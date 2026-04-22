España Cultura

Dwyane Johnson se pasa al teatro musical: producirá un espectáculo basado en la película de lucha libre que protagonizó junto a Florence Pugh

El intérprete se encuentra de lo más ocupado en los últimos tiempos mientras prepara el estreno de ‘Vaiana’ y de ‘Jumanji’

Guardar
Florence Pugh y Dwayne Johnson en 'Peleando con mi familia', de Stephen Merchant, que ahora se convertirá en musical
Florence Pugh y Dwayne Johnson en 'Peleando con mi familia', de Stephen Merchant, que ahora se convertirá en musical

El actor Dwayne Johnson y Stephen Merchant han confirmado que la película de 2019 titulada Peleando con mi familia, será adaptada como musical para los escenarios. Este nuevo montaje escénico sería el primer musical desarrollado por la compañía Tilted Musicals, gestionada por Miranda Cooper y el productor británico Sam Hodges.

La adaptación musical se estructura a partir de un guion y letras de Jon Brittain, ganador de un premio Olivier. El espectáculo contará con una banda sonora original compuesta por la cantante y compositora Miranda Cooper, conocida por colaborar con Girls Aloud y Pet Shop Boys, junto a Nick Coler. Los talleres de desarrollo de la obra comenzarán este año, y el estreno ante público está programado para 2027. La transformación escénica abordará la historia real de Saraya Knight, conocida como Paige, una luchadora profesional británica cuyo ascenso en la lucha libre fue narrado por la cinta original.

La película, escrita y dirigida en 2019 por Stephen Merchant y estrenada en el Festival de Sundance, narraba la trayectoria de Paige (Saraya Bevis, en la vida real), y estuvo protagonizada por Florence Pugh en el papel central, con Vince Vaughn como entrenador y la propia participación de Dwayne Johnson, quien se interpretó a sí mismo y actuó como productor junto a Dany Garcia para Seven Bucks Productions.

Basada en una historia real

El argumento central de la pieza teatral, mantendrá el foco en la peculiaridad de Paige como ‘una outsider gótica criada en una extravagante pero unida dinastía británica de lucha libre’, que debe enfrentarse a la adversidad cuando una inesperada oportunidad la traslada de Norwich a la WWE norteamericana.

Luchando con mi familia. Florence Pugh. (Prime Video)
Florence Pugh en una escena de 'Peleando con mi familia'

Stephen Merchant ha compartido a The Hollywood Reporter que concebía la película como un musical desde el inicio: “Una joven del coro que lucha por alcanzar su gran oportunidad, entre personajes teatrales, desmesurados y emociones intensas. Abordé cada combate de lucha como si fuera un número de baile diferente, culminando en un gran final. Ver la película reinventada para el escenario es el paso lógico siguiente”. Merchant añade que el equipo “ha capturado el humor, la garra y el corazón de la historia de forma fiel a la película y a la vez fresca”.

Lucha libre y teatro musical

Dwayne Johnson ha compartido la misma visión afirmando que Peleando con la familia “está especialmente bien pensada para el teatro musical”. Ha destacado que la obra está “repleta de emoción personal, expresada a través del vibrante mundo de la lucha libre, que siempre ha consistido en contar historias y conectar con el público en directo”. Johnson ha remarcado que la colaboración con Merchant en la película fue “una experiencia realmente especial” y ha señalado: “Su trabajo merece esta nueva etapa. Al cobrar vida de manera musical, no tengo ninguna duda de que será un auténtico espectáculo para los aficionados del teatro”.

El océano la eligió por una razón. No te pierdas #Moana, 9 de julio, solo en cines. (Disney Plus)

Esta será la primera incursión de Tilted Musicals, la nueva firma liderada por Cooper y Hodges, en la producción de grandes musicales. El desarrollo del montaje arrancará de inmediato con talleres cerrados y la previsión es que la presentación pública se produzca en 2027. La adaptación aspira a trasladar el espíritu y los elementos fundamentales del largometraje original al género musical, combinando el relato biográfico de Paige con un enfoque escénico que integra canciones y elementos coreográficos propios del medio teatral.

Temas Relacionados

Dwyane JohnsonFlorence PughCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Un Oscar para un alien? La histórica oportunidad que presenta ‘Proyecto Salvación’ para los premios de la Academia

La película de Ryan Gosling es una de las favoritas del año, y podría conseguir que nominasen a uno de los miembros de su equipo al que no se ve pero está muy presente

¿Un Oscar para un alien? La histórica oportunidad que presenta ‘Proyecto Salvación’ para los premios de la Academia

Luis García Montero, escritor: “Quien está condenado a vivir en un tiempo de usar y tirar, corre el riesgo de olvidarse del pasado y romper su compromiso con el futuro”

Infobae entrevista al poeta, ensayista y director del Instituto Cervantes por la publicación de ‘La mejor edad’, una novela sobre el reencuentro de un hombre con el juez que lo condenó cincuenta años atrás

Luis García Montero, escritor: “Quien está condenado a vivir en un tiempo de usar y tirar, corre el riesgo de olvidarse del pasado y romper su compromiso con el futuro”

Muere Dave Mason, fundador de la banda Traffic y creador de la canción ‘Feelin’ Alright’: colaboró con Paul McCartney, Jimmy Hendrix y Michael Jackson

El músico británico ha fallecido a los 79 años según a dado a conocer su entorno, dejando tras de sí un legado inmenso

Muere Dave Mason, fundador de la banda Traffic y creador de la canción ‘Feelin’ Alright’: colaboró con Paul McCartney, Jimmy Hendrix y Michael Jackson

Recomendaciones en español para regalar el Día del Libro y Sant Jordi: 10 propuestas originales que no dejarán a ningún lector indiferente

Repasamos algunas de las novedades más personales del panorama de la narrativa en castellano para celebrar el 23 de abril

Recomendaciones en español para regalar el Día del Libro y Sant Jordi: 10 propuestas originales que no dejarán a ningún lector indiferente

Los mejores estrenos de la semana en cines: del biopic de Michael Jackson a la nueva aventura de una de las estrellas de ‘Stranger Things’

El sobrino del histórico cantante de pop lidera la oleada de nuevos títulos que aterrizan en cartelera

Los mejores estrenos de la semana en cines: del biopic de Michael Jackson a la nueva aventura de una de las estrellas de ‘Stranger Things’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Los gastos militares de Estados Unidos en Rota dificultan un abandono de las bases: invierte 100 millones de euros y tres años en seis empresas de España

ECONOMÍA

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”