Rosalía y el creador de ‘Euphoria’ revelan cómo fue la aparición de la cantante en la serie: “No te preocupes mucho por el inglés, hazlo en español”

Rosalía en 'Euphoria'

Apenas ha tenido una aparición, pero ya se ha convertido en un momento de lo más especial para la mayoría de fans. Rosalía ha aparecido esta semana en el nuevo episodio de Euphoria y con ello se ha robado todas las miradas. La cantante, que irrumpe interpretando a la bailarina Magick, ya había sido anunciada como una de las principales novedades de la tercera entrega en la producción de HBO Max, pero la realidad ha superado cualquier expectativa. La serie aun tiene episodios por emitir y todo apunta que se seguirá viendo a la artista catalana, pero de mientras ha sido ella misma quien ha querido revelar algunos detalles de su participación en la serie.

“Aquí tenemos a Magick en el backstage, y parece pensativa”, comienza introduciendo a su personaje Rosalía en el vídeo difundido en redes sociales por la propia HBO Max. “Recuerdo estar entre escenas y preguntar a alguna de las chicas si podían enseñarme como bailar con la barra, y me daban buenos consejos para tener mejor agarre, deslizarme mejor o mantener una postura. Me enseñaron mucha técnica y eran de lo más dulces”, explicaba la cantante.

La primera aparición de Rosalía como Magick es precisamente el club de striptease al que entra Rue (Zendaya) para hablar con Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje), el dueño del mismo. Por el camino se cruzan ambas en un encuentro de lo más accidentado (“Pero mira por dónde vas" le dice Rosalía a Zendaya). A continuación, la bailarina mantiene una discusión con Brown acerca del collarín que tiene que llevar, y que según ella no se puede quitar por si le ve “un detectitve privado”. La escena es insólita porque el personaje de Rosalía entremezcla español con inglés, provocando la confusión del dueño del local quien le espeta que “no habla español”, mientras la cantante le insiste en que necesita llevar puesto el collarín.

El debut de Rosalía como pole dancer en Euphoria causa revuelo y amplía el debate sobre la representación femenina en series (HBO)

“Los demás reaccionarán como tengan que reaccionar”

Lo cierto es que la explicación detrás de la escena la ha dado el propio Sam Levinson, creador de Euphoria y encargado de moldear el personaje junto a la propia Rosalía. “Ella vino a la audición y fue muy divertida. Me encanta lo decidida que es, y me pareció un contrapunto perfecto para Rue. Le decía: ‘No te preocupes demasiado por la diferencia entre el inglés y el español. Simplemente déjate llevar en español y los demás reaccionarán como tengan que reaccionar’, revela el director y guionista.

La tercera temporada de Euphoria aún tiene seis episodios por emitir, y se espera según IMDB que Rosalía participe en todos ellos, aunque está por ver en qué medida. Mientras tanto, parece claro que la cantante se lo pasó de lo lindo durante el rodaje, conociendo a buena parte del reparto y aprendiendo algunos movimientos de bailarina de pool dance. No ha sido la única española del reparto, ya que Priscila Delgado también participa en la serie como otra de las bailarinas, Angel. La propia actriz de Los protegidos prometía más escenas con Rosalía: “No sé si me corresponde a mí desvelar nada, pero ella va a estar presente en esta temporada de muchas maneras. Estoy segura de que a nivel musical también”, contaba en una entrevista en Cinemanía. ¿Qué sorpresas tendrá preparadas?