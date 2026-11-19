Columnas de humo se elevan desde incendios (en el centro) en una refinería de petróleo, Moscú, Rusia, 20 de septiembre de 2026 (Reuters/Archivo)

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Ucrania atacó el miércoles dos refinerías petroleras en la región rusa de Krasnodar y dañó el martes el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea ocupada, mientras ambos países mantienen los combates a la espera de una nueva ronda de conversaciones con mediación de Estados Unidos para poner fin a la invasión del Kremlin.

El Estado Mayor General ucraniano informó que la ofensiva alcanzó depósitos de almacenamiento de la refinería de Ilsky y una unidad de procesamiento de la planta de Afipsky. Ambas instalaciones también fueron blanco de ataques durante la noche del domingo pasado.

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Las dos refinerías tienen capacidad para procesar unos 95 millones de barriles de petróleo al año y abastecen a las fuerzas rusas desplegadas en el sur y el este de Ucrania, de acuerdo con el mando militar ucraniano. Funcionarios de Rusia confirmaron ataques contra dos empresas industriales de Krasnodar, aunque no precisaron los daños ni identificaron las instalaciones afectadas.

Kiev busca afectar al sector petrolero ruso, una fuente de ingresos para Moscú en medio de la invasión. Las acciones contra refinerías se suman a los ataques ucranianos sobre infraestructura energética y logística vinculada al esfuerzo militar ruso.

Los ataques con drones de Ucrania redujeron un 45% el volumen de procesamiento de crudo en las refinerías de Rusia desde finales de octubre, de acuerdo con cálculos de dos fuentes del sector energético consultadas por Reuters.

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Los ataques interrumpieron o paralizaron operaciones en 15 de las 35 principales refinerías rusas, frente a las nueve instalaciones afectadas a mediados de la semana pasada. Entre las plantas alcanzadas figuran las de Riazán, Yaroslavl, Kirishi y varias situadas en la región del Volga.

Vista desde un dron del puente de Crimea dañado en el estrecho de Kerch, Crimea, el 17 de noviembre de 2026 (SERVICIO DE SEGURIDAD DE UCRANIA/Material facilitado a través de REUTERS)

Cabe mencionar que el procesamiento diario de crudo descendió hasta unas 400.000 toneladas métricas, equivalentes a cerca de tres millones de barriles, después de superar las 700.000 toneladas al día a finales de octubre, según las estimaciones de dos fuentes del sector a las que tuvo acceso Reuters. Los ataques con drones se sucedieron casi a diario durante los últimos 20 días.

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La capacidad nominal de las refinerías atacadas desde finales de octubre ronda las 500.000 toneladas diarias, cerca del 54% de la capacidad total de refinado primario de Rusia, calculada en 930.000 toneladas por día.

Las fuentes señalaron que la caída gradual de la capacidad operativa mantuvo el promedio de procesamiento de noviembre por encima de las 500.000 toneladas diarias. Ese volumen se ubica entre un 5% y un 10% por debajo de los niveles registrados en septiembre y octubre.

Rusia ya enfrenta faltantes de combustible en algunas regiones y restricciones para exportar derivados debido a los ataques contra puertos. La baja en el refinado también podría afectar los mercados internacionales de combustibles y complicar el cumplimiento de un acuerdo ruso para exportar diésel a Estados Unidos.

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Un hombre utiliza una linterna en un establecimiento local durante un corte de electricidad en Gurzuf, una localidad turística a orillas del mar Negro, en Crimea, el 31 de julio de 2026. Crimea ha sufrido cortes de suministro eléctrico y escasez de combustible en los últimos meses (REUTERS/Alexey Pavlishak)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 11 de octubre un alto el fuego sobre objetivos energéticos entre Rusia y Ucrania. Moscú y Kiev no confirmaron su adhesión al entendimiento, aunque los ataques ucranianos disminuyeron durante cerca de dos semanas. Sin embargo, desde entonces, ambas partes intensificaron sus ofensivas. Ucrania atacó esta semana el puente de valor estratégico y varias refinerías, en lo que el Ministerio de Defensa ruso calificó el lunes como el mayor ataque nocturno con drones contra territorio ruso desde el inicio de la invasión en 2022.

Los recientes ataques ocurrieron mientras las delegaciones de ambos países esperan novedades sobre un nuevo encuentro bajo mediación estadounidense. Trump señaló que prevé abordar la guerra con el dictador chino, Xi Jinping, y con el mandatario ruso, Vladimir Putin, este jueves, durante la reunión trilateral en China.

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(Con información de Associated Press)