ley favorece a quienes pueden respaldar garantías millonarias amplifican una demanda generalizada de integridad y equidad, según el testimonio del obispo emérito a EFE.