La futura actriz en el anuario del Cocopah Middle School, Scottsdale, Arizona (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde muy chica tuvo claro que quería dedicarse a la actuación. Creció en Arizona, en una familia que la acompañó en sus sueños, aunque el camino hacia el éxito estuvo marcado por una lucha silenciosa contra la ansiedad y los ataques de pánico.

Nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, un suburbio de Phoenix. Su padre era contratista y había fundado su propia empresa de construcción; su madre se dedicaba a las tareas del hogar. Tiene un hermano menor, Spencer.

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Entre los 12 y los 15 años, vivió junto a su familia en el complejo Camelback Inn, en Arizona. Fue una niña inquieta, ruidosa y mandona, pero también profundamente nerviosa. A los siete años comenzó a sufrir ataques de pánico que la hacían sentir que el mundo se terminaba. “Hubo muchas de esas señales, pero mi ansiedad era constante. Solía preguntarle a mi mamá millones de veces qué haríamos en el día. ¿A qué hora me iba a dejar? ¿Dónde iba a estar? ¿Qué pasaría a la hora de la comida? Me sentía con náuseas. Llegó a tal grado que ya no quería ir a casa de mis amigos. Me era difícil abrir la puerta para ir a la escuela”, contó en una oportunidad.

Sus padres, preocupados por lo que le sucedía, la llevaron a terapia. Ella misma contó que, cuando era niña, escribió un libro, que aún conserva, llamado Soy más grande que mi ansiedad, en el que dibujó un pequeño monstruo sobre su hombro que le hablaba y le decía cosas que no eran ciertas. “Cada vez que le hacía caso, se hacía más grande. Si lo escucho lo suficiente, me destruye. Pero si continúo no haciéndole caso y no le doy el crédito que necesita, se hace más pequeño y se disuelve”, relató.

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La actuación fue una de las herramientas que la ayudaron a encontrar alivio y hacer desaparecer ese monstruo.

A los seis años participó en un musical escolar de Acción de Gracias y, más adelante, se sumó al Valley Youth Theatre de Phoenix, donde hizo improvisación y comedia. Durante dos años recibió educación en su casa y llegó a participar en 16 producciones teatrales.

Entre sus referentes estaban Gilda Radner, John Candy y Gene Wilder. Le atraían los personajes capaces de combinar la tristeza con el humor, una mezcla que, según ella, reflejaba la propia vida.

A los 14 años decidió que quería dejar la escuela y mudarse a California para convertirse en actriz profesional. Para convencer a sus padres preparó una presentación de PowerPoint titulada “Proyecto Hollywood”. Ya había hecho algo parecido a los 12, cuando logró que le permitieran estudiar en casa.

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En enero de 2004 llegó a Los Ángeles junto a su madre. Las primeras audiciones no dieron resultado y, entre una prueba y otra, trabajó en una panadería de golosinas para perros. También tuvo pequeños papeles en Malcolm el de en medio, Medium y Lucky Louie, además de prestar su voz para una serie de Disney Channel.

Cuando se inscribió en el Sindicato de Actores de Cine, descubrió que otra actriz ya tenía su nombre y apellido. Durante un breve período utilizó otro, hasta que finalmente eligió el que la acompañaría durante toda su carrera, inspirado en una integrante de las Spice Girls.

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El gran salto llegó con Superbad, la comedia de 2007 dirigida por Greg Mottola, en la que interpretó a Jules, el interés amoroso del personaje de Jonah Hill. La película fue un éxito y abrió las puertas a nuevas oportunidades.

Con el tiempo, demostró que podía ir mucho más allá de la comedia juvenil. En Historias cruzadas interpretó a una joven privilegiada del sur de Estados Unidos durante los años sesenta. En Birdman, de Alejandro González Iñárritu, encarnó a la hija del personaje de Michael Keaton, recién salida de rehabilitación, un papel que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

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Durante el rodaje de Birdman, una noche de filmación particularmente exigente, dejó de intentar que todo fuera perfecto. Después de una escena que no conseguía salir como el director quería, volvió al set y decidió dejar de intentar que todo fuera perfecto. “Regresé, hice mi escena y estaba como loca, escupía y Alejandro dijo: ‘Hermoso, ahí está’”, recordó.

El plan que había presentado en PowerPoint a sus padres terminó convirtiéndose en realidad. Lo que comenzó como el sueño de una adolescente de Arizona se transformó en una carrera cinematográfica que la llevaría a trabajar con algunos de los directores más prestigiosos de Hollywood y a ganar múltiples premios, entre ellos dos Oscar.

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Respuesta: la niña de la foto es Emma Stone.