La dictadura de Cuba confirmó conversaciones con una delegación de Estados Unidos en La Habana

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una imagen de archivo del 16 de abril de 2026 en La Habana (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La dictadura cubana reconoció este lunes que mantuvo una reunión oficial con altos funcionarios estadounidenses en La Habana, en medio del agravamiento de la crisis energética y el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Washington desde enero.

Alejandro García del Toro, subdirector general de la Cancillería cubana para asuntos estadounidenses, confirmó la existencia de la reunión y remarcó que la prioridad de la delegación de la isla fue exigir el levantamiento del cerco energético.

“La eliminación de este bloqueo es fundamental y constituye un castigo colectivo injustificado sobre el pueblo de Cuba”, declaró el funcionario a medios oficiales.

Durante el intercambio, el régimen cubano aseguró que no se establecieron plazos ni condiciones obligatorias, en referencia a informaciones divulgadas por medios estadounidenses sobre supuestos ultimátums para la liberación de presos políticos.

“No hubo tono ni planteamiento impositivo alguno, tampoco plazos conminatorios, contrario a lo que se ha dicho por algunos medios de prensa”, afirmó García del Toro.

“El intercambio fue serio y respetuoso”, indicó.

La plaza de la Tribuna Antiimperialista en La Habana, frente a la misión estadounidense (Europa Press)

Las versiones difundidas la semana pasada por fuentes en Estados Unidos señalaban que la delegación norteamericana habría planteado la liberación, en un plazo de dos semanas, de prisioneros políticos de alto perfil, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, como gesto inicial para avanzar en la negociación.

Axios informó además que entre los participantes cubanos estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, quien habría sido clave en el inicio de los contactos bilaterales.

El endurecimiento del embargo energético, implementado tras la captura del narcodictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, privó a Cuba de su mayor proveedor de crudo, profundizando la crisis económica que atraviesa el país.

La isla produce solo el 40% del combustible que necesita para su funcionamiento diario, lo que ha derivado en extensos apagones, racionamiento de gasolina y una sustancial paralización de actividades productivas y de transporte.

En los últimos tres meses, Cuba experimentó la peor escasez de combustible en décadas, hasta que un carguero ruso logró ingresar a finales de marzo, permitiendo una ligera reactivación de la vida cotidiana. No obstante, los cortes eléctricos y la falta de insumos persisten, agravando el desabastecimiento y la tensión social.

La oscuridad cubre el Malecón de La Habana durante un corte de energía, con personas reunidas frente al mar (AP Foto/Ramón Espinosa)

El régimen cubano sostiene que las sanciones también tienen efectos sobre terceros países, al desalentar la exportación de combustible hacia la isla. “Es un acto de coerción económica”, señaló García del Toro, al referirse a las restricciones que condicionan el comercio energético.

Aunque la dictadura cubana no brindó detalles específicos sobre los puntos tratados, García del Toro señaló que se abordaron cuestiones de interés mutuo y se reconocieron diferencias profundas en materia de derechos humanos y política interna.

Axios reportó que la agenda estadounidense incluyó, además de la liberación de presos, la exigencia de reformas económicas y la posible habilitación de servicios de internet satelital en la isla.

Por el momento, ni La Habana ni Washington han ofrecido información oficial sobre los resultados concretos de la reunión ni sobre la continuidad del diálogo. La agencia EFE indicó que solicitó aclaraciones a ambas partes, pero no obtuvo respuestas.

El encuentro representa el primer reconocimiento público de contactos directos desde el recrudecimiento de la crisis energética y evidencia la complejidad de la situación bilateral, marcada por décadas de desconfianza y sanciones.

Un hombre camina por una calle sin alumbrado público durante un corte eléctrico en La Habana (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Mientras tanto, la población cubana sigue afrontando las consecuencias de la escasez de recursos y la incertidumbre sobre posibles avances en la relación con Estados Unidos.

(Con información de The Associated Press y EFE)