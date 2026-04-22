República Dominicana: Niña de un año fue hallada muerta dentro de un bolsón

Autoridades investigan la muerte de menor de edad en República Dominicana.(Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

La Policía Nacional de República Dominicana y el Ministerio Público (MP) investigan este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de apenas un año en el sector Girasoles I del Distrito Nacional, un hecho que ha generado alarma y demanda de respuestas en la sociedad del país caribeño.

El cadáver de la menor fue presuntamente encontrado dentro de un bulto escolar (bolsón), en una cañada a escasa distancia de la vivienda familiar, ubicada en la calle Cuatro de Los Girasoles Primero.

El cuerpo de Ruth Angélica M. fue localizado en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. En declaraciones oficiales, Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, expresó:

“Estamos consternados desde esta institución ante el fallecimiento de esta pequeñita de apenas un año de edad, que respondía al nombre de Ruth Angélica M. de un año”. La información fue compartida inicialmente por la Policía Nacional y ratificada por Pesqueira, quien resaltó que los equipos de investigación trabajan en coordinación con el MP y la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes para precisar las causas de muerte.

El cadáver de la niña de un año fue presuntamente encontrado dentro de un bolsón escolar en una cañada cercana a su vivienda, según Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Policía Nacional. (Cortesía: Policía Nacional República Dominicana)

Según detalló el oficial, el hallazgo del cuerpo dentro de un bolsón fue confirmado de manera preliminar. “Hasta el momento, ese es el reporte que tenemos. Esto es preliminar. Nuestros agentes se encuentran en el lugar”, explicó. El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia legal y la realización de estudios periciales que permitan determinar la causa exacta del fallecimiento.

La menor fue encontrada en una cañada cercana a su casa

Las autoridades han desplegado a agentes especializados en la escena del suceso, quienes realizan levantamientos de pruebas y entrevistas a personas del entorno, incluidas personas cercanas y los propios padres de la menor. “Desde el primer momento, en los alrededores de la escena, se han entrevistado varias personas, y los padres serán entrevistados en esta fase inicial de la investigación”, afirmó Pesqueira ante los medios.

El hallazgo del cuerpo en un bolsón, depositado en una cañada próxima a la residencia familiar, ha impactado de manera particular a los vecinos, que demandan una investigación rigurosa y transparente. Por su parte, la Policía dominicana recalcó que se están agotando todos los recursos disponibles para establecer responsabilidades y garantizar justicia.

Autoridades realizan entrevistas y levantamiento de pruebas físicas y testimoniales en la zona donde apareció el cuerpo.(Cortesía: 123RF)

Mientras la investigación continúa, autoridades ha solicitado prudencia ante la difusión de versiones no confirmadas y ha pedido a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda resultar relevante.

Actualmente, no se ha reportado la detención de personas vinculadas de forma directa al caso. El proceso de entrevistas y recolección de evidencia continúa bajo la supervisión directa de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El caso permanece bajo seguimiento especial por parte de las autoridades, dada la sensibilidad social y el impacto generado por la muerte de una menor en circunstancias aún no aclaradas.

La Policía reiteró su compromiso con la transparencia y la búsqueda de justicia en este caso, afirmando que el esclarecimiento de la muerte de la menor constituye una prioridad institucional.