¿Un Oscar para un alien? La histórica oportunidad que presenta ‘Proyecto Salvación’ para los premios de la Academia

Ryan Gosling protagoniza "Project Hail Mary". (Captura de video)

La posible nominación al Oscar de James Ortiz por su papel en Proyecto salvación ha generado un debate singular en la industria cinematográfica. El titiritero y actor, responsable de dar vida a Rocky, la criatura alienígena que acompaña a Ryan Gosling en la superproducción de Amazon MGM Studios, figura entre los candidatos elegibles para el premio a mejor actor de reparto, según confirmaron las reglas vigentes de la Academia de Hollywood. La noticia reaviva discusiones sobre la legitimidad de las actuaciones híbridas —aquellas que combinan manipulación de títeres, voz y actuación física— en las grandes premiaciones, y plantea interrogantes sobre el futuro reconocimiento de estas disciplinas.

La Academia ha reconocido que Ortiz puede competir formalmente en las categorías actorales, un hecho inusual para una interpretación mediada por la técnica del títere. Esta elegibilidad se extiende también a los premios SAG-AFTRA y a los BAFTA, mientras que los Globos de Oro la excluyen bajo sus normas actuales y los Critics Choice Awards carecen de lineamientos explícitos que la impidan. Este escenario coloca a Proyecto salvación en el centro de una discusión histórica: nunca antes la Academia ha nominado una labor de voz, captura de movimiento o manipulación de títeres en una categoría actoral principal. El caso de Ortiz podría marcar un antes y un después en la manera en que se define y premia la actuación en el cine.

El trabajo de Ortiz como Rocky ha sido descrito como uno de los mayores logros de Proyecto salvación. Al combinar una compleja manipulación física con una interpretación vocal precisa, el artista logra dotar de emoción y presencia a un personaje sin rostro humano ni medios de expresión convencionales. El proceso creativo incluyó ensayos detallados junto a Ryan Gosling, donde se establecieron los movimientos y la interacción antes de incorporar el títere a escena. Según declaraciones recogidas por Variety, Ortiz subraya que su aproximación es la de un actor, no la de un técnico, y que su objetivo es transmitir la humanidad del personaje por encima del espectáculo visual.

La historia de los premios cinematográficos registra antecedentes que ilustran la dificultad de encajar este tipo de trabajos en las categorías tradicionales. Ejemplos como el de Andy Serkis —nominado por su actuación como Gollum en El señor de los anillos y como César en El planeta de los simios— o el de Eddie Murphy como la voz de Burro en Shrek en los BAFTA, muestran que el reconocimiento oficial ha sido esporádico y a menudo relegado a premios especiales o menciones fuera de competencia. El caso de Robin Williams en Aladdín, o de Scarlett Johansson en Her, también encendieron debates sobre el lugar de la voz y la tecnología en la actuación.

James Ortiz es el hombre detrás de Rocky, el carismático personaje de 'Proyecto salvación'

Los otros casos

Frente a esta ambigüedad, la Academia de Hollywood creó en 1972 el Special Achievement Award, un galardón destinado a logros sobresalientes que no encajaban en las categorías existentes. Este premio permitió reconocer avances en efectos visuales y sonoros, así como contribuciones artísticas que transformaron la industria. Ejemplos notables incluyen a Ben Burtt por el diseño sonoro de R2-D2 en Star Wars y a Richard Williams por la animación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?. Sin embargo, hace más de dos décadas que la Academia no entrega este reconocimiento.

La realidad de Proyecto salvación y la actuación de Ortiz reabre el debate sobre la pertinencia de un premio especial o la creación de una nueva categoría para actuaciones híbridas. La presencia de Rocky en la película no es solo un efecto visual, sino una construcción escénica sustentada en la destreza interpretativa y la conexión emocional con el público. Ortiz y el diseñador Neil Scanlan lograron que el personaje trascendiera la técnica para convertirse en el centro emocional del filme, lo que refuerza el argumento de quienes piden innovación en los criterios de la Academia.

La resistencia de ciertos sectores de la industria ante este tipo de reconocimientos responde a una visión tradicional de la actuación, que privilegia la presencia física del actor en pantalla. Voces como las de Morgan Freeman han calificado en el pasado las interpretaciones mediadas por tecnología como “modas pasajeras” o “caricaturas”. Sin embargo, la evolución de las herramientas narrativas y la creciente integración de técnicas como el motion-capture y la animación en las grandes producciones obligan a repensar estos límites. La candidatura de James Ortiz no solo supone una oportunidad para que los Oscar reconozcan un trabajo interpretativo fuera de lo convencional, sino que también invita a la industria a definir el lugar de las nuevas formas de actuación en su propio canon. Si la Academia decide finalmente nominar a Ortiz o concederle un premio especial, marcaría un hito en la historia de los galardones cinematográficos y abriría la puerta a una redefinición de lo que se entiende por “actuar” en el siglo XXI.