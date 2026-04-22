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La responsable de disparar contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo por orden judicial

El padre del menor recibió la custodia completa mientras avanza el proceso penal de Ivanna Ortiz en California

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Un tribunal de Florida dictaminó que Ivanna Ortiz no debe tener contacto con su hijo, luego de disparar contra vivienda de Rihanna. (Reuters. Facebook)
Un tribunal de Florida dictaminó que Ivanna Ortiz no debe tener contacto con su hijo, luego de disparar contra vivienda de Rihanna. (Reuters. Facebook)

El caso legal relacionado con un presunto ataque a la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles ha tenido repercusiones en otro proceso judicial en Florida, donde una jueza ordenó que Ivanna Lisette Ortiz no tenga ningún tipo de contacto con su hijo hasta nueva disposición del tribunal.

La resolución establece que Ortiz solo podría comunicarse con el menor si el padre del niño lo autoriza de manera directa. Además, el tribunal otorgó al padre el 100% del tiempo compartido, lo que implica control total sobre la custodia y las decisiones relacionadas con la vida diaria del menor.

La decisión se produce mientras Ivanna Lisette enfrenta cargos penales en California por intento de asesinato, tras un incidente ocurrido en marzo.

Ivanna Ortiz perdió la custodia de su hijo tras atacar la casa de Rihanna. (Instagram)
Ivanna Ortiz perdió la custodia de su hijo tras atacar la casa de Rihanna. (Instagram)

De acuerdo con reportes de autoridades, la mujer habría acudido a una propiedad de Rihanna en Los Ángeles, donde presuntamente realizó múltiples disparos.

De acuerdo con información policial, Ortiz habría disparado con un rifle de estilo AR-15 desde un vehículo frente a la residencia que la artista comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos.

Cabe destacar que días antes del incidente, Ivanna Ortiz había publicado mensajes en redes sociales dirigidos a la cantante. El 23 de febrero compartió una publicación en Facebook en la que mencionaba directamente a Rihanna.

En el mensaje escribió: “@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando que tu yo de cinco cabezas con SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí a escondidas hablándome donde no estoy".

Ivanna Ortiz realizó comentarios despectivos en contra de Rihanna días antes del ataque. (Facebook)
Ivanna Ortiz realizó comentarios despectivos en contra de Rihanna días antes del ataque. (Facebook)

En otras publicaciones en sus redes sociales, la mujer, quien también es una ex reina de belleza, dijo que se sintió “arruinada con Rihanna” y calificó a la estrella del pop como una “perra que esconde su rostro”.

Por si fuera poco, el Daily Mail aseguró que Ivanna tiene arrestos previos por violencia doméstica, conducción descuidada y violación de las condiciones de liberación previa a un juicio en Florida.

En diciembre del año pasado, la mujer presentó una apelación judicial relacionada con un caso de custodia de su hijo. En ese proceso solicitó revertir una decisión judicial que otorgó la custodia al otro progenitor.

Ortiz se describe en redes sociales como creadora de contenido cristiano. En su canal de YouTube ha promovido un proyecto titulado “Praying Woman’s Journal”, en el que comparte lecturas bíblicas y mensajes sobre oración.

Ivanna Ortiz se describe como una creadora de contenido cristiano. (Facebook)
Ivanna Ortiz se describe como una creadora de contenido cristiano. (Facebook)

En sus perfiles también aparecen fotografías en las que posa con trofeos de concursos de belleza. En publicaciones anteriores afirmó haber obtenido el título de Miss Teen Illinois Latina Princess en 2006.

Una fuente cercana a la pareja declaró al diario The New York Post que, tras el incidente, Rihanna y A$AP Rocky tenían información limitada sobre lo ocurrido y que inicialmente no conocían los detalles del caso.

La residencia donde se registró el tiroteo fue adquirida por la artista en 2021. El vecindario es una zona residencial donde viven otras figuras del entretenimiento. Entre los residentes o propietarios cercanos se encuentran la cantante Mariah Carey, Madonna y Paul McCartney.

Las autoridades señalaron que al menos diez disparos fueron realizados antes de que el vehículo en el que se transportaba Ivanna Ortiz abandonara el lugar.

Ivanna Ortiz utilizó un carro blanco para ir hasta la residencia de Rihanna en Los Ángeles. (Facebook)
Ivanna Ortiz utilizó un carro blanco para ir hasta la residencia de Rihanna en Los Ángeles. (Facebook)

Según registros de radio policial citados por el Daily Mail, los disparos se realizaron desde un automóvil Tesla blanco. En la transmisión se indicó que la persona sospechosa tenía el cabello con trenzas y vestía una blusa color crema.

Posteriormente, un helicóptero policial localizó el vehículo en un estacionamiento del área de Sherman Oaks, donde agentes realizaron la detención.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que en la vivienda se encontraban los artistas junto a sus hijos (RZA, de tres años; Riot, de dos años; y Rocki, de cinco meses). No se reportaron personas lesionadas.

Rihanna expresó interés en agrandar su familia
Rihanna estaba con su esposo y sus hijos en su casa al momento del ataque. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El caso derivó en la detención de Ortiz, quien permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

En audiencias relacionadas con el caso penal, Ortiz se ha declarado no culpable de los cargos en su contra. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para el inicio del juicio, y la investigación continúa en curso.

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