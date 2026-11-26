Adam Wininger y Joshua Host alcanzaron la cumbre del Chimborazo, en Ecuador, y jugaron con guantes a 6.277 metros (Guinness World Records)

Guardar

A más de 6.000 metros de altitud, con guantes y bajo un frío extremo, Adam Wininger y Joshua Host montaron un tablero de ajedrez en la cima del volcán Chimborazo y se convirtieron en los poseedores del récord mundial a la mayor altitud jugando un juego de mesa, según confirmó la revista Guinness World Records.

La hazaña ocurrió el 31 de marzo en la cumbre de ese volcán, ubicado en la provincia de Bolívar, Ecuador. Con 6.263 metros sobre el nivel del mar, el Chimborazo no solo ofrece vistas excepcionales: también ostenta la distinción de ser el pico más distante del centro de la Tierra. Fue en ese escenario extremo donde los dos amigos estadounidenses, de 32 y 44 años respectivamente, decidieron disputar la partida de ajedrez más elevada de la historia.

PUBLICIDAD

Los aventureros superaron la marca anterior por apenas 61 metros

El registro que derribaron pertenecía a Tim Maw y Neil Laughton, dos escaladores británicos que el 17 de septiembre de 2024 jugaron el mismo juego de mesa a 6.216 metros tras ascender el Putha Hiunchuli, en Nepal. La diferencia entre ambas marcas fue mínima, pero suficiente para arrebatar el título a los anteriores campeones.

Tras cruzar grietas peligrosas y resistir frío extremo, los estadounidenses Adam Wininger y Joshua Host completaron el duelo a 6.277 metros con guantes (Guinness World Records)

No fue el primer intento del dúo en ese volcán. Meses antes de la fecha oficial, las condiciones climáticas les impidieron alcanzar la cima y debieron retirarse sin completar el ascenso. Esa frustración inicial, según relataron al medio especializado, hizo que el día del logro resultara aún más significativo para los dos.

PUBLICIDAD

Las condiciones en la cima pusieron a prueba a toda la expedición

El ascenso estuvo lejos de ser una travesía sencilla. La mayoría de los integrantes del grupo no llegaron al punto más alto y tuvieron que dar la vuelta por distintos motivos. “Atravesamos condiciones climáticas muy intensas, cruzamos algunas grietas peligrosas y definitivamente sufrimos bastante para conseguir el premio final”, declaró Wininger a Guinness World Records.

Las temperaturas obligaron a los jugadores a mantener los guantes puestos durante toda la partida. A esa altitud, el frío y la escasez de oxígeno imponen una presión adicional sobre la concentración y la resistencia física. El escalador, atleta de ultramaratón de formación, reconoció que ese perfil le dio cierta ventaja frente al tablero, aunque los dos llegaron al tope con el mismo grado de sacrificio.

PUBLICIDAD

La recompensa visual estuvo a la altura del esfuerzo. “Tuvimos un amanecer precioso con la cara triangular de la montaña proyectando su sombra sobre nosotros mientras nos acercábamos. En lo alto, todo se sentía inquietantemente silencioso y solitario”, describió en declaraciones recogidas por el medio.

Adam Wininger y Joshua Host disputaron la partida en la cima del Chimborazo, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, con guantes por las bajas temperaturas y la falta de oxígeno (Guinness World Records)

Los protagonistas ya piensan en defender e incluso superar su propia marca

Ambos fundadores de sus propias empresas, llevan años compartiendo la pasión por el alpinismo y el ajedrez. La combinación de esas dos aficiones fue lo que los llevó a idear el desafío: jugar en tantos lugares distintos como fuera posible, con la montaña más alta al alcance como meta final. La preparación incluyó partidas en escenarios variados y varias expediciones de montañismo previas al intento oficial.

PUBLICIDAD

Para el ascenso al Chimborazo contaron con la guía de Janosch Amstutz, a quien los protagonistas dedicaron un reconocimiento especial. También aprovecharon el momento para enviar un mensaje: “Siempre piensen en cuánto tenemos, en lugar de en cuánto nos falta. Muchos de nosotros realmente no tenemos nada de qué quejarnos.”

El dúo dejó en claro que defenderá su título con la misma determinación con la que lo conquistó, y que, si alguien les arrebata la marca, volverán a superarla. De esta manera, cerraron una historia que comenzó en la base del volcán y terminó con un tablero desplegado en la cima más alejada del centro del planeta.

PUBLICIDAD