EN VIVO: La agencia marítima británica reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el sábado 18 de abril de 2026, en Washington (AP/Julia Demaree Nikhinson)

El futuro de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene un sendero incierto al inicio de este miércoles, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego a pedido de Pakistán, a la espera de que Teherán presente una “propuesta unificada”.

Hasta el momento, Irán no respondió oficialmente al anuncio de Trump, y ambas partes advirtieron que están listas para reanudar las hostilidades si no se alcanza un acuerdo.

En una reciente publicación en redes sociales, Trump sostuvo que el régimen “no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que se abra” para poder vender su petróleo, y afirmó que Irán “está colapsando financieramente”, aunque reiteró que el ejército estadounidense mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes.

Mientras tanto, Israel y el grupo terrorista Hezbollah, apoyado por Teherán, intercambiaron disparos en el sur de Líbano el martes, pese a la entrada en vigor el viernes pasado de un alto el fuego de 10 días y a las conversaciones previstas en Washington para el jueves.