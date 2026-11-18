Miles de soldados estadounidenses permanecen sin contabilizar de la Guerra de Corea; la DPAA opera en 46 países para rastrear sus restos (National Archives)

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La Guerra de Corea terminó en 1953 con un armisticio, pero para miles de familias estadounidenses nunca tuvo cierre.

Cada soldado que cae sin ser identificado deja atrás un expediente abierto que la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate (DPAA) lleva décadas intentando cerrar. El lunes, la agencia anunció que seis de esos casos llegaron a su fin.

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Los soldados identificados murieron entre 1950 y 1951 en distintos escenarios del conflicto: emboscadas, campos de prisioneros y retiradas bajo fuego. Sus restos habían permanecido enterrados como desconocidos en el Cementerio Nacional del Pacífico, en Honolulú, Hawái.

Ahora recibirán sepultura con honores militares completos y una roseta será colocada junto a sus nombres en el Muro de los Desaparecidos.

El cementerio alberga los restos de miles de caídos en conflictos del Pacífico; muchos fueron enterrados como desconocidos a la espera de identificación (@New Life Outdoors)

La historia de los más jóvenes

El cabo Richard N. Lennox tenía 18 años cuando su unidad fue atacada por fuerzas enemigas cerca de Sachang-ni, Corea del Norte, el 28 de noviembre de 1950.

Fue capturado y trasladado a un campo de prisioneros de guerra en Changsong, donde murió en octubre de 1951.

Sus restos fueron repatriados durante la Operación Glory —el intercambio de cadáveres acordado en 1954— pero no pudieron ser identificados en ese momento. Recién en agosto de 2025, tras el análisis de los restos desenterrados en junio de 2016, la DPAA lo dio por contabilizado.

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Tenía 18 años cuando fue capturado; murió en cautiverio en 1951 y sus restos tardaron más de 70 años en ser identificados (Official U.S. Marine Corps Photograph via National Archives/Handout via REUTERS/File Photo)

El cabo Jackie Lee Thurman, también de 18 años, era observador avanzado de la Batería B del 99.° Batallón de Artillería de Campo, 1.ª División de Caballería.

Desapareció cerca de Waegwan, Corea del Sur, cuando su posición fue atacada en 1950 y fue visto por última vez mientras intentaba evacuar a un oficial en estado de shock bajo fuego enemigo.

Un conjunto de restos recuperado en octubre de 1952 fue desenterrado en noviembre de 2022; el análisis forense confirmó su identidad. La DPAA lo declaró contabilizado el 18 de mayo de 2026.

Tenía 18 años y estaba bajo fuego enemigo cuando fue visto por última vez cerca de Waegwan, Corea del Sur, en 1950 (Defense POW/MIA Accounting Agency)

Los otros cuatro casos

El primer teniente Raymond Banker Gilbert, de 23 años, pertenecía a la 2.ª División de Infantería y desapareció durante la batalla del río Ch’ongch’on, en Corea del Norte.

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Declaraciones de testigos permitieron establecer que fue capturado por el Ejército Voluntario del Pueblo Chino y murió por heridas de combate en un campo de prisioneros el 31 de enero de 1951.

Sus restos también fueron devueltos en ese intercambio, pero permanecieron sin identificar hasta que fueron desenterrados el 1.° de julio de 2024. La agencia lo dio por contabilizado el 4 de junio de 2026.

Tenía 23 años; su identificación fue posible gracias a declaraciones de testigos y al análisis de restos repatriados en 1954 (Defense POW/MIA Accounting Agency)

El cabo William R. Laughlin Jr., de 21 años, fue uno de los soldados emboscados por fuerzas chinas en el Embalse de Chosin, en Corea del Norte.

El enfrentamiento se extendió durante 17 días en condiciones de frío extremo y dejó miles de bajas en ambos bandos. Laughlin quedó como desaparecido en combate el 2 de diciembre de 1950.

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Sus restos fueron desenterrados en julio de 2022 y confirmados mediante técnicas forenses modernas. Quedó contabilizado el 28 de septiembre de 2026.

Fue emboscado en el Embalse de Chosin durante uno de los enfrentamientos más brutales de la Guerra de Corea (Defense POW/MIA Accounting Agency)

El sargento Joseph A. Platzkoester, de 28 años, formaba parte de la 2.ª División de Infantería y desapareció durante una emboscada en Inje, Corea del Sur, mientras su convoy avanzaba en operaciones de contraofensiva.

Las fuerzas estadounidenses rastrearon el área sin éxito. Un conjunto de restos hallado en 1951 por la 148.ª Compañía de Registro de Tumbas fue desenterrado en noviembre de 2023; el laboratorio de la DPAA confirmó la identidad de Platzkoester el 29 de mayo de 2026.

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Con 28 años, era el mayor de los seis soldados identificados; desapareció en una emboscada en Inje mientras su unidad realizaba operaciones de contraofensiva (Familia Platzkoester)

El cabo Andrew R. Tischler, de 21 años, fue dado por desaparecido durante una marcha en Taewol Village, Corea del Sur.

La agencia informó que fue contabilizado el 5 de mayo de 2026, aunque no dio a conocer los detalles sobre la recuperación e identificación de sus restos.

Es el único de los seis casos en el que la DPAA no dio a conocer los detalles sobre cómo fueron recuperados e identificados sus restos (Familia Tischler)

Cómo se llega a una identificación

El proceso de identificación que aplica la DPAA combina múltiples disciplinas. Los investigadores comienzan con archivos históricos y buscan testigos sobrevivientes. Una vez determinada la posible ubicación de los restos, se organiza una misión de recuperación.

En el laboratorio, los científicos analizan registros dentales, registros previos al despliegue —como las pruebas de tuberculosis tomadas antes de embarcar—, rayos X, análisis de ADN y análisis de isótopos.

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Por último, esa información se coteja con una muestra genética aportada por un familiar. La agencia reconoció ante CBS News que el proceso puede llevar décadas.

Alrededor de 7.500 estadounidenses aún permanecen sin contabilizar de la Guerra de Corea. Las operaciones en territorio norcoreano son especialmente complejas: mientras la DPAA trabaja en 46 países, Corea del Norte es una excepción diplomática. La recuperación de restos en ese territorio depende, en gran medida, de intercambios puntuales como la Operación Glory.