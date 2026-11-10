La película que nació de un cuaderno de viaje, convirtió a un niño de diez años en estrella mundial y recaudó más de 500 millones de dólares en cines

A 36 años de su estreno. "Mi pobre angelito" y la escena memorable de la sensación de Kevin al usar loción para afeitarse

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La noche del 10 de noviembre de 1990, el estreno mundial de Mi pobre angelito llenó el Chicago Theatre, en la ciudad de los Bulls de Michael Jordan. Hubo alfombra roja y clima navideño.

Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, la película presentó por primera vez al público a Kevin McCallister, el chico que su familia olvida en la casa cuando viaja a Francia para pasar la Navidad. Una semana después llegó a todas las salas de Estados Unidos y se convirtió en la película más taquillera de ese año. A pesar de que el filme había nacido como un proyecto modesto de los estudios Warner Bros.

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El afiche original mostró a al pequeño actor Macaulay Culkin con las manos en el rostro y la boca abierta de espanto. Esa pose se inspiró directamente en El grito, el cuadro del célebre pintor Edvard Munch.

El equipo de producción filmó los exteriores en una casa del barrio de Winnetka, Chicago, y acondicionó un gimnasio escolar para recrear los interiores de la residencia

La premiere reunió al director Chris Columbus y a un Culkin de diez años, protagonista de un chico de ocho que queda solo mientras el resto de su familia vuela a destino.

Una semana más tarde, el 16 de noviembre de 1990, la película llegó a todas las salas de Estados Unidos y debió competir con otros estrenos familiares de la temporada. La crítica recibió el estreno con reparos: celebró el ingenio de las trampas caseras, pero cuestionó si la violencia física resultaba excesiva para un público infantil.

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El público, lejos de las dudas de la crítica, respondió de inmediato. El boca en boca hizo crecer la demanda semana a semana y las funciones repetidas se volvieron, con el correr de las fiestas, un ritual habitual entre las familias.

La idea nació de la propia ansiedad de John Hughes ante la logística de viajar con una familia numerosa. Mientras estaba de vacaciones en Europa, anotó en un cuaderno el bosquejo de una historia de un chico olvidado durante un viaje familiar y terminó un primer borrador en apenas unos días.

Daniel Stern y Joe Pesci encarnaron a los dos ladrones que intentaron robar la casa en la que estaba Kevin (Captura de video)

Hughes ya era conocido por películas centradas en protagonistas jóvenes, como Sixteen Candles, The Breakfast Club y Ferris Bueller’s Day Off. Para dirigir el proyecto convocó a Chris Columbus, que venía de filmar Adventures in Babysitting quien aceptó el desafío después de que nombres más consagrados lo rechazaran por considerarlo una apuesta arriesgada para una película infantil.

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El rodaje se extendió durante la primavera y el verano boreal de 1990 por los suburbios de la hermosa ciudad de Chicago. Una casa georgiana de dos plantas en Winnetka funcionó como residencia de los McCallister, mientras que las escenas de interior se filmaron en un gimnasio escolar acondicionado para imitar la planta principal de la vivienda.

La trama comienza con la familia a punto de viajar a Francia para pasar la Navidad. En el apuro de último momento, Kevin queda olvidado mientras sus padres, Peter y Kate, interpretados por John Heard y Catherine O’Hara, descubren demasiado tarde que su hijo de ocho años no viajó con ellos.

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La película acumuló más de 500 millones de dólares en taquilla y mantuvo un récord Guinness durante más de dos décadas

El chico pasa de disfrutar su libertad conmseguida por accidente a enfrentar sus propios miedos, entre ellos el del ruido de la caldera del sótano. Pero la situación se agrava cuando descubre que dos ladrones apodados los Wet Bandits planean entrar a su casa. Es entonces cuando arma una batería de trampas con autos de juguete, clavos, plumas, un soplete y una plancha caliente con la intención de defenderse.

En paralelo entabla una amistad con un vecino al que apodan el South Bend Shovel Slayer, por un rumor falso sobre su pasado. Mientras el niño se defiende de los malos pero tontos en su casa. La familia hace lo posible por regresar para buscarlo. Pero la enorme demanda de pasajes y el mal clima hacen que la vuelta a casa sea complicada. Finalmente Kevin y su madre se encuentran en un abrazo la mañana de Navidad.

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Kevin que en uno de sus deseos había pedido que su familia desapareciera termina por convencerse de que la compañía vale más que la libertad.

El director Chris Columbus y el actor Macaulay Culkin durante la filmación de "Mi pobre angelito"

El guion de Hughes dejó varias líneas que se repiten fuera de la pantalla hasta hoy. Kate, desesperada por volver con su hijo, le reclama a una empleada de una línea aérea: “Es Navidad, la temporada de la esperanza perpetua, y no me importa si tengo que salir a la pista y pedir que me lleven, si me cuesta todo lo que tengo: voy a volver con mi hijo”.

