La masacre de Slonim: unos 9000 judíos asesinados en un solo día en fosas comunes y el relato del hombre que fingió su muerte

Antes de la invasión alemana, Slonim era un centro de vida cultural y comercial con escuelas, bibliotecas y publicaciones en yiddish. La máquina de exterminio de Hitler destruyó todo eso en cuestión de meses (EFE/Archivo)

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La orden no llegó acompañada de disparos ni de una amenaza inmediata. Los alemanes les dijeron que serían trasladados a otro lugar, que debían reunirse y prepararse para abandonar sus casas. Algunos todavía confiaron en que aquella convocatoria significaba una oportunidad para escapar de las privaciones del gueto. Otros comenzaron a sospechar cuando vieron a los soldados rodear las calles y sacar a las familias de sus viviendas. Pero ya era demasiado tarde.

El 14 de noviembre de 1941, en Slonim, una ciudad de la actual Bielorrusia, miles de judíos fueron conducidos hasta unas fosas en las afueras y asesinados a tiros. Las estimaciones más difundidas hablan de unos 9000 muertos. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Una comunidad entera fue diezmada en una jornada que dejó al descubierto el funcionamiento de la maquinaria de exterminio nazi en los territorios ocupados de la Unión Soviética.

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Las fuerzas de seguridad incendiaron las viviendas de madera del gueto en junio de 1942 para doblegar los focos de resistencia armada y asesinar a miles de confinados

La masacre no fue un episodio aislado ni una consecuencia accidental de los combates. Formó parte de una política organizada de persecución y asesinato que acompañó a la invasión alemana del este europeo. En Slonim, como en tantas otras localidades, la violencia fue escalando desde los primeros días de la ocupación: primero llegaron las restricciones, después los arrestos, los fusilamientos selectivos, el encierro en el gueto, y, finalmente las ejecuciones masivas. La promesa de una reubicación fue el último engaño para quienes todavía permanecían con vida.

Una comunidad judía bajo la ocupación

Slonim estaba situada en el territorio que hoy pertenece a Bielorrusia, unos 190 kilómetros al sudoeste de Minsk. Antes de la Segunda Guerra Mundial, su población judía constituía una parte fundamental de la vida económica, social y cultural de la ciudad. Había comerciantes, artesanos, trabajadores, profesionales, escuelas, bibliotecas, asociaciones políticas y religiosas, movimientos juveniles y publicaciones en lengua yiddish. La comunidad tenía una historia de siglos y había desarrollado instituciones propias, espacios de encuentro y una intensa vida cultural.

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En 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial, Slonim quedó bajo control soviético como consecuencia de la ocupación de la parte oriental del país por el Ejército Rojo –fuerza armada y aérea creada por el gobierno bolchevique en Rusia tras la Revolución de Octubre de 1917-, de acuerdo con el pacto germano-soviético firmado en agosto de ese año. Durante los meses siguientes, la ciudad recibió a miles de refugiados judíos que escapaban de las zonas polacas ocupadas por los alemanes. La población judía creció considerablemente: algunas reconstrucciones históricas estiman que llegó a rondar las 22.000 personas.

La relativa seguridad que muchos refugiados buscaron allí se quebró el 22 de junio de 1941, cuando Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja, la invasión a gran escala de la Unión Soviética. El avance alemán fue vertiginoso. Slonim cayó en manos de la Wehrmacht –fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi- el 25 o 26 de junio, según las distintas reconstrucciones. Con la llegada de las tropas comenzó una etapa de persecución que pronto se transformaría en exterminio.

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Con la Operación Barbarroja, Slonim cayó en manos de la Wehrmacht –fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi- (Imperial War Museum)

La Operación Barbarroja no era solamente una campaña militar destinada a conquistar territorio y destruir al Ejército Rojo. Detrás de las fuerzas de combate avanzaban unidades especiales de las SS y de la Policía de Seguridad, conocidas como Einsatzgruppen. Su misión incluía identificar, concentrar y asesinar a judíos, funcionarios soviéticos y otras personas consideradas enemigas del régimen nazi. En los territorios ocupados, esas unidades actuaron con apoyo logístico de la Wehrmacht, y en numerosas ocasiones, con la colaboración de policías y auxiliares locales.

Al principio, las ejecuciones se concentraron principalmente en los hombres judíos. Pero durante el verano de 1941 la política de asesinatos se extendió a comunidades enteras: mujeres, niños y ancianos comenzaron a ser incluidos sistemáticamente en las matanzas. Slonim fue uno de los escenarios de esa escalada.

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En junio de 1941, tras la invasión de la Unión Soviética, Nebe se ofreció voluntario para comandar el Einsatzgruppe B en Bielorrusia

El primer baño de sangre

Apenas transcurridas unas semanas desde la ocupación, los judíos de la ciudad ya estaban sometidos a órdenes discriminatorias. Debían llevar distintivos amarillos en la ropa, tenían prohibido utilizar las veredas y se les impusieron restricciones para vivir junto a personas no judías. También fueron obligados a realizar trabajos forzados y quedaron expuestos a requisas, maltratos y saqueos.

El 17 de julio de 1941 se produjo la primera gran matanza. Integrantes del Einsatzgruppe B –uno de los cuatro escuadrones de la muerte móviles de la Alemania nazi-, con participación de miembros del Batallón de Policía 316, detuvieron a alrededor de 2000 hombres judíos en las inmediaciones del centro comunitario y de la plaza del mercado. Cerca de 1200 fueron cargados en camiones y trasladados hasta unas excavaciones de arena en la zona de Petralewicze, en las afueras de la ciudad. Allí los fusilaron. Los restantes fueron liberados.

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A fines de agosto, la administración militar fue reemplazada por una autoridad civil alemana. Slonim pasó a integrar el distrito de Bielorrusia ocupado por los nazis y quedó bajo la órbita del comisario de distrito Gerhard Erren. Una de las primeras medidas de la nueva administración fue realizar un censo. El relevamiento contabilizó 14.461 judíos en la ciudad.

En septiembre comenzó la concentración de la población judía en un gueto dividido en varios sectores. Las familias fueron obligadas a abandonar sus casas y trasladarse a las zonas delimitadas por las autoridades. Con el tiempo, se levantaron cercos de alambre de púas y se establecieron controles en las entradas y salidas. La policía bielorrusa vigilaba el perímetro y verificaba los permisos de trabajo de quienes podían salir.

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La vida cotidiana se convirtió en una sucesión de privaciones. La comida escaseaba, las condiciones de alojamiento eran precarias y los habitantes dependían de las decisiones de los ocupantes. El Consejo Judío, conocido como Judenrat, debía transmitir las órdenes alemanas y organizar las tareas impuestas a la comunidad. Sus integrantes quedaron atrapados entre las exigencias de los verdugos y la desesperación de quienes intentaban sobrevivir.

Slonim pasó a integrar el distrito de Bielorrusia ocupado por los nazis y quedó bajo la órbita del comisario de distrito Gerhard Erren

A comienzos de noviembre, los alemanes distribuyeron certificados de distintos colores. Los amarillos identificaban a los trabajadores considerados útiles para la administración y la economía de guerra: artesanos y personas con oficios que los nazis necesitaban conservar temporalmente. Los verdes correspondían a quienes no contaban con esa protección. La distinción parecía burocrática, pero anticipaba una selección entre quienes serían mantenidos con vida para trabajar y quienes quedarían expuestos a la muerte.

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La trampa del 14 de noviembre

En los primeros días de noviembre, las autoridades alemanas tomaron como rehenes a cerca de un centenar de judíos, entre ellos miembros del Judenrat. Exigieron a la comunidad el pago de un rescate de entre un millón y medio y dos millones de rublos, en oro o plata. La población ya había sido sometida a otras contribuciones forzosas y reunir semejante suma resultaba casi imposible. La extorsión se convirtió en otra forma de sometimiento.

El día 14, mientras algunos rehenes eran liberados, se puso en marcha una operación de exterminio de enormes proporciones. Las fuerzas alemanas, con participación de la Policía de Seguridad, la Wehrmacht y auxiliares bielorrusos, letones y lituanos, rodearon el gueto y comenzaron a sacar a sus habitantes de las casas. A quienes tenían certificados amarillos se les permitió permanecer; los demás fueron reunidos en la plaza del mercado. La selección separó a los trabajadores considerados necesarios de quienes los nazis habían decidido eliminar. Los principales afectados fueron las mujeres, los niños y los ancianos, aunque también hombres que no contaban con los permisos laborales que podían salvarlos.

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Un sobreviviente recordó que, al principio, muchos marcharon en orden porque creían que serían reubicados. La sospecha comenzó a extenderse cuando llegaron a la zona de la estación ferroviaria y comprobaron que no iban a subir a ningún tren. Los trasladaban a pie y en camiones hacia los campos de Czepielów, a unos cinco kilómetros de la ciudad. La columna era vigilada por hombres armados. Quienes se retrasaban o intentaban apartarse del grupo eran golpeados o masacrados en el camino con disparos de ametralladora. Tras aproximadamente una hora de marcha, los hicieron sentar en el suelo. Separaron a los hombres de las mujeres y los obligaron a desvestirse. Los guardias golpeaban a quienes se resistían con las culatas de los fusiles y con látigos.

Sor María Marta de Jesús fue arrestada por la Gestapo el 18 de diciembre de 1942 y ejecutada al día siguiente cerca de Slonim, por ayudar y dar refugio en su convento a familias perseguidas durante la ocupación nazi

A las víctimas las llevaban en grupos de veinte hacia las fosas. Allí las esperaban los hombres armados. Los pozos estaban preparados de antemano, y algunos fueron hechos por otros judíos, que luego también fueron asesinados. El método no era improvisado: la operación fue organizada con anticipación para que la matanza pudiera ejecutarse a gran escala.

Uno de los relatos más estremecedores pertenece a un hombre que sobrevivió de manera casi milagrosa. Cuando le llegó el turno, fingió estar muerto y cayó junto a los cuerpos de las personas que acababan de fusilar. Recuperó el conocimiento dentro de la fosa, rodeado de cadáveres y heridos. Esperó hasta encontrar un momento para trepar y salir. Después logró regresar al gueto, amparado por la oscuridad. Su testimonio permitió reconstruir parte de lo que pasó en los campos de Czepielów.

La cantidad exacta de asesinados continúa presentando diferencias entre las fuentes. Las reconstrucciones más difundidas hablan de unos 9000, mientras que otros registros sitúan el número entre 8000 y 10.000. El propio comisario alemán Gerhard Erren informó en enero de 1942 que la operación elimimó a 8000 personas. En ese documento, lejos de expresar algún tipo de pesar, se jactó de haber librado a Slonim de “8000 bocas hambrientas innecesarias”. También dejó asentado que los aproximadamente 7000 judíos que permanecían en la ciudad estaban empleados y podían ser sometidos a una nueva selección cuando llegara la primavera.

Los sobrevivientes y la destrucción del gueto

El 14 de noviembre no terminó con la historia de la comunidad judía de Slonim. Los aproximadamente 7000 sobrevivientes que permanecieron en la ciudad fueron obligados a trabajar bajo la amenaza permanente de otra selección. La masacre redujo drásticamente la población del gueto, pero no completó los objetivos de exterminio.

Después empezó a organizarse un movimiento clandestino de resistencia. Algunos jóvenes formaron un comité antifascista. Trabajadores judíos empleados en depósitos de municiones alemanes consiguieron introducir armas en el gueto. Mientras unos discutían la posibilidad de resistir desde el interior, otros consideraban que la única alternativa era escapar y sumarse a la lucha armada fuera de la ciudad. En mayo de 1942, unos 400 hombres judíos fueron concentrados y deportados en tren hacia un campo de trabajo de las SS en Mogilev. La mayoría terminó asesinada antes de que concluyera ese año. Para los que seguían en Slonim, la amenaza de una nueva liquidación era cada vez más evidente.

El primer monumento en memoria de las víctimas se erigió en 1964 cerca de la aldea de Petralevichi 1, al norte de Slonim (memorialmuseums.org)

El golpe definitivo llegó a el 29 de junio de 1942 cuando la SS y la Policía de Seguridad, llegadas desde Minsk, rodearon el gueto con ayuda de policías locales, auxiliares lituanos y miembros de la administración alemana. El asesinato del responsable de la oficina de trabajo judía, Kwint, a manos de un funcionario alemán, dejó claro que comenzaba otra operación de exterminio.

Los ocupantes ingresaron en las viviendas y obligaron a salir a sus habitantes. Algunos judíos armados opusieron resistencia. Otros se refugiaron en escondites ya preparados. Para obligarlos a abandonar los refugios, los alemanes incendiaron sectores del gueto. Las casas de madera ardieron y quienes intentaban escapar de las llamas eran recibidos por los disparos de los soldados y sus colaboradores.

La liquidación se prolongó durante varios días, y según las reconstrucciones del Museo del Holocausto de Estados Unidos, alrededor de 8000 judíos fueron asesinados en esa nueva operación. Unos 400 consiguieron escapar hacia los bosques y muchos se incorporaron a unidades soviéticas. Los últimos que habían sido conservados temporalmente por su utilidad laboral fueron asesinados hacia fines de dicho año.

Un complejo conmemorativo más grande fue diseñado por el famoso arquitecto bielorruso Leonid Levin. Fue Inaugurado en 1994 en el emplazamiento del antiguo cementerio judío (memorialmuseums.org)

Gerhard Erren, el funcionario que administró el distrito y se jactó de haber eliminado a miles de judíos, fue juzgado en Alemania en 1974 y condenado. Sin embargo, terminó siendo liberado por una cuestión técnica del procedimiento judicial. La distancia entre la magnitud de los crímenes y las respuestas judiciales posteriores fue otra de las marcas dolorosas que dejó la persecución nazi.

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