Mundo

La agencia marítima del Reino Unido reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

La Autoridad de Operaciones Marítimas británica (UKMTO) informó que recibió un reporte sobre un incidente ocurrido a 15 millas náuticas (27 km) al noreste de Omán, en el que un portacontenedores fue baleado

Guardar
La ubicación del ataque iraní contra el portacontenedores en el estrecho de Ormuz (Créditos: UKMTO)
La ubicación del ataque iraní contra el portacontenedores en el estrecho de Ormuz (Créditos: UKMTO)

La Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO) informó este miércoles que una lancha del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra un buque portacontenedores en las proximidades del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por las autoridades del régimen iraní.

Según el comunicado, el capitán del portacontenedores reportó que una embarcación iraní se aproximó al buque sin establecer contacto por radio VHF y disparó contra él, provocando daños significativos en el puente de mando.

El incidente ocurrió a 15 millas náuticas (27 km) al noreste de Omán. Tras el ataque, la UKMTO indicó que no se registraron incendios ni consecuencias medioambientales y que toda la tripulación resultó ilesa.

El sábado pasado, la agencia ya había informado sobre disparos de barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria contra un carguero no identificado en la misma área. Además, ese mismo día, alertó sobre otro incidente en la zona, cuando un proyectil de origen desconocido impactó un carguero, causando daños a varios contenedores.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, inculada al cuerpo militar, informó que el Ejército iraní hizo cumplir la “ley marítima” a un buque portacontenedores que había “ignorado repetidas advertencias”.

Tras el reporte, el CGRI amenazó con estar plenamente preparado para continuar la confrontación con sus enemigos ante cualquier ataque. “Estamos en el punto álgido de nuestra preparación para continuar la lucha contra los enemigos, y si la agresión se repite, asestaremos golpes devastadores e inimaginables a sus activos en la región”, rezó un comunicado con motivo del aniversario de la fundación de la fuerza.

La naviera alemana Hapag-Lloyd denunció también un ataque contra uno de sus portacontenedores en el estrecho de Ormuz en marzo (Europa Press)
La naviera alemana Hapag-Lloyd denunció también un ataque contra uno de sus portacontenedores en el estrecho de Ormuz en marzo (Europa Press)

Por su parte, Estados Unidos ordenó a 28 buques regresar a puerto o modificar su ruta tras la implementación de un bloqueo naval a los puertos de Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) reportó que, desde que la restricción entró en vigor hace una semana, se impidió la entrada y salida de embarcaciones con destino o procedencia de Irán.

La Casa Blanca explicó que la medida busca limitar la exportación de petróleo iraní y frenar el ingreso de suministros, aumentando así la presión económica sobre el régimen persa. El presidente Donald Trump justificó la decisión sobre el estancamiento de las negociaciones, y adelantó que se exigirán condiciones estrictas en los ámbitos nuclear y de seguridad marítima.

El operativo en la región está encabezado por la Armada de Estados Unidos, con el portaaviones USS Abraham Lincoln como buque insignia, a la espera del USS George Bush. Como parte del despliegue, fuerzas estadounidenses abordaron dos embarcaciones iraníes en el golfo de Omán y detuvieron a sus tripulaciones.

El operativo de la Marina de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

Así fue el operativo de la Armada de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el domingo pasado que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el golfo de Omán, tras un intento de la embarcación de evadir el bloqueo impuesto por Washington.

Trump detalló que la tripulación del TOUSKA, un buque de casi 900 pies de eslora sancionado por el Tesoro estadounidense por actividades ilícitas previas, desoyó una advertencia del destructor USS Spruance y fue detenida después de que la nave de guerra disparara contra la sala de máquinas del carguero.

“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario agregó que en este momento “los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque” y que se está revisando la carga transportada por la embarcación.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

estrecho de OrmuzGuardia RevolucionariaIránrégimen iraníUKMTOGuerra en Medio OrienteMedio OrienteOmánEstados UnidosIsraelOrmuz

Últimas Noticias

Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

El Ministerio de Defensa británico indicó que el encuentro apunta a definir los aspectos operativos de una posible misión multinacional de carácter defensivo liderada por el Reino Unido y Francia. El objetivo es que la operación pueda activarse en cuanto las condiciones lo permitan para facilitar la reapertura del paso marítimo

Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El presidente de Estados Unidos aseguró que el régimen pierde “USD 500 millones al día” debido al cierre del estrecho de Ormuz que impide la salida de las exportaciones energéticas del país persa

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

“Si esto continúa, su sustento económico correrá grave riesgo”, afirmó el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Seyed Mayid Musaví, en una declaración difundida después de que Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

El secretario general de la ONU celebró la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: “Un paso importante”

Ante la prolongación del cese de hostilidades entre ambos países, Antonio Guterres subrayó la necesidad de acciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

El secretario general de la ONU celebró la extensión del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: “Un paso importante”

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la estrategia busca saturar los depósitos de exportación y cortar el flujo de divisas que sostiene al aparato estatal iraní

Estados Unidos dijo que el bloqueo a los puertos de Irán asfixiará los ingresos del régimen: “Sus pozos petroleros quedarán cerrados”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro ordena frenar diálogos con disidencias de ‘Calarcá’ por ataques a militares: “Si se dedican a matar soldados, no hay paz”

Petro ordena frenar diálogos con disidencias de ‘Calarcá’ por ataques a militares: “Si se dedican a matar soldados, no hay paz”

Mioquimias o pequeños temblores en el párpado: por qué aparecen, síntomas y tratamiento

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Gustavo Petro vincula a la ‘Junta del Narcotráfico’ con supuesto plan para asesinar a Iván Cepeda

INFOBAE AMÉRICA

Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

Representantes militares de más de 30 países se reúnen en Londres para preparar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz tras la guerra

Guatemala: Un interno muere durante incidente en la Granja de Rehabilitación Pavón

Tras anunciar una extensión indefinida del alto el fuego con Irán, Trump ratificó que mantendrá el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán amenazó a los países del Golfo que ayuden a EEUU a atacarlo: “Deberán decir adiós al petróleo en Medio Oriente”

República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

ENTRETENIMIENTO

¿Un Oscar para un alien? La histórica oportunidad que presenta ‘Proyecto Salvación’ para los premios de la Academia

¿Un Oscar para un alien? La histórica oportunidad que presenta ‘Proyecto Salvación’ para los premios de la Academia

Dwyane Johnson se pasa al teatro musical: producirá un espectáculo basado en la película de lucha libre que protagonizó junto a Florence Pugh

Muere Dave Mason, fundador de la banda Traffic y creador de la canción ‘Feelin’ Alright’: colaboró con Paul McCartney, Jimmy Hendrix y Michael Jackson

La responsable de disparar contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo por orden judicial

La exesposa de Prince recuerda el momento en que se enteró de la muerte del cantante: “Fue un día horrible”