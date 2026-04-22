El Salvador

Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales

La herramienta, anunciada durante el SovAI Summit2026, promete agilizar la gestión de denuncias y evidencia mediante automatización validada por controles humanos

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Una mujer sentada en un banco de cemento en una calle concurrida, mirando su teléfono. Se ven edificios antiguos, un autobús escolar amarillo y transeúntes al fondo.
Una mujer sentada en un banco de la calle, absorta en su teléfono móvil mientras realiza una denuncia, con el fondo de una concurrida calle salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador se prepara para implementar el primer sistema de inteligencia artificial soberana en la administración de denuncias judiciales. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes el desarrollo de una plataforma destinada a transformar el acceso a la justicia en el país.

La presentación se realizó durante el SovAI Summit 2026, organizado por SovAI Summit y con el acompañamiento estratégico de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), según informó la propia fiscalía.

La nueva herramienta digital permitirá a los ciudadanos salvadoreños presentar denuncias a través de WhatsApp y una plataforma web, utilizando tanto voz como texto.

La FGR podrá recibir, estructurar y clasificar información ciudadana de forma automatizada, con la capacidad de convertirla en datos precisos y listos para el análisis fiscal.

Presentación de la nueva plataforma de inteligencia artificial de la Fiscalía General de la República durante el SovAI Summit2026.(Cortesía: Fiscalía General de La República de El Salvador)
Presentación de la nueva plataforma de inteligencia artificial de la Fiscalía General de la República durante el SovAI Summit2026.(Cortesía: Fiscalía General de La República de El Salvador)

De acuerdo con la institución, la plataforma facilitará la transmisión de evidencia relevante, como fotografías o documentos, y estará disponible las 24 horas del día, sin requerir desplazamientos físicos.

La fiscalía detalló que el sistema está construido sobre tres principios inalterables: la infraestructura, los datos y los modelos se mantendrán bajo control institucional, sin depender de servicios de nube externos; la ciberseguridad será prioritaria, con trazabilidad total; y todas las decisiones estarán sujetas a supervisión humana, con controles por roles y auditoría de procesos.

La herramienta contará con un flujo inteligente dividido en cuatro fases: identificación del usuario y los hechos, recepción de la denuncia (ya sea por texto o voz), organización estructurada de los datos y un análisis automatizado para definir el tipo de delito reportado. El resultado será entregado al fiscal encargado, con respaldo auditado y lista para la gestión judicial.

Infografía detalla una plataforma de inteligencia artificial para denuncias en El Salvador, mostrando un cerebro digital, balanza de justicia y mapa del país.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, anunció el desarrollo de una plataforma de inteligencia artificial soberana para la recepción y clasificación de denuncias ciudadanas 24/7 en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa es desarrollada en colaboración con WideLabs y NVIDIA Brasil, empresas especializadas en soluciones tecnológicas de inteligencia artificial.

La nueva plataforma prioriza eficiencia y protección de datos en la gestión de denuncias

Según la FGR, la participación de los socios tecnológicos ha permitido crear una plataforma capaz de “humanizar y acercar la justicia a todos”, en palabras de la institución.

El proyecto destaca por su enfoque en la eficiencia y el acceso universal. La fiscalía aseguró que la ciudadanía podrá acceder desde cualquier dispositivo móvil y sin restricciones horarias, lo que representa un avance significativo en comparación con los procesos tradicionales de recepción de denuncias.

La plataforma facilitará el acceso universal y seguro a la justicia, humanizando la experiencia y garantizando la protección de datos personales, según las palabras del fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado. (Cortesía: Fiscalía General de La República de El Salvador)
La plataforma facilitará el acceso universal y seguro a la justicia, humanizando la experiencia y garantizando la protección de datos personales, según las palabras del fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado. (Cortesía: Fiscalía General de La República de El Salvador)

Además, se enfatizó que el sistema protegerá la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios, aspectos que la institución calificó como no negociables.

El desarrollo de esta plataforma responde a la necesidad de agilizar la gestión de denuncias en un contexto de creciente demanda por parte de la sociedad salvadoreña. La fiscalía sostiene que, con esta tecnología, será posible reducir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos disponibles para la investigación penal.

La entidad remarcó que la supervisión humana seguirá siendo un componente esencial del proceso, garantizando que las decisiones adoptadas por la inteligencia artificial puedan ser auditadas y revisadas en cualquier momento.

La integración de herramientas tecnológicas en el ámbito judicial busca fortalecer la confianza ciudadana y ampliar el acceso a mecanismos de protección legal.

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