República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

El Ministerio de Salud de República Dominicana lanzó una estrategia nacional para fortalecer la cultura de donación de órganos y tejidos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Salud de la República Dominicana impulsa una estrategia nacional para fortalecer la cultura de donación de órganos, con el objetivo de promover valores como la ética, la confianza y el acceso a información clara.

Según detalló en su sitio web el gobierno de República Dominicana, la iniciativa se presentó durante el simposio nacional “Comunicar para Donar Vida”, organizado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort), el Ministerio de Salud, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Santo Domingo.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, exhortó a periodistas y líderes de opinión a convertirse en aliados para incrementar la tasa de donación en el país. “Atender este tema no solo es una responsabilidad institucional, sino también un compromiso humano. Necesitamos que cada ciudadano entienda que su decisión puede darle una segunda oportunidad a otra persona”, afirmó Atallah.

Uno de los principales retos identificados por las autoridades es la persistencia de mitos, temores y desinformación que rodean la donación de órganos.

El Ministerio de Salud mantiene su compromiso con el fortalecimiento de estrategias de educación, comunicación y acompañamiento a las familias, según reportó el gobierno.

José Juan Castillos Almonte, director del Incort, remarcó el papel de la prensa como “cuarto poder” en la sociedad y destacó que los comunicadores pueden influir directamente en la percepción y las decisiones de la ciudadanía sobre este tema.

“Al destacar la vida y el impacto positivo en los receptores, los medios pueden salvar vidas, ya que una crónica bien contada puede motivar a una familia a donar y permitir que un paciente tenga una segunda oportunidad”, expresó Castillos Almonte.

El ministro Víctor Atallah llamó a periodistas y líderes de opinión a impulsar la donación de órganos como un compromiso institucional y humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta del Cipesa, Carol Guarina Martínez, reafirmó la función del periodismo de salud como puente entre la información médica y la ciudadanía. Destacó que, en temas complejos, “una historia bien contada puede generar confianza, derribar mitos y convertirse en una oportunidad de vida”.

En el simposio, el asesor del Sistema y Servicios de Salud de la OPS, Pedro López Puig, recordó que, según la OMS, los trasplantes deben regirse por principios como la donación altruista, la equidad en el acceso, la transparencia y el respeto a la dignidad humana. López Puig remarcó el rol estratégico del periodismo y la comunicación responsable para transformar percepciones, evitar el sensacionalismo y promover mensajes claros.

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, subrayó que la cobertura periodística debe adoptar un enfoque consciente, empático y educativo, para sensibilizar a una sociedad que aún muestra resistencia y temor a raíz de prejuicios y tabúes culturales.

El simposio “Comunicar para Donar Vida” reunió al Incort, Ministerio de Salud, CDP, Cipesa y OPS/OMS en Santo Domingo para promover la donación de órganos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro incluyó la firma de dos acuerdos de colaboración interinstitucional entre el CDP y el Cipesa, con el propósito de unir esfuerzos en la promoción y difusión de la donación y el trasplante en el país. El objetivo es fomentar una cultura solidaria y fortalecer la confianza en el proceso.

Actualmente, la República Dominicana enfrenta una de las tasas más bajas de donación de órganos y tejidos en la región, con apenas 0.65 donantes por millón de habitantes y una negativa familiar que asciende al 71 %.

La desinformación y las creencias erróneas siguen limitando el registro de donantes y la posibilidad de salvar vidas. El simposio abordó también aspectos éticos, legales y bioéticos, así como la importancia de los medios de comunicación en la transformación social y la generación de conciencia, especialmente entre la juventud.