Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales

El Salvador se prepara para implementar el primer sistema de inteligencia artificial soberana en la administración de denuncias judiciales. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes el desarrollo de una plataforma destinada a transformar el acceso a la justicia en el país.
La presentación se realizó durante el SovAI Summit 2026, organizado por SovAI Summit y con el acompañamiento estratégico de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), según informó la propia fiscalía.
La nueva herramienta digital permitirá a los ciudadanos salvadoreños presentar denuncias a través de WhatsApp y una plataforma web, utilizando tanto voz como texto.
La FGR podrá recibir, estructurar y clasificar información ciudadana de forma automatizada, con la capacidad de convertirla en datos precisos y listos para el análisis fiscal.
De acuerdo con la institución, la plataforma facilitará la transmisión de evidencia relevante, como fotografías o documentos, y estará disponible las 24 horas del día, sin requerir desplazamientos físicos.
La fiscalía detalló que el sistema está construido sobre tres principios inalterables: la infraestructura, los datos y los modelos se mantendrán bajo control institucional, sin depender de servicios de nube externos; la ciberseguridad será prioritaria, con trazabilidad total; y todas las decisiones estarán sujetas a supervisión humana, con controles por roles y auditoría de procesos.
La herramienta contará con un flujo inteligente dividido en cuatro fases: identificación del usuario y los hechos, recepción de la denuncia (ya sea por texto o voz), organización estructurada de los datos y un análisis automatizado para definir el tipo de delito reportado. El resultado será entregado al fiscal encargado, con respaldo auditado y lista para la gestión judicial.
La iniciativa es desarrollada en colaboración con WideLabs y NVIDIA Brasil, empresas especializadas en soluciones tecnológicas de inteligencia artificial.
La nueva plataforma prioriza eficiencia y protección de datos en la gestión de denuncias
Según la FGR, la participación de los socios tecnológicos ha permitido crear una plataforma capaz de “humanizar y acercar la justicia a todos”, en palabras de la institución.
El proyecto destaca por su enfoque en la eficiencia y el acceso universal. La fiscalía aseguró que la ciudadanía podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil y sin restricciones horarias, lo que representa un avance significativo en comparación con los procesos tradicionales de recepción de denuncias.
Además, se enfatizó que el sistema protegerá la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios, aspectos que la institución calificó como no negociables.
El desarrollo de esta plataforma responde a la necesidad de agilizar la gestión de denuncias en un contexto de creciente demanda por parte de la sociedad salvadoreña. La fiscalía sostiene que, con esta tecnología, será posible reducir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos disponibles para la investigación penal.
La entidad remarcó que la supervisión humana seguirá siendo un componente esencial del proceso, garantizando que las decisiones adoptadas por la inteligencia artificial puedan ser auditadas y revisadas en cualquier momento.
La integración de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial busca fortalecer la confianza ciudadana y ampliar el acceso a mecanismos de protección legal.