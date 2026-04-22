España Cultura

Muere Dave Mason, fundador de la banda Traffic y creador de la canción ‘Feelin’ Alright’: colaboró con Paul McCartney, Jimmy Hendrix y Michael Jackson

El músico británico ha fallecido a los 79 años según a dado a conocer su entorno, dejando tras de sí un legado inmenso

Guardar
Dave Mason en su juventud, fundador de la banda Traffic
Dave Mason en su juventud, fundador de la banda Traffic

El músico británico Dave Mason, conocido por su papel fundacional en la banda Traffic y por éxitos como Feelin’ Alright y We Just Disagree, ha fallecido a los 79 años, tal como ha anunciado su familia a través de un comunicado. La noticia, difundida por su portavoz, no ha precisado la causa del fallecimiento, aunque en el último año su estado de salud había provocado la cancelación de una gira prevista.

La trayectoria musical de Dave Mason comenzó en Worcester, Inglaterra, donde nació en 1946 y se desarrolló durante más de seis décadas: fue admitido en el Rock & Roll Hall of Fame junto a los demás miembros originales de Traffic en 2004, publicó álbumes en solitario que llegaron a disco de oro, colaboró con músicos como George Harrison, Jimi Hendrix y Michael Jackson, y alcanzó los primeros puestos en las listas británicas con temas como Hole in My Shoe, que llegó al número dos.

De joven, Mason fue miembro de The Jaguars y The Hellions, grupo en el que conoció a Jim Capaldi, antes de pasar a ser ‘road manager’ de la Spencer Davis Group, donde también coincidió con un joven Steve Winwood.

Una trayectoria de lo más prolífica

En marzo de 1967, tras la salida de Winwood del Spencer Davis Group, se formó Traffic con Mason, Capaldi y Chris Wood. Mason aportó canciones clave como Hole in My Shoe y Feelin’ Alright y participó como guitarrista e intérprete de instrumentos poco habituales, como el sitar en Paper Sun. Su presencia en la banda fue intermitente durante la creación de los dos primeros álbumes de Traffic en Berkshire. Aunque su versión de Feelin’ Alright no obtuvo gran repercusión, la adaptación de Joe Cocker se convirtió en un referente internacional. Mason murió dejando esposa, Winifred Wilson, e hija, Danielle; su hijo True y su hermana Valerie Leonard le precedieron en el fallecimiento.

El músico Dave Mason ha fallecido a los 79 años de edad
El músico Dave Mason ha fallecido a los 79 años de edad

Tras dejar Traffic en 1968, Dave Mason trabajó como músico de sesión y colaborador. Su guitarra de doce cuerdas suena en All Along the Watchtower de Hendrix y grabó coros en Crosstown Traffic. Asimismo, fue integrante fugaz de bandas como Derek & the Dominos (antes de la grabación de Layla and Other Assorted Love Songs, siendo reemplazado después por Duane Allman) y colaboró en los álbumes de Harrison (All Things Must Pass), The Rolling Stones (Beggars Banquet, sin acreditar) y Paul McCartney (Venus and Mars), entre otros. En 1994 y 1996 tocó también junto a Fleetwood Mac, participando en el álbum Time, aunque esa formación fue poco reconocida entre los seguidores del grupo.

Su carrera en solitario se consolidó en Estados Unidos desde 1969, con la edición de Alone Together (1970) y Let It Flow (1977), este último alcanzando la certificación de platino y situando el tema We Just Disagree entre los primeros puestos de la lista estadounidense, hasta el número doce del Billboard Hot 100. En 1979 protagonizó la película Skatetown, U.S.A. y grabó junto a Michael Jackson el sencillo Save Me para el álbum Old Crest on a New Wave (1980).

Legado, reconocimientos y labor solidaria

El reconocimiento institucional llegó en 2004 con su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame junto a Traffic, acontecimiento liderado por Dave Matthews. El artista mantuvo su actividad en directo hasta bien entrados los años 2000, realizando una intensa agenda de presentaciones con su banda y proyectos como Traffic Jam. En los últimos años, publicó 26 Letters, 12 Notes (2008), Future’s Past (2014) y Traffic Jam (2016), alternando material nuevo y revisiones de sus clásicos más conocidos.

Dave Mason en una imagen reciente. Había cancelado conciertos por problemas de salud.
Dave Mason en una imagen reciente. Había cancelado conciertos por problemas de salud.

Además de sus logros musicales, Dave Mason promovió diversas iniciativas filantrópicas documentadas: impulsó organizaciones como Little Kids Rock (dedicada a la educación musical de niños), Yoga Blue (apoyo a veteranos sin hogar) y Rock Our Vets (programas de prevención del suicidio).

Mason ha sido despedido por su entorno con un mensaje transmitido por su familia al medio de referencia Rolling Stone: “Dave Mason vivió una vida extraordinaria dedicada a la música y las personas que amaba”.

Temas Relacionados

MúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Recomendaciones en español para regalar el Día del Libro y Sant Jordi: 10 propuestas originales que no dejarán a ningún lector indiferente

Repasamos algunas de las novedades más personales del panorama de la narrativa en castellano para celebrar el 23 de abril

Recomendaciones en español para regalar el Día del Libro y Sant Jordi: 10 propuestas originales que no dejarán a ningún lector indiferente

Los mejores estrenos de la semana en cines: del biopic de Michael Jackson a la nueva aventura de una de las estrellas de ‘Stranger Things’

El sobrino del histórico cantante de pop lidera la oleada de nuevos títulos que aterrizan en cartelera

Los mejores estrenos de la semana en cines: del biopic de Michael Jackson a la nueva aventura de una de las estrellas de ‘Stranger Things’

Albert Camus, filósofo: “Nadie se da cuenta de que algunas personas gastan una energía tremenda simplemente en ser normales”

Ganador del Premio Nobel de Literatura, este pensador reflexionó sobre la máscara que todos nos ponemos para cumplir con las expectativas de los demás

Albert Camus, filósofo: “Nadie se da cuenta de que algunas personas gastan una energía tremenda simplemente en ser normales”

La actriz española Priscilla Delgado cuenta cómo logró su papel en la nueva temporada de ‘Euphoria’: “Solo vi un par de capítulos”

Tras participar en la serie de ‘Los Protegidos’ y actuar para varios de los mejores directores de nuestro país, dio el salto a Estados Unidos y estuvo a punto de participar en algunas de las producciones más sonadas de los últimos años

La actriz española Priscilla Delgado cuenta cómo logró su papel en la nueva temporada de ‘Euphoria’: “Solo vi un par de capítulos”

Karol G vuelve a España con tres macroconciertos tras romper el récord de entradas vendidas en el Bernabéu: fechas, precios y cuándo comprar las entradas

Aterrizará en junio de 2027 en Barcelona, Madrid y Sevilla

Karol G vuelve a España con tres macroconciertos tras romper el récord de entradas vendidas en el Bernabéu: fechas, precios y cuándo comprar las entradas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Los gastos militares de Estados Unidos en Rota dificultan un abandono de las bases: invierte 100 millones de euros y tres años en seis empresas de España

El rescate a Air Europa se cuela en el juicio del ‘caso mascarillas’ con el rastro del dinero en efectivo y versiones enfrentadas sobre lo ocurrido antes de la ayuda

El préstamo de 90.000 millones a Ucrania, que Hungría condiciona a la reapertura del oleoducto Druzhba, se debate hoy en Bruselas

“Falta personal y las oficinas que abren hasta las 20:30 horas dan la última cita a las 17:10″: los trabajadores de Correos critican “la nefasta” planificación de la regularización

ECONOMÍA

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

DEPORTES

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona