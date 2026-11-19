Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, from the main opposition, the Republican People's Party (CHP), addresses his supporters on top of a bus after giving testimony to judicial authorities at the Justice Palace, known as Caglayan Courthouse, in Istanbul, Turkey, January 31, 2025. REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo

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Un tribunal de Ankara condenó el miércoles al ex alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu a dos años y un mes de prisión e impuso su inhabilitación política, dentro de un proceso por presuntos amaños durante el 38º congreso del Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal fuerza opositora de Turquía. El político permanece en prisión preventiva desde marzo de 2025.

El Tribunal Penal de Primera Instancia 26 de Ankara dictó la misma sanción contra otras nueve personas. Tres acusados resultaron absueltos, entre ellos el alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, quien en octubre pasó al oficialista Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

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Durante el proceso, Imamoglu y los demás imputados rechazaron las acusaciones vinculadas al congreso partidario de noviembre de 2023. El ex alcalde denunció en sus redes sociales que es víctima de una “operación judicial instrumentalizada” por parte del Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

La causa surgió a partir de una denuncia que cinco delegados del CHP presentaron en 2024. Los demandantes señalaron presuntas irregularidades en la elección interna en la que Ozgur Ozel derrotó a Kemal Kiliçdaroglu para asumir la presidencia de la agrupación. En mayo, otro tribunal de Ankara anuló el nombramiento de Ozel y restituyó a Kiliçdaroglu al frente del partido. Esa decisión abrió una crisis dentro del CHP y llevó a Ozel a crear el partido Yeni, al que se incorporaron Imamoglu y otros dirigentes y representantes de la fuerza opositora.

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Ekrem Imamoglu se seca el sudor de la frente durante una conferencia de prensa tras las elecciones municipales en Estambul, el 31 de marzo de 2019 (AP/Archivo)

Sobre Imamoglu pesan además otras dos condenas que, en conjunto, superan los seis años de cárcel. La Justicia ya lo inhabilitó para las elecciones de 2022 y 2025.

El ex alcalde también afronta acusaciones en un caso de presunta corrupción que involucra a más de 400 funcionarios de su administración municipal. Esos cargos contemplan penas acumuladas de cientos de años de prisión. Imamoglu perdió el cargo en marzo de 2025 y fue despojado de su título universitario, un requisito para postularse a la Presidencia de Turquía. El dirigente adquirió proyección nacional tras su triunfo como alcalde de Estambul en las elecciones municipales de 2019.

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La reciente condena, que incluye la prohibición de actividad política , le impediría Imamoglu presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales de Turquía, previstas para 2028. La sentencia todavía no está firme y la defensa del exalcalde de Estambul recurrirá el fallo ante instancias superiores.

El ex alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, posa durante una entrevista con Reuters en Estambul, Turquía, el 8 de enero de 2024 (REUTERS/Murad Sezer)

Turquía suspendió una de las últimas emisoras de TV opositoras

La policía de Turquía allanó las oficinas de Sözcü TV, suspendió las emisiones del canal y detuvo a cuatro de sus directivos, dentro de una investigación por presunto terrorismo contra el propietario del grupo, Burak Abay. La Fiscalía de Estambul ordenó los arrestos y vinculó a Abay con una supuesta financiación de la red del clérigo islamista Fetullah Gülen. Ankara considera terrorista a esa organización y la responsabiliza por el intento de golpe de Estado de 2016.

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“La policía registra el grupo Sözcü por orden judicial y los agentes rodean el edificio”, publicó el periódico Sözcü en su cuenta de X el martes.

Tras el operativo, las autoridades designaron a un administrador judicial para dirigir el canal y el portal digital del grupo. El abogado de la empresa, Ersan Barkın, afirmó ante KRT TV que la medida deriva de un expediente abierto en 2016 que ya terminó con una absolución. Barkın precisó que la intervención alcanza a Sözcü TV y a su sitio web, pero no al diario impreso.

El líder del socialdemócrata Yeni Parti, Özgür Özel, cuestionó la decisión y acusó al Gobierno de buscar el silenciamiento de las voces críticas. “Después de Halk TV, ahora hay policías y un interventor en Sözcü TV; ya no toleran ni la revelación de un solo hecho”, escribió en redes sociales.

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Turquía suspendió una de las últimas emisoras de TV opositoras (REUTERS/Dilara Senkaya)

La medida se produjo un mes después de que la policía allanara e interviniera Halk TV, otro canal opositor de alcance nacional, el 14 de octubre. A partir de ese cierre, Sözcü TV pasó a ser el principal canal de televisión cercano a la oposición en Turquía.

En los últimos meses, las autoridades bloquearon miles de cuentas en redes sociales y cerraron portales independientes, entre ellos el periódico digital liberal T24.

El 24 de octubre, decenas de miles de periodistas, dirigentes políticos y activistas se movilizaron en diez ciudades, entre ellas Estambul, Ankara y Esmirna. La protesta, convocada por sindicatos de prensa bajo el lema “Libertad de prensa”, reclamó el fin de las detenciones y de las intervenciones sobre medios de comunicación.

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(Con información de Europa Press y EFE)