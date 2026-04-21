América Latina

Habló Moisés, el condenado por parricidio que sale de la cárcel en Uruguay: “Mi idea es estar con mis hijos”

La Justicia uruguaya definió que el joven de 28 años que mató a su padre tras una vida de abusos espere que haya sentencia firme en su casa, con tobillera electrónica

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Moisés Martínez, condenado a 12 años de cárcel por el asesinato de su padre, pide esperar el fallo de un Tribunal de Apelaciones en su casa para estar más con su hijo

Moisés Martínez, el joven uruguayo condenado en Uruguay por matar a su padre de 15 disparos, pidió la palabra en la audiencia judicial de este lunes. La instancia fue convocada para definir si se podía ir en prisión domiciliaria mientras espera el fallo de un Tribunal de Apelaciones, que definirá sobre la pena. Tras la argumentación de su abogado, la jueza le cedió la palabra a Moisés.

Tras la autorización para hablar, Martínez pidió poder ir a la casa haciendo una serie de promesas. “Si usted me da la tobillera yo prometo mantenerla cargada todo el tiempo. Primero eso”, le prometió a la jueza.

Además, recordó que en mayo de 2025, después de matar a su padre, un familiar le dijo que habían decidido llamar a la Policía. Y marcó que él decidió no fugarse, como argumento para expresar que tampoco lo haría ahora.

Moisés Martínez, en la audiencia en la que lo condenaron a 12 años de cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)
Moisés Martínez, en la audiencia en la que lo condenaron a 12 años de cárcel (Captura Telemundo/Canal 12)

“El 27 de marzo, cuando mi cuñado amablemente me va a avisar que van a llamar a la Policía, yo esperé ahí. Nunca fue mi idea fugarme, sino me hubiera ido. Yo voy a esperar, y si tengo que volver a la cárcel lo voy a hacer”, argumentó en su exposición, que se extendió durante casi un minuto.

Luego, explicó por qué quería estar en su casa.

“Mi idea es estar presente con mis hijos, como no he podido estar en todo este tiempo, desde que estoy en prisión. Si es necesario que esté encerrado en un cuarto, lo voy a hacer. Solo quiero poder ser un padre más presente, de lo que lo he hecho todo este tiempo. Gracias”, cerró Martínez.

La condena a 12 años de cárcel para Moisés Martínez, el joven de 28 que mató a su padre tras una vida de abusos, ha generado una fuerte conmoción en Uruguay. Durante el fin de semana hubo movilizaciones de apoyo a la familia y el caso también ha tenido repercusiones políticas: el presidente Yamandú Orsi recibió a la familia y desde el Parlamento se ha promovido un indulto para el condenado.

Condena a Moisés Martínez por parricidio de su padre generó reclamos en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Condena a Moisés Martínez por parricidio de su padre generó reclamos en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Martínez mató a su padre de al menos 15 disparos. Lo hizo porque quería hacer justicia por una vida marcada por los abusos y la tortura. La familia del condenado quería que él evitara la cárcel a través de la figura del “perdón legal”, pero esto no le fue concedido.

Esta figura fue rechazada por la jueza María Noel Odrizola, que fue quien lo condenó. Ella es la misma magistrada que este lunes decidió darle la prisión domiciliaria hasta que no haya una condena firme (su defensa apeló la sentencia).

En la audiencia, la jueza argumentó: “Este caso generó un juicio paralelo en la sociedad. Eso es legítimo y puede llegar a ser útil muchas veces para repensar situaciones. Yo no reniego de eso, al contrario (…) Esto no debe condicionar a la justicia de ninguna manera porque estamos en un estado de derecho”, reflexionó.

Sara Martínez y Mercedes Pereira, la hermana y madre de Moisés, para quien piden el perdón (Captura Subrayado/Canal 10)
Sara Martínez y Mercedes Pereira, la hermana y madre de Moisés, para quien piden el perdón (Captura Subrayado/Canal 10)

El único riesgo que se consideró para no darle la prisión domiciliaria era el de fuga, algo que con la doble tobillera se puede evitar.

“Por los argumentos expuestos, voy a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total”, anunció la jueza, y generó el festejo de los familiares que estaban en la sala. Muchos de ellos se emocionaron, otros aplaudieron.

La fiscal del caso, Sabrina Flores, anunció que apelará la decisión porque consideró que puede haber una fuga.

Moisés Martínez, condenado por el asesinato de su padre en Uruguay (APU)
Moisés Martínez, condenado por el asesinato de su padre en Uruguay (APU)

Él entiende que esto no es Justicia porque la justicia la hizo él cuando fue detenido. En virtud de esto entendemos que lo único que puede cuidar el riesgo procesal es la prisión preventiva”, argumentó Flores.

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