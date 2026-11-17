Hannie Schaft junto a las hermanas Truus y Freddie Oversteegen

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Truus Oversteegen tenía 16 años y una pregunta ensayada. El hombre, un colaboracionista holandés que entregaba judíos a los nazis, la había conocido minutos antes en una taberna de Haarlem, una ciudad al oeste de Ámsterdam donde los soldados de la Wehrmacht y sus aliados locales bebían todas las noches como si la ocupación fuera una fiesta que no iba a terminar.

Truus se sentó con él, conversó len forma animada. Cuando la confianza estuvo ganada, lo invitó a caminar por un bosque en las afueras. El hombre pagó los tragos y salió con ella. A los pocos metros entre los árboles apareció otro hombre, uno que Truus conocía bien. “Oye, tú, ya sabes que no tienes que andar por aquí”, le dijo a ella, como si fuera un encuentro casual. Truus se disculpó, dio media vuelta con el colaboracionista y empezaron a caminar de regreso. En ese momento sonó el disparo. El hombre nunca supo qué pasó. La tumba ya estaba cavada. Le quitaron la ropa para que no pudieran identificarlo.

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Freddie Oversteegen, la hermana menor de Truus, tenía 14 años. Su trabajo en esa misión fue vigilar que nadie se acercara a esa parte del bosque. No quiso ver lo que seguía. Años después lo explicó con una frase que repitió cada vez que le preguntaron qué se sentía matar a alguien: “Cada vez que disparaba y mataba a alguien, lo primero que pensaba era ‘por favor, levántate’”.

Las hermanas Oversteegen y su compañera Hannie Schaft integraron una célula de la resistencia holandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Eran las únicas tres mujeres en un grupo de ocho. Se calcula que entre las tres mataron a decenas de hombres. Sus víctimas fueron soldados y oficiales nazis, pero sobre todo holandeses que colaboraban con la ocupación, los que confeccionaban listas de judíos para que fueran deportados o los que delataban escondites.

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La mecánica se repitió decenas de veces. Entraban a una taberna, se sentaban con los militares y los seducían. Cuando la confianza estaba ganada, los invitaban al bosque. Los hombres, convencidos de su suerte, se apresuraban a pagar. A pocos metros del bar, donde ya no había testigos, las chicas sacaban un arma y disparaban.

Antes de la guerra, las Oversteegen vivían en un bote. La madre, Trijntje van der Molen, se había divorciado del padre de las niñas, Jacob Wilhelm Oversteegen

Un hombre con sombrero toca la puerta de un departamento en Haarlem

Antes de la guerra, las Oversteegen vivían en un bote. La madre, Trijntje van der Molen, se había divorciado del padre de las niñas, Jacob Wilhelm Oversteegen. Trijntje las crió sola. No tenían mucho. Dormían en colchones de paja que ella misma había cosido. Pero en esa casa siempre había lugar para alguien más. Si una persona necesitaba una cama, Trijntje la ofrecía. Si necesitaba comida, la conseguía. Si necesitaba ropa, la encontraba. Se consideraba comunista. En su departamento se organizaban reuniones donde se hablaba de comunismo y socialismo.

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Las niñas crecieron dentro de esa lógica. Ayudaban a repartir proclamas a favor del bando republicano en la Guerra Civil Española. Las tres cosían muñecas para enviar a los niños españoles que se habían quedado sin padres. Colaboraban con una proto Cruz Roja. Así que cuando los nazis invadieron su país, la reacción fue automática. Abrieron la puerta a las víctimas de la ocupación alemana.

Los Países Bajos cayeron el 10 de mayo de 1940. El ataque por sorpresa fue decisivo. El gobierno holandés huyó a Londres y el ejército se rindió ante la disparidad de fuerzas. El comisario Arthur Seyss-Inquart gobernó con mano brutal. Los hombres holandeses eran obligados a trabajar en fábricas de armamento alemanas. Cada operario holandés, decían los nazis, permitía que un alemán luchara en el frente.

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Para el final de la guerra, 100.000 judíos holandeses habían sido deportados y asesinados. Esto representaba alrededor del 75% de la población judía del país. A eso se sumó una hambruna en los meses finales del conflicto que produjo más de 20.000 muertes adicionales.

“Había camiones en la calle llenos de cadáveres - contó Freddie muchos años después-. Fue terrible”.

La familia Oversteegen escondió a una pareja judía en su casa. Las hermanas empezaron a repartir por la ciudad un diario de izquierda censurado y panfletos antifascistas que pedían la liberación del país. Poco después, el comandante Frans van der Wiel tocó la puerta del departamento. Quería que las chicas se unieran al Raad van Verzet, el Consejo de Resistencia de Haarlem, una célula comunista clandestina. Nadie sospecharía de dos adolescentes. Trijntje dio permiso. Las chicas no dudaron. Freddie tenía 14 años. Truus, 16.

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La primera misión peligrosa fue sabotear unos trenes y poner explosivos en un puente

Les enseñaron a disparar. Aprendieron a moverse por el bosque y a sobrevivir en la clandestinidad. Se paseaban en bicicleta por Haarlem con una pistola en la canasta. Su juventud y su aspecto frágil, las hacía pasar desapercibidas.

La primera misión peligrosa fue sabotear unos trenes y poner explosivos en un puente. La superaron. Después vinieron las misiones de los bares. Y después vino Hannie.

Una estudiante de derecho se niega a jurar lealtad al Reich

Hannie Schaft nació en 1920 en Haarlem. Su nombre completo era Jannetje Johanna Schaft. A diferencia de las Oversteegen, creció en una familia donde los padres, Aafje y Pieter Schaft, permanecieron juntos toda la vida. Hannie estudiaba derecho en la Universidad de Ámsterdam. Sus compañeros la conocían como Johanna, o Jo. Soñaba con trabajar en la Liga de las Naciones.

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Cuando los nazis ocuparon Holanda, Hannie tenía 19 años. Le resultaba inconcebible lo que hacían con los judíos. Desde temprano se convenció de que los que eran trasladados no regresarían. En la universidad se hizo amiga de dos estudiantes judías, Sonja Frenk y Philine Polak. Cuando los nazis obligaron a los estudiantes a firmar un juramento de lealtad al Tercer Reich, Hannie se negó. Fue expulsada. Volvió a Haarlem con sus dos amigas, a las que su familia escondió durante los primeros años de la ocupación. Sus padres le rogaron que se quedara en casa, que no llamara la atención.

Hannie no pudo quedarse quieta. Se unió a la célula del Raad van Verzet en 1943, cuando las Oversteegen ya llevaban dos años en la resistencia. Truus desconfió de ella al principio. Sospechó que podía ser una espía enviada por los nazis para infiltrar el grupo. La desconfianza duró poco. Hannie adoptó ese nombre de guerra y se integró con una determinación que sus compañeras describieron después como temeraria.

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La primera acción violenta de las tres fue contra un holandés que delataba los escondites de judíos para que fueran atrapados por las fuerzas nazis

Juntas distribuyeron diarios clandestinos, ayudaron a sacar niños judíos del país, obtuvieron documentos falsos para cientos de refugiados, sabotearon puentes y vías de tren que llevaban munición desde Alemania a las tropas de la Wehrmacht. Las tres chicas llegaron a izar una bandera comunista en la sede del partido nazi en Utrecht el día del trabajador.

La primera acción violenta de las tres fue contra un holandés que delataba los escondites de judíos para que fueran atrapados por las fuerzas nazis. Hannie y las hermanas Oversteegen lo siguieron por la calle unas cuadras. Cuando el hombre empezó a cruzar un parque, se apuraron para ponerse a su lado. Con una sonrisa tensa, Hannie lo llamó por su nombre. El hombre se frenó y preguntó si se conocían, cómo sabía su nombre. Hannie solo quería cerciorarse de que era la persona que buscaban. Sacó un arma del bolsillo del abrigo y disparó. El hombre cayó sobre el césped y dejó un lago de sangre oscura a su alrededor.

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Después fue Freddie la que mató a una mujer que había confeccionado la lista de todos los judíos de Haarlem para que fueran enviados a los campos de concentración.

Hannie tenía una desventaja que las Oversteegen no compartían. La joven era pelirroja. Los alemanes empezaron a conocerla como “la chica del pelo rojo”. Con la guerra avanzada, se tiñó el pelo de negro y se puso anteojos anchos y gruesos que le tapaban buena parte de la cara. Pero su reputación ya se había extendido. Los nazis ordenaron a sus soldados encontrar a las tres chicas. Patrullaron todas las zonas donde sospechaban que se movían los miembros de la resistencia. No dieron con ellas.

Entonces probaron otra cosa. Detuvieron a los padres de Hannie y los enviaron al campo de concentración de Herzogenbusch. Hicieron circular la noticia. La pareja sería liberada cuando la hija se entregara. Truus dijo después que Hannie consideró entregarse, pero entendió que los nazis no la dejarían ir aunque lo hiciera. Siguió en la clandestinidad. Aafje y Pieter Schaft recuperaron la libertad 9 meses después.

Para el final de la guerra, 100.000 judíos holandeses habían sido deportados y asesinados

El primer disparo rebota contra el cráneo

En marzo de 1945, a semanas del final de la guerra, Hannie Schaft fue capturada. Las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras. Había recorrido Haarlem en bicicleta decenas de veces con armas en la cesta sin que la detuvieran. Esa vez la pararon y la revisaron. Le encontraron un arma.

Cuando los oficiales superiores de las SS supieron de la detención, determinaron que la mujer arrestada era la chica del pelo rojo. El pelo negro, tras semanas sin tintura, ya dejaba paso al rojo natural. Durante las semanas siguientes, Hannie fue interrogada con brutalidad. No reveló nada sobre sus compañeras.

Truus y Freddie se enteraron. Pidieron permiso a la resistencia para ir a rescatarla. Se lo negaron porque los aliados estaban a punto de liberar los Países Bajos y Hannie sería libre pronto. Truus no aceptó la respuesta. Se puso un uniforme de enfermera alemana, se subió a su bicicleta y pedaleó hasta la prisión donde Hannie estaba detenida. Cuando llegó, le dijeron que la habían trasladado. Truus volvió a pedalear, de noche, hasta la segunda prisión. Llegó tarde.

El 17 de abril de 1945, 18 días antes de la liberación de los Países Bajos, sacaron a Hannie Schaft de la celda. La obligaron a caminar por las dunas de Overveen, cerca de Bloemendaal. Llevaba una pollera azul y un suéter rojo. “¡Camine y no se dé vuelta!”, le gritaron. A los pocos metros, uno de los hombres apuntó desde atrás y le disparó a la cabeza. La bala rebotó contra el cráneo y no ingresó. El otro soldado, aprovechando que Hannie había quedado aturdida, acercó su pistola a centímetros de la nuca y volvió a disparar. Esa vez la bala perforó el cráneo.

Hannie Schaft murió a los 24 años. La enterraron en una fosa poco profunda en las dunas. De los 422 cuerpos que serían desenterrados después en ese mismo lugar, solo uno era de una mujer.

El 5 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados canadienses en Wageningen. La guerra en los Países Bajos había terminado.

El 5 de mayo de 1945, las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados canadienses en Wageningen. La guerra en los Países Bajos había terminado (Wikimmedia)

Una estatua diseñada por la hermana que sobrevivió

Truus y Freddie Oversteegen sobrevivieron. El peso de lo que habían hecho no se fue. “Uno lo pierde todo, envenena todas las cosas bonitas de la vida”, dijo Truus sobre el sentimiento de haber matado a alguien.

Truus canalizó el trauma en el arte. Se convirtió en escultora y escritora. Publicó unas memorias sobre su tiempo en la resistencia bajo su nombre de casada, Truus Menger: Not Then. Not Now. Not Ever. Daba discursos en las ceremonias de recuerdo a las víctimas de guerra sin necesitar nunca una nota escrita. Freddie se casó y tuvo tres hijos.

Hannie Schaft se convirtió en símbolo nacional de la resistencia holandesa. Fue sepultada con honores en presencia de la reina Guillermina y el príncipe Bernardo. Una película sobre su vida, Het meisje met het rode haar (La chica con el cabello rojo), llevó su historia al cine. Más de 15 ciudades holandesas llevan su nombre. El gobierno le otorgó póstumamente la Cruz Conmemorativa de la Resistencia en 1982, el mismo año en que se inauguró una estatua en su honor en Haarlem. La estatua la diseñó Truus Oversteegen.

Truus Oversteegen murió en 2016. Freddie murió en septiembre de 2018, un día antes de cumplir 93 años. Las dos integraron hasta el final la junta directiva de la Fundación Hannie Schaft, la organización que preserva la memoria de la amiga que no llegó a ver el final de la guerra por 18 días.