Trump afirmó que Irán “está colapsando financieramente” por el bloqueo impuesto por Washington sobre sus puertos (REUTERS)

El comunicado de Trump vía Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de este miércoles que Irán “colapsando financieramente” por el cierre del estrecho de Ormuz y el bloqueo impuesto por Washington sobre sus puertos.

“Irán está colapsando financieramente. Quieren que el estrecho de Ormuz se abra de inmediato”, escribió Trump en Truth Social. En el mismo mensaje, agregó: “Están desesperados por efectivo. Pierden 500 millones de dólares por día. Militares y policías se quejan de que no reciben sus pagos. ¡SOS!”.

Horas antes, el líder republicano anunció la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, a pocas horas de que expirara la tregua inicial, aunque ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen. La decisión, comunicada tras una solicitud del gobierno de Pakistán, mediador en el conflicto, buscó dar tiempo a Teherán para presentar una postura consensuada en la mesa de negociación.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró Trump en sus redes sociales.

El mandatario justificó la extensión al señalar que “el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado”.

"Quieren que el estrecho de Ormuz se abra de inmediato”, escribió Trump en Truth Social (REUTERS)

Según explicó, la suspensión de la ofensiva permitirá que el régimen iraní “pueda presentar una propuesta unificada”, tal como solicitaron el mediador Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

No obstante, Trump advirtió que la presión militar y el cerco económico seguirán en vigor. “Nuestra posición es mantener el bloqueo y estar listos para actuar”, dijo.

La decisión fue adoptada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca en la que participaron la cúpula de Seguridad Nacional, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

El vicepresidente tenía previsto viajar a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero la visita quedó en suspenso ante la falta de confirmación oficial de la participación iraní. En declaraciones a la prensa, Trump enfatizó que “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, y reiteró que, en caso de que no haya avances, Estados Unidos retomará la ofensiva militar.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó.

Por su parte, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó la posibilidad de avanzar en las negociaciones bajo condiciones de amenaza. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, advirtió Qalibaf en un mensaje difundido el martes.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (EFE)

El bloqueo naval ordenado por Trump tuvo un impacto inmediato en la actividad portuaria de Irán. El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses informó que, desde la imposición del cierre perimetral hace una semana, 28 embarcaciones fueron forzadas a regresar a puertos iraníes o a modificar su rumbo para evitar el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”. Araqchi recordó además que abordar buques mercantes y retener a sus tripulaciones supone una infracción aún más grave de las reglas internacionales. “Irán sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”, aseguró.

Los representantes iraníes acusaron además a la administración Trump de no tomarse en serio el proceso diplomático, especialmente después de que Washington anunciara que mantendría el bloqueo naval pese a la reapertura parcial del estrecho por parte de Irán.