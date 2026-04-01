Honduras

Juez revoca medidas y ordena prisión preventiva para exgerente de Koriun Inversiones en Honduras

La resolución firmada por el juez Francisco Josué Álvarez Ruiz responde a una solicitud del Ministerio Público y reafirma que persisten las condiciones jurídicas para mantener bajo custodia al principal acusado del caso

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La defensa de Iván Abad Velásquez Castro presentó bienes inmuebles y una caución millonaria para obtener su libertad provisional. (Foto: Redes)
La defensa de Iván Abad Velásquez Castro presentó bienes inmuebles y una caución millonaria para obtener su libertad provisional. (Foto: Redes)

Una decisión reciente del Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ha generado un giro en el proceso judicial contra Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones.

El principal imputado en este caso deberá permanecer bajo prisión preventiva, luego de que las autoridades revocaran las medidas cautelares que le habían sido concedidas en una audiencia anterior.

La resolución, firmada por Francisco Josué Álvarez Ruiz, responde a una solicitud directa del Ministerio Público. Según el documento, el juzgado declaró procedente el pedido de revocatoria y determinó que se mantienen “los presupuestos legitimadores” que justifican la prisión preventiva en este contexto.

Caso Koriun. (Imagen: Poder Judicial de Honduras)
Caso Koriun. (Imagen: Poder Judicial de Honduras)

El mismo comunicado institucional detalla que la Supervisión General del Poder Judicial inició una inspección en el juzgado correspondiente. Esta revisión abarca desde el análisis de audiencias y evaluación de pruebas, hasta la verificación de la legalidad de las resoluciones tomadas en casos de alto impacto, como el de Koriun Inversiones.

Las autoridades han subrayado que este proceso de inspección busca garantizar la transparencia y el apego a la legalidad en todos los procedimientos, especialmente en causas de gran repercusión pública.

El juez Álvarez Ruiz fundamentó su decisión en el artículo 179, numerales 2 y 3, del Código Procesal Penal de Honduras, además de otros argumentos jurídicos citados en la resolución. El documento instruye notificar formalmente a todas las partes involucradas, asegurando que la medida preventiva continúa vigente desde la audiencia inicial.

Caso Koriun. (Imagen: Ministerio Público)
Caso Koriun. (Imagen: Ministerio Público)

La decisión implica que el Velásquez Castro seguirá bajo custodia mientras avanza el proceso, al considerar que persisten las condiciones legales para mantener esta medida.

En su comunicado, la institución judicial reiteró que todas las actuaciones se realizan conforme a la ley.

De este modo, la causa vinculada a Koriun Inversiones sigue su curso bajo estricta observancia judicial, con la prisión preventiva como medida ratificada para el principal implicado, en tanto se desarrollan las siguientes etapas del proceso.

Recurso del Ministerio Público y contexto general

En una audiencia reciente, la autoridad judicial permitió que el acusado enfrentara el proceso en libertad tras la presentación de tres bienes inmuebles valorados en más de 15 millones de lempiras (aproximadamente USD 621.500) y una caución de dos millones de lempiras (alrededor de USD 81.000). Ante esta decisión, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición para revertir la medida, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo procesal que implica la liberación de Velásquez Castro, que posteriormente fue declarado con lugar.

Las acusaciones contra el exgerente de Koriun Inversiones incluyen delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas y asociación para delinquir. (Foto: Redes sociales)
Las acusaciones contra el exgerente de Koriun Inversiones incluyen delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de armas y asociación para delinquir. (Foto: Redes sociales)

El caso Koriun Inversiones involucra a Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de la empresa, a quien se le imputan delitos como lavado de activos, desobediencia, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación para delinquir. Este proceso se considera uno de los mayores esquemas de estafa registrados en el país, con miles de ciudadanos afectados que invirtieron sus ahorros y una fuerte repercusión nacional.

Además de Velásquez Castro, también figuran como implicados Marco Abel Villeda, Elder Jehovany Gómez, Juan Carlos García Ríos, Deyvi Velásquez y Renán Mairena, investigados por su presunta vinculación con la captación ilegal de fondos.

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Koriun InversionesHondurasLavado de ActivosPrisión Preventiva

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