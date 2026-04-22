República Dominicana

República Dominicana: Niña de un año fue hallada muerta dentro de un bolsón

El equipo investigador, apoyado por el Ministerio Público, realiza diligencias en la zona donde fue encontrada sin vida una menor, según confirmaron autoridades policiales

Guardar
Autoridades investigan la muerte de menor de edad en República Dominicana.(Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)
Autoridades investigan la muerte de menor de edad en República Dominicana.(Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

La Policía Nacional de República Dominicana y el Ministerio Público (MP) investigan este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de apenas un año en el sector Girasoles I del Distrito Nacional, un hecho que ha generado alarma y demanda de respuestas en la sociedad del país caribeño.

El cadáver de la menor fue presuntamente encontrado dentro de un bulto escolar (bolsón), en una cañada a escasa distancia de la vivienda familiar, ubicada en la calle Cuatro de Los Girasoles Primero.

El cuerpo de Ruth Angélica M. fue localizado en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. En declaraciones oficiales, Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, expresó:

“Estamos consternados desde esta institución ante el fallecimiento de esta pequeñita de apenas un año de edad, que respondía al nombre de Ruth Angélica M. de un año”. La información fue compartida inicialmente por la Policía Nacional y ratificada por Pesqueira, quien resaltó que los equipos de investigación trabajan en coordinación con el MP y la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes para precisar las causas de muerte.

El cadáver de la niña de un año fue presuntamente encontrado dentro de un bolsón escolar en una cañada cercana a su vivienda, según Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Policía Nacional. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Según detalló el oficial, el hallazgo del cuerpo dentro de un bolsón fue confirmado de manera preliminar. “Hasta el momento, ese es el reporte que tenemos. Esto es preliminar. Nuestros agentes se encuentran en el lugar”, explicó. El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia legal y la realización de estudios periciales que permitan determinar la causa exacta del fallecimiento.

La menor fue encontrada en una cañada cercana a su casa

Las autoridades han desplegado a agentes especializados en la escena del suceso, quienes realizan levantamientos de pruebas y entrevistas a personas del entorno, incluidas personas cercanas y los propios padres de la menor. “Desde el primer momento, en los alrededores de la escena, se han entrevistado varias personas, y los padres serán entrevistados en esta fase inicial de la investigación”, afirmó Pesqueira ante los medios.

El hallazgo del cuerpo en un bolsón, depositado en una cañada próxima a la residencia familiar, ha impactado de manera particular a los vecinos, que demandan una investigación rigurosa y transparente. Por su parte, la Policía dominicana recalcó que se están agotando todos los recursos disponibles para establecer responsabilidades y garantizar justicia.

Autoridades realizan entrevistas y levantamiento de pruebas físicas y testimoniales en la zona donde apareció el cuerpo.(Cortesía: 123RF)
Autoridades realizan entrevistas y levantamiento de pruebas físicas y testimoniales en la zona donde apareció el cuerpo.(Cortesía: 123RF)

Mientras la investigación continúa, autoridades ha solicitado prudencia ante la difusión de versiones no confirmadas y ha pedido a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda resultar relevante.

Actualmente, no se ha reportado la detención de personas vinculadas de forma directa al caso. El proceso de entrevistas y recolección de evidencia continúa bajo la supervisión directa de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El caso permanece bajo seguimiento especial por parte de las autoridades, dada la sensibilidad social y el impacto generado por la muerte de una menor en circunstancias aún no aclaradas.

La Policía reiteró su compromiso con la transparencia y la búsqueda de justicia en este caso, afirmando que el esclarecimiento de la muerte de la menor constituye una prioridad institucional.

Temas Relacionados

Policía Nacional República DominicanaDistrito NacionalMuertes Violentas MenoresInvestigación ForenseRepública Dominicana

Últimas Noticias

Honduras frente a una crisis forestal: la pérdida de bosques avanza y el tiempo para actuar se agota

El informe pone en evidencia la gravedad de la crisis ambiental en Honduras. La pérdida acelerada de bosques, el bajo presupuesto para protegerlos y la débil respuesta institucional

Honduras frente a una crisis forestal: la pérdida de bosques avanza y el tiempo para actuar se agota

Diputados costarricenses solicitan investigación a Contraloría por nombramiento interino de Víctor Carvajal como director del Sistema de Banca para el Desarrollo

El Frente Amplio y la diputada independiente, Kattia Cambronero, presentaron objeciones alegando posibles conflictos de interés e irregularidades en la designación y el procedimiento de votación

Diputados costarricenses solicitan investigación a Contraloría por nombramiento interino de Víctor Carvajal como director del Sistema de Banca para el Desarrollo

Nicaragua otorga nueva concesión minera a firma china pese a las sanciones de Estados Unidos

La administración nicaragüense ha autorizado a una empresa asiática la explotación a cielo abierto de un extenso territorio en la Costa Caribe Sur, pese a sanciones estadounidenses y cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y opositoras

Nicaragua otorga nueva concesión minera a firma china pese a las sanciones de Estados Unidos

Bomberos de Panamá reportan 338 fugas de gas butano en lo que va del año

Llaman a reforzar las medidas de seguridad, como cerrar correctamente las válvulas, revisar conexiones y evitar prácticas riesgosas

Bomberos de Panamá reportan 338 fugas de gas butano en lo que va del año

Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira musical “Viajando por el mundo Tropitour”

El espectáculo de la cantante llegará el 27 de noviembre de 2026, según confirmó la productora Move Concerts, que próximamente divulgará información sobre la venta de boletos y la apertura de la preventa oficial

Karol G regresa a Costa Rica con su nueva gira musical “Viajando por el mundo Tropitour”

TECNO

Cómo saber si tu celular fue hackeado: tres indicios y medidas urgentes

Cómo saber si tu celular fue hackeado: tres indicios y medidas urgentes

Nuevo diseño de WhatsApp: cómo saber si ya puedes usar el aspecto Liquid Glass en tu celular

Estos son los juegos gratis de Steam y Epic Games Store disponibles por tiempo limitado

Ubisoft confirma la fecha de lanzamiento de Assassins Creed Black Flag Resynced: así podrás ver el evento

De aprender idiomas a jugar ajedrez: lo nuevo que prepara Duolingo gratis

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”

La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”

Denise Richards recuerda a Patrick Muldoon tras su muerte con una emotiva publicación en Instagram: “No sé qué voy a hacer sin ti”

Anne Hathaway habla del futuro de la tercera entrega de ‘El diario de la princesa’

Glen Powell afirmó quiere probarse el traje de Fox McCloud y los fans de Super Mario ya sueñan con la película

“Situaciones que parecen devastadoras abren nuevas oportunidades”, afirma Elizabeth Banks sobre cómo enfrenta la presión

MUNDO

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

El hallazgo de un fragmento de la Ilíada dentro de una momia desconcierta a la arqueología

Italia convocó al embajador ruso tras los insultos sexistas de un propagandista del Kremlin contra Meloni

Pakistán agradeció a Trump la extensión del alto el fuego y expresó su esperanza de “un acuerdo de paz” entre Estados Unidos e Irán

Rusia utiliza la inteligencia artificial para intensificar sus ciberataques contra infraestructuras en Europa