El hermano mayor de Kevin, Jeff, interpretado por Michael C. Maronna, recomienda llevar “papel higiénico y agua” para cualquier viaje. El tío Frank, por su parte, le dedica a Kevin un reproche que se volvió célebre: “Mirá lo que hiciste, pedazo de idiota”.

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También se recuerda la frase con la que Kevin despide a un repartidor: “Quedate con el vuelto, animal asqueroso”, idea copiada de una película que miraba el niño. También merece la pena recordarse el monólogo de Kevin sobre su rutina de higiene, en el que detalla que se bañó “lavando cada parte del cuerpo con jabón de verdad, incluidas todas mis hendiduras principales”.

El actor Joe Pesci evitó el contacto con Macaulay Culkin fuera de cámara para infundir temor real en las escenas del rodaje

La película se filmó con un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó nada menos que 476 millones en todo el mundo. Ese resultado le permitió sostener el récord Guinness a la comedia de acción real más taquillera de la historia durante más de 25 años. Según otras fuentes se calcula que recaudó 533,8 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la tercera película más taquillera de la historia en ese entonces. Además que la recaudación en el mercado estadounidense y canadiense llegó a 285.761.243 dólares, y que la cinta encabezó la taquilla desde su estreno hasta el 3 de febrero de 1991. La película se mantuvo entre las diez más vistas hasta junio de 1991.

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La banda sonora de John Williams recibió dos nominaciones al premio Oscar: una por la mejor banda sonora original y otra, junto al letrista Leslie Bricusse, por la canción “Somewhere in My Memory”.

Culkin - que llegó al papel después de su participación en Uncle Buck y superó a cientos de candidatos durante el casting- ganó el American Comedy Award al actor más gracioso en un papel protagónico y sumó una nominación al Globo de Oro en la misma categoría. La película también compitió por el Globo de Oro a mejor comedia.

Hubo más aventuras del pequeño McCallister: Home Alone 2, Lost in New York, de 1992, con Culkin y Columbus de regreso; Home Alone 3, de 1997, escrita también por Hughes pero con otro elenco; y Home Alone 4, estrenada directamente en video en 2002. Ninguna de esas continuaciones logró igualar el encanto de la primera entrega, aunque todas se sostuvieron en la fórmula original de un chico que debe arreglárselas solo.

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Macaulay Culkin junto a Catherine O’Hara. Hijo olvidado y madre culposa en "Mi pobre angelito" (captura de video)

Cada tanto se destacan algunos hechos vinculados con la película. Uno de ellos indica que para generar verdadero miedo en las escenas de persecución, el Joe Pesci (protagonista de uno de los malos tontos de la película) evitó deliberadamente el contacto con Culkin fuera de cámara durante todo el rodaje.

En Polonia, la película se transmite cada año por la televisión estatal desde comienzos de los años noventa, bajo el título Kevin sam w Domu, y funciona como el equivalente local de It’s a Wonderful Life.

La nieve artificial utilizada durante el rodaje fue donada a la Lyric Opera de Chicago, que la reutilizó en varias puestas posteriores. Existe además una leyenda urbana sin confirmar sobre un supuesto cameo de Elvis Presley, visible de fondo en la escena del aeropuerto en la que Kate discute con una empleada, antes de cruzarse con un personaje interpretado por John Candy.

El estreno hace 36 años, derivó en una ola de productos licenciados, entre ellos las grabadoras de juguete Talkboy y juegos de mesa con temática de pizza. La casa de Winnetka utilizada como locación siguió recibiendo visitantes con el correr de los años, que suelen dejar cajas de pizza vacías en la entrada a modo de homenaje.

Años más tarde, la partitura de Williams también tuvo una vida propia fuera del cine. La Chicago Symphony Orchestra, bajo la batuta de Richard Kaufman, la interpretó en vivo durante tres funciones con la película proyectada en pantalla, en noviembre de 2025 para los 35 años del estreno.

Mi pobre angelito cumplió 36 años desde su estreno en el Chicago Theatre en noviembre de 1990

Culkin fue sin dudas el niño actor más reconocido de su generación tras el estreno, antes de que decidiera alejarse de Hollywood ya adolescente. Aquel papel fue consagratorio y también marcó el comienzo de la carrera de Chris Columbus como director de películas exitosas.

La actuación del niño siempre será rememorada por la expresión de Kevin tras echarse loción para afeitar en la cara. Cada vez que alguien pasa por esa primera experiencia, Kevin sonríe desde donde se encuentre. La escena fue repetida en otras películas a modo de homenaje transformó en una de las tomas de reacción más repetidas del cine moderno.