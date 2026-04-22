Muere Dave Mason, fundador de la banda Traffic y creador de la canción ‘Feelin’ Alright’: colaboró con Paul McCartney, Jimmy Hendrix y Michael Jackson

Dave Mason en su juventud, fundador de la banda Traffic

El músico británico Dave Mason, conocido por su papel fundacional en la banda Traffic y por éxitos como Feelin’ Alright y We Just Disagree, ha fallecido a los 79 años, tal como ha anunciado su familia a través de un comunicado. La noticia, difundida por su portavoz, no ha precisado la causa del fallecimiento, aunque en el último año su estado de salud había provocado la cancelación de una gira prevista.

La trayectoria musical de Dave Mason comenzó en Worcester, Inglaterra, donde nació en 1946 y se desarrolló durante más de seis décadas: fue admitido en el Rock & Roll Hall of Fame junto a los demás miembros originales de Traffic en 2004, publicó álbumes en solitario que llegaron a disco de oro, colaboró con músicos como George Harrison, Jimi Hendrix y Michael Jackson, y alcanzó los primeros puestos en las listas británicas con temas como Hole in My Shoe, que llegó al número dos.

De joven, Mason fue miembro de The Jaguars y The Hellions, grupo en el que conoció a Jim Capaldi, antes de pasar a ser ‘road manager’ de la Spencer Davis Group, donde también coincidió con un joven Steve Winwood.

Una trayectoria de lo más prolífica

En marzo de 1967, tras la salida de Winwood del Spencer Davis Group, se formó Traffic con Mason, Capaldi y Chris Wood. Mason aportó canciones clave como Hole in My Shoe y Feelin’ Alright y participó como guitarrista e intérprete de instrumentos poco habituales, como el sitar en Paper Sun. Su presencia en la banda fue intermitente durante la creación de los dos primeros álbumes de Traffic en Berkshire. Aunque su versión de Feelin’ Alright no obtuvo gran repercusión, la adaptación de Joe Cocker se convirtió en un referente internacional. Mason murió dejando esposa, Winifred Wilson, e hija, Danielle; su hijo True y su hermana Valerie Leonard le precedieron en el fallecimiento.

El músico Dave Mason ha fallecido a los 79 años de edad

Tras dejar Traffic en 1968, Dave Mason trabajó como músico de sesión y colaborador. Su guitarra de doce cuerdas suena en All Along the Watchtower de Hendrix y grabó coros en Crosstown Traffic. Asimismo, fue integrante fugaz de bandas como Derek & the Dominos (antes de la grabación de Layla and Other Assorted Love Songs, siendo reemplazado después por Duane Allman) y colaboró en los álbumes de Harrison (All Things Must Pass), The Rolling Stones (Beggars Banquet, sin acreditar) y Paul McCartney (Venus and Mars), entre otros. En 1994 y 1996 tocó también junto a Fleetwood Mac, participando en el álbum Time, aunque esa formación fue poco reconocida entre los seguidores del grupo.

Su carrera en solitario se consolidó en Estados Unidos desde 1969, con la edición de Alone Together (1970) y Let It Flow (1977), este último alcanzando la certificación de platino y situando el tema We Just Disagree entre los primeros puestos de la lista estadounidense, hasta el número doce del Billboard Hot 100. En 1979 protagonizó la película Skatetown, U.S.A. y grabó junto a Michael Jackson el sencillo Save Me para el álbum Old Crest on a New Wave (1980).

Legado, reconocimientos y labor solidaria

El reconocimiento institucional llegó en 2004 con su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame junto a Traffic, acontecimiento liderado por Dave Matthews. El artista mantuvo su actividad en directo hasta bien entrados los años 2000, realizando una intensa agenda de presentaciones con su banda y proyectos como Traffic Jam. En los últimos años, publicó 26 Letters, 12 Notes (2008), Future’s Past (2014) y Traffic Jam (2016), alternando material nuevo y revisiones de sus clásicos más conocidos.

Dave Mason en una imagen reciente. Había cancelado conciertos por problemas de salud.

Además de sus logros musicales, Dave Mason promovió diversas iniciativas filantrópicas documentadas: impulsó organizaciones como Little Kids Rock (dedicada a la educación musical de niños), Yoga Blue (apoyo a veteranos sin hogar) y Rock Our Vets (programas de prevención del suicidio).

Mason ha sido despedido por su entorno con un mensaje transmitido por su familia al medio de referencia Rolling Stone: “Dave Mason vivió una vida extraordinaria dedicada a la música y las personas que amaba”.