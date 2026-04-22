Guatemala: Un interno muere durante incidente en la Granja de Rehabilitación Pavón

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó la muerte de un interno por un incidente aislado en la Granja de Rehabilitación Pavón, Guatemala. (Cortesía: DepositPhotos)

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó este martes que una persona privada de libertad falleció tras un incidente registrado en la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en Guatemala, y aclaró que no se produjo ningún motín ni disturbios en el centro carcelario.

Según el comunicado oficial difundido por la institución, la situación se mantiene bajo control y la población penitenciaria permanece resguardada.

De acuerdo con la información proporcionada por la DGSP, el hecho ocurrió en horas recientes dentro del recinto penitenciario. En el documento, la entidad subraya: “Se descarta que se haya registrado ningún motín o disturbio en la Granja de Rehabilitación Pavón. Sin embargo, se registró un incidente aislado entre dos privados de libertad, resultando uno de ellos fallecido”. Esta declaración emitida por la institución busca disipar versiones que circularon en redes sociales sobre posibles desórdenes de mayor magnitud.

El presunto responsable de la agresión fue identificado y puesto a disposición de las autoridades judiciales, según la DGSP. (Cortesía: Sistema Penitenciario de Guatemala)

Autoridades descartan motín y confirman incidente aislado en Pavón

La Granja de Rehabilitación Pavón detalló que, tras el incidente, el presunto responsable del ataque fue identificado y puesto a disposición de las autoridades competentes. No se revelaron los nombres de los involucrados ni las circunstancias específicas del altercado, citando la necesidad de preservar la integridad de la investigación en curso. La DGSP enfatizó su “compromiso de colaboración irrestricta con la investigación”, y anunció que no se proporcionará información adicional para no entorpecer las diligencias judiciales.

De igual manera, el comunicado oficial también indica que el orden dentro del centro de detención se mantiene y la población privada de libertad se encuentra resguardada en sus respectivos sectores. Esta precisión intenta transmitir tranquilidad a los familiares de los internos y a la opinión pública.

En el mismo documento, la Dirección General del Sistema Penitenciario reiteró que la seguridad en el recinto está garantizada y que, tras el incidente, se activaron los protocolos internos correspondientes.

“El presunto responsable del ataque ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes”, señaló la entidad. La investigación se encuentra bajo la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales pertinentes, quienes determinarán las circunstancias y posibles responsabilidades derivadas del hecho.

La DGSP activó protocolos internos de seguridad tras la muerte del recluso y mantiene la población penitenciaria resguardada en sus sectores. (Cortesía: PNC de Guatemala)

La DGSP, responsable de la administración de los centros de detención en el país centroamericano, recordó que la prioridad institucional es el resguardo de la integridad de las personas privadas de libertad y la preservación del orden en todos los recintos bajo su jurisdicción.

La Granja de Rehabilitación Pavón alberga a cientos de internos y forma parte de la red carcelaria nacional. La respuesta rápida desde la DGSP busca mantener la estabilidad y prevenir cualquier escalada de violencia al interior del penal.

La autoridad penitenciaria concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con la transparencia, la seguridad y la colaboración con la justicia, en el marco de sus competencias.

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que la persona fallecida fue identificada como Mario Adolfo G., de aproximadamente 45 años. De acuerdo con información publicada por TV Azteca Guate, la víctima presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en el tórax y la espalda, lo que habría ocasionado su muerte en el interior de la Granja de Rehabilitación Pavón.