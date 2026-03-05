Honduras

CIDH declara responsable a Honduras por violar derechos de comunidad garífuna de Cayos Cochinos

La Corte ordena además la participación activa de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos en la gestión del área protegida, reconociendo su papel histórico como custodios del archipiélago.

La sentencia ordena al Estado
La sentencia ordena al Estado hondureño adaptar su legislación para garantizar consultas previas, libres e informadas en decisiones que afecten a pueblos indígenas y tribales. (Foto: Adobe Stock)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 4 de marzo una sentencia que reconoce la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de derechos fundamentales de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, y ordena al país adaptar su legislación y prácticas para garantizar consultas previas libres e informadas como requisito para cualquier decisión que afecte a los pueblos indígenas y tribales, consolidando un precedente en la defensa de sus derechos colectivos y territoriales.

Según el fallo, entre las medidas obligatorias se encuentra la apertura de investigaciones efectivas sobre denuncias de amenazas y violencia, la publicación oficial del dictamen como acto de reconocimiento estatal, el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y la reintegración de las costas legales a la comunidad.

El tribunal determinó que Honduras incumplió con estándares internacionales al declarar y gestionar el archipiélago de Cayos Cochinos como zona protegida, aprobar planes de manejo ambiental, emitir regulaciones pesqueras y autorizar actividades turísticas y televisivas dentro del área, sin la intervención efectiva de la población garífuna. Esta falta de consulta previa es el eje sobre el que se articula el caso presentado ante la Corte, que subraya la importancia del territorio para la comunidad desde el punto de vista ecológico y cultural.

Honduras incumplió con estándares internacionales
Honduras incumplió con estándares internacionales al aprobar regulaciones para la zona protegida sin consulta previa a la población garífuna. (Foto: Archivo)

La Corte definió que el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas abarca no solo la titularidad, sino también el uso y aprovechamiento de recursos naturales, especialmente los recursos marinos esenciales para la pesca artesanal. De acuerdo con el fallo, para la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, la pesca es un pilar identitario, social y de seguridad alimentaria. Aunque el Estado otorgó títulos de dominio entre los años 2006 y 2007, el tribunal consideró que este acto resultó insuficiente, ya que persistieron restricciones y no se cumplió con la obligación de consulta.

El texto de la sentencia establece: “La exigencia de consulta previa, libre e informada implica informar con claridad y anticipación, asegurar la participación activa de los pueblos afectados en cada etapa de toma de decisiones, y considerar de manera significativa sus opiniones antes de adoptar medidas”. La conclusión del tribunal fue que el incumplimiento hondureño privó a la comunidad del control efectivo sobre su territorio y recursos.

Estas limitaciones afectaron la alimentación y las prácticas culturales tradicionales, restringiendo el acceso a zonas pesqueras y modificando el hábitat funcional clave para la subsistencia del pueblo garífuna.

Las restricciones impuestas a la
Las restricciones impuestas a la pesca artesanal y las actividades culturales para dar paso al turismo y programas televisivos impactaron la seguridad alimentaria y tradiciones del pueblo garífuna. (Foto: Archivo)

La sentencia establece que se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a la ausencia de avances en los procesos relacionados con las denuncias de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos. Aunque el proceso de titulación territorial entre 2000 y 2007 se ajustó a un plazo razonable, el tribunal señaló que el reconocimiento formal no implica el goce efectivo de derechos cuando no existen mecanismos claros de participación y consulta.

La Corte Interamericana enfatizó que toda limitación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe sujetarse a estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y debe estar precedida, sin excepción, de consulta previa. Entre las medidas de reparación, la Corte exige adecuar la normativa interna para garantizar este derecho, así como la incorporación de la comunidad en la gestión de la zona protegida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye que las políticas de conservación ambiental no pueden utilizarse como pretexto para desplazar o restringir injustificadamente a quienes históricamente han habitado y protegido estos territorios. Para la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, esta sentencia representa el reconocimiento a su lucha por la tierra, la cultura y la autodeterminación, y afirma la consulta previa como herramienta central en la protección de los pueblos indígenas y tribales en América Latina.

El Tapiz de Bayeux vuelve a Londres tras casi mil años y despierta nuevas preguntas sobre su origen