EN VIVO: La agencia marítima británica reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

El futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene un sendero incierto al inicio de este miércoles, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego a pedido de Pakistán, a la espera de que Teherán presente una “propuesta unificada”.
Hasta el momento, Irán no respondió oficialmente al anuncio de Trump, y ambas partes advirtieron que están listas para reanudar las hostilidades si no se alcanza un acuerdo.
En una reciente publicación en redes sociales, Trump sostuvo que el régimen “no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que se abra” para poder vender su petróleo, y afirmó que Irán “está colapsando financieramente”, aunque reiteró que el ejército estadounidense mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes.
Mientras tanto, Israel y el grupo terrorista Hezbollah, apoyado por Teherán, intercambiaron disparos en el sur de Líbano el martes, pese a la entrada en vigor el viernes pasado de un alto el fuego de 10 días y a las conversaciones previstas en Washington para el jueves.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO) informó este miércoles que una lancha del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra un buque portacontenedores en las proximidades del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por las autoridades del régimen iraní.
EEUU bloqueó los envíos de dólares de Irak en un intento por presionar a las milicias respaldadas por Irán
La administración del presidente estadounidense Donald Trump suspendió los envíos de dólares a Irak y congeló programas de cooperación en seguridad con las fuerzas armadas iraquíes, mientras intensifica la presión sobre Bagdad para que desmantele las milicias respaldadas por Irán que operan en el país, según informó el Wall Street Journal citando a funcionarios iraquíes y estadounidenses.
De acuerdo con el reporte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó recientemente la transferencia de cerca de 500 millones de dólares en efectivo, provenientes de la venta de petróleo iraquí y depositados en cuentas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Washington también notificó a Bagdad que suspenderá el financiamiento de ciertos programas de contraterrorismo y entrenamiento militar hasta que cesen los ataques de las milicias y las autoridades iraquíes adopten medidas concretas para desmantelar dichos grupos armados, según el informe.
Irán ejecutó a un hombre por “cooperación con Israel”
El régimen iraní ejecutó este miércoles a un hombre acusado de colaborar extensamente con el servicio de inteligencia israelí Mossad, según informó Mizan News, medio vinculado al poder judicial iraní.
El reporte identificó al ejecutado como Mehdi Farid, quien se desempeñaba como gerente en el comité de defensa civil de una de las organizaciones consideradas más sensibles del país.
La ejecución se llevó a cabo tras la confirmación de la sentencia de muerte por parte del Tribunal Supremo de Irán, informó Mizan.
Subas y bajas en los mercados asiáticos tras el anuncio de Trump
Las bolsas asiáticas mostraron resultados dispares este miércoles, en una jornada marcada por el repunte de Wall Street y una moderación en los precios del petróleo, ante las expectativas de que Estados Unidos e Irán reanuden conversaciones para poner fin al conflicto.
El crudo Brent retrocedía 0,2%, aunque permanecía por encima de los 98 dólares por barril, mientras que el petróleo de referencia en Estados Unidos caía 0,4% hasta los 89,29 dólares. El abaratamiento del petróleo contribuye a reducir los costos para diferentes sectores empresariales.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que extendería el alto el fuego con Irán a solicitud de Pakistán, a la espera de una “propuesta unificada” de parte de Teherán. Mientras tanto, las fuerzas armadas de EEUU mantienen el bloqueo sobre los puertos iraníes.
En los mercados regionales, el Nikkei 225 de Japón subía 0,5% a 59.653,56 puntos, el Kospi de Corea del Sur descendía 0,2% a 6.374,46, el S&P/ASX 200 de Australia bajaba 0,9% a 8.866,20, el Hang Seng de Hong Kong perdía 1,3% y el índice Composite de Shanghái avanzaba 0,1%. En Taiwán, el Taiex registraba una suba de 1,1%.
El martes, las acciones en Estados Unidos cerraron al alza impulsadas por señales de que diplomáticos trabajan para organizar una nueva ronda de diálogo entre Washington y Teherán. El S&P 500 sumó 1,2% y cerró en 6.967,38 puntos, el Dow Jones avanzó 0,7% a 48.535,99 y el Nasdaq ganó 2%, alcanzando los 23.639,08.
La Guardia Revolucionaria Islámica realizó exhibiciones de misiles en varias ciudades de Irán
Videos difundidos en medios estatales muestran que la Guardia Revolucionaria organizó exhibiciones de misiles la noche del martes 21 de abril en varias ciudades de Irán, como Teherán, Kerman y Arak.
Durante los eventos, que incluyeron la presencia de banderas de Hezbolá, partidarios de la República Islámica corearon consignas como “Muerte a Israel” y “Muerte a América”.
De acuerdo con información de Iran International, estas exhibiciones ocurrieron antes de que el presidente Donald Trump anunciara la prórroga del alto el fuego. Las imágenes difundidas evidencian que los misiles fueron expuestos en espacios públicos, entre residentes y transeúntes, sin implementar medidas de seguridad ni resguardar la integridad de la población civil.
Representantes militares de más de 30 países iniciaron este miércoles en Londres una reunión de planificación de dos días para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz tras la guerra, en el marco de una posible misión multinacional de carácter defensivo liderada por el Reino Unido y Francia, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la extensión indefinida del alto el fuego entre Washington, Israel e Irán.
En medio de la incertidumbre por una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la prórroga de la tregua anunciada unilateralmente desde Washington, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció mantendrá el bloqueo de las fuerzas estadounidenses a los puertos del régimen en el estrecho de Ormuz.
El Departamento del Tesoro estadounidense ratificó este martes su respaldo al bloqueo naval que restringe la exportación de petróleo iraní y aseguró que, en pocos días, la estrategia dejará sin ingresos vitales al régimen de Teherán.