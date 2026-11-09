Ingresó a un bar lleno de gente y nunca salió: la desaparición de un estudiante, el amigo que se negó a hablar y 20 años sin respuestas

Las cámaras de seguridad del bar registraron a Brian Shaffer por última vez en el bar Ugly Tuna Saloona a la 1:55 de la madrugada del 1 de abril de 2006

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Lo peor de no saber es no saber. Es presumir lo peor sin poder corroborarlo. Es darle vueltas al misterio y a la angustia sin conocer lo que pasó luego del instante en el que la figura de Brian Shaffer (27) quedó estampada en una última toma de las cámaras de seguridad del complejo donde estaba. El entorno de normalidad prometía que muy lejos no podía haber ido. Sin embargo, Brian nunca más volvió a entrar en el cuadro de la visión de esa cámara callejera ni de otra. Nadie volvió a verlo. Pasaron 20 años y 6 meses y ya se secaron las lágrimas y se extinguieron las esperanzas.

Brian se ha convertido casi en un fantasma de las leyendas urbanas de Columbus, Ohio, en los Estados Unidos.

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Años felices interrumpidos

Brian Randall Shaffer nació en Pickerington, un barrio de las afueras de Columbus, en el estado de Ohio, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1979. Fue el hijo mayor de la pareja conformada por Randy (electricista) y Renee Shaffer (enfermera). La familia se agrandó dos años después con la llegada de su hermano menor, Derek. Los chicos crecieron en un típico ambiente de clase media trabajadora y tradicional.

Cuando Brian terminó el colegio, en 1997, escogió no irