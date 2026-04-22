Dwyane Johnson se pasa al teatro musical: producirá un espectáculo basado en la película de lucha libre que protagonizó junto a Florence Pugh

Florence Pugh y Dwayne Johnson en 'Peleando con mi familia', de Stephen Merchant, que ahora se convertirá en musical

El actor Dwayne Johnson y Stephen Merchant han confirmado que la película de 2019 titulada Peleando con mi familia, será adaptada como musical para los escenarios. Este nuevo montaje escénico sería el primer musical desarrollado por la compañía Tilted Musicals, gestionada por Miranda Cooper y el productor británico Sam Hodges.

La adaptación musical se estructura a partir de un guion y letras de Jon Brittain, ganador de un premio Olivier. El espectáculo contará con una banda sonora original compuesta por la cantante y compositora Miranda Cooper, conocida por colaborar con Girls Aloud y Pet Shop Boys, junto a Nick Coler. Los talleres de desarrollo de la obra comenzarán este año, y el estreno ante público está programado para 2027. La transformación escénica abordará la historia real de Saraya Knight, conocida como Paige, una luchadora profesional británica cuyo ascenso en la lucha libre fue narrado por la cinta original.

La película, escrita y dirigida en 2019 por Stephen Merchant y estrenada en el Festival de Sundance, narraba la trayectoria de Paige (Saraya Bevis, en la vida real), y estuvo protagonizada por Florence Pugh en el papel central, con Vince Vaughn como entrenador y la propia participación de Dwayne Johnson, quien se interpretó a sí mismo y actuó como productor junto a Dany Garcia para Seven Bucks Productions.

Basada en una historia real

El argumento central de la pieza teatral, mantendrá el foco en la peculiaridad de Paige como ‘una outsider gótica criada en una extravagante pero unida dinastía británica de lucha libre’, que debe enfrentarse a la adversidad cuando una inesperada oportunidad la traslada de Norwich a la WWE norteamericana.

Florence Pugh en una escena de 'Peleando con mi familia'

Stephen Merchant ha compartido a The Hollywood Reporter que concebía la película como un musical desde el inicio: “Una joven del coro que lucha por alcanzar su gran oportunidad, entre personajes teatrales, desmesurados y emociones intensas. Abordé cada combate de lucha como si fuera un número de baile diferente, culminando en un gran final. Ver la película reinventada para el escenario es el paso lógico siguiente”. Merchant añade que el equipo “ha capturado el humor, la garra y el corazón de la historia de forma fiel a la película y a la vez fresca”.

Lucha libre y teatro musical

Dwayne Johnson ha compartido la misma visión afirmando que Peleando con la familia “está especialmente bien pensada para el teatro musical”. Ha destacado que la obra está “repleta de emoción personal, expresada a través del vibrante mundo de la lucha libre, que siempre ha consistido en contar historias y conectar con el público en directo”. Johnson ha remarcado que la colaboración con Merchant en la película fue “una experiencia realmente especial” y ha señalado: “Su trabajo merece esta nueva etapa. Al cobrar vida de manera musical, no tengo ninguna duda de que será un auténtico espectáculo para los aficionados del teatro”.

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Esta será la primera incursión de Tilted Musicals, la nueva firma liderada por Cooper y Hodges, en la producción de grandes musicales. El desarrollo del montaje arrancará de inmediato con talleres cerrados y la previsión es que la presentación pública se produzca en 2027. La adaptación aspira a trasladar el espíritu y los elementos fundamentales del largometraje original al género musical, combinando el relato biográfico de Paige con un enfoque escénico que integra canciones y elementos coreográficos propios del medio teatral.