El Salvador: Funeral de Glenda reúne a la comunidad de Texistepeque en medio del luto

a causa de muerte de Glenda Isabel Hernández Trujillo fueron heridas de arma blanca, según confirmó el informe policial oficial de la PNC. (Cortesía: Redes sociales)

Texistepeque despidió este martes a Glenda Isabel H., una joven de 28 años cuya vida fue arrebatada en un hecho de violencia ocurrido en el occidente de El Salvador. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunieron para ofrecerle el último adiós. El clima de luto marcó el funeral, mientras la noticia de su muerte genera conmoción tanto en su entorno cercano.

Durante la ceremonia de sepelio, el dolor se reflejaba en los rostros de quienes conocieron a Glenda. Su familia la recordó como una persona llena de vitalidad, con una sonrisa capaz de transformar cualquier ambiente.

El círculo íntimo destacó que mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía su afición por el mundo fitness y motivaba a otros a adoptar hábitos saludables.

En redes sociales, numerosos usuarios compartieron mensajes de despedida y fotografías, recordándola como una joven apasionada por el deporte y comprometida con su bienestar y también el de los demás.

El último adiós a Glenda estuvo marcado por el luto y la exigencia de justicia. (Cortesía: Redes sociales)

Durante la jornada, la familia pidió respeto y privacidad en su duelo, agradeciendo las muestras de solidaridad recibidas desde distintos puntos del país.

El sepelio en el cementerio de Texistepeque reunió a decenas de personas, entre ellas compañeros de actividades deportivas y vecinos. La comunidad permanece consternada ante la violencia que segó la vida de una joven considerada un ejemplo de superación y perseverancia.

El funeral estuvo marcado por muestras de afecto y homenajes póstumos. Amigos y conocidos destacaron su energía, su carácter soñador y la huella que deja en quienes compartieron momentos con ella.

Los asistentes coincidieron que su memoria permanece viva a través de quienes la conocieron y apreciaron.

El ataúd de Glenda Isabel Hernández Trujillo fue acompañado por una multitud que expresó su pesar y pidió justicia. (Cortesía: Redes sociales)

Investigación y captura del principal sospechoso tras el crimen de Glenda

La tragedia ocurrió el pasado domingo 19 de abril en el departamento de Santa Ana, cuando la joven fue hallada sin vida en su hogar. De acuerdo con las autoridades, Glenda falleció a causa de heridas provocadas con arma blanca. La noticia fue confirmada por la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), institución que desplegó un operativo para dar con el responsable.

Este lunes, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, informó por medio de sus redes sociales sobre los avances en la investigación. “Ha sido gracias al trabajo de Inteligencia de nuestra PNC y la coordinación con autoridades de Guatemala, logramos ubicar y capturar al responsable de un hecho de sangre ocurrido el domingo 19 de abril, en Santa Ana, donde una mujer de 28 años fue asesinada dentro de su vivienda con arma blanca. Se trata de: Diego Santos, quien será sometido ante la justicia”, escribió el funcionario.

La Policía Nacional Civil logra ubicar y capturar al sospechoso en colaboración con Guatemala. (Foto cortesía PNC)

El mensaje fue replicado ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios exigieron justicia y manifestaron su indignación por lo ocurrido.

La captura de Santos fue posible mediante la colaboración entre fuerzas de seguridad salvadoreñas y guatemaltecas.

Según información de medios guatemaltecos, el individuo fue localizado en la 16 avenida y 18 calle de la zona 6 de la capital. Posteriormente, las autoridades lo llevaron al Instituto Guatemalteco de Migración, en la Delegación Frontera Valle Nuevo, departamento de Jutiapa.