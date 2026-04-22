La agencia marítima del Reino Unido reportó que una lancha iraní atacó a un buque frente a las costas de Omán

La ubicación del ataque iraní contra el portacontenedores en el estrecho de Ormuz (Créditos: UKMTO)

La Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO) informó este miércoles que una lancha del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra un buque portacontenedores en las proximidades del estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por las autoridades del régimen iraní.

Según el comunicado, el capitán del portacontenedores reportó que una embarcación iraní se aproximó al buque sin establecer contacto por radio VHF y disparó contra él, provocando daños significativos en el puente de mando.

El incidente ocurrió a 15 millas náuticas (27 km) al noreste de Omán. Tras el ataque, la UKMTO indicó que no se registraron incendios ni consecuencias medioambientales y que toda la tripulación resultó ilesa.

El sábado pasado, la agencia ya había informado sobre disparos de barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria contra un carguero no identificado en la misma área. Además, ese mismo día, alertó sobre otro incidente en la zona, cuando un proyectil de origen desconocido impactó un carguero, causando daños a varios contenedores.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, inculada al cuerpo militar, informó que el Ejército iraní hizo cumplir la “ley marítima” a un buque portacontenedores que había “ignorado repetidas advertencias”.

Tras el reporte, el CGRI amenazó con estar plenamente preparado para continuar la confrontación con sus enemigos ante cualquier ataque. “Estamos en el punto álgido de nuestra preparación para continuar la lucha contra los enemigos, y si la agresión se repite, asestaremos golpes devastadores e inimaginables a sus activos en la región”, rezó un comunicado con motivo del aniversario de la fundación de la fuerza.

La naviera alemana Hapag-Lloyd denunció también un ataque contra uno de sus portacontenedores en el estrecho de Ormuz en marzo (Europa Press)

Por su parte, Estados Unidos ordenó a 28 buques regresar a puerto o modificar su ruta tras la implementación de un bloqueo naval a los puertos de Irán. El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) reportó que, desde que la restricción entró en vigor hace una semana, se impidió la entrada y salida de embarcaciones con destino o procedencia de Irán.

La Casa Blanca explicó que la medida busca limitar la exportación de petróleo iraní y frenar el ingreso de suministros, aumentando así la presión económica sobre el régimen persa. El presidente Donald Trump justificó la decisión sobre el estancamiento de las negociaciones, y adelantó que se exigirán condiciones estrictas en los ámbitos nuclear y de seguridad marítima.

El operativo en la región está encabezado por la Armada de Estados Unidos, con el portaaviones USS Abraham Lincoln como buque insignia, a la espera del USS George Bush. Como parte del despliegue, fuerzas estadounidenses abordaron dos embarcaciones iraníes en el golfo de Omán y detuvieron a sus tripulaciones.

El operativo de la Marina de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

Así fue el operativo de la Armada de EEUU que interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el domingo pasado que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el golfo de Omán, tras un intento de la embarcación de evadir el bloqueo impuesto por Washington.

Trump detalló que la tripulación del TOUSKA, un buque de casi 900 pies de eslora sancionado por el Tesoro estadounidense por actividades ilícitas previas, desoyó una advertencia del destructor USS Spruance y fue detenida después de que la nave de guerra disparara contra la sala de máquinas del carguero.

“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario agregó que en este momento “los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque” y que se está revisando la carga transportada por la embarcación.

(Con información de Europa Press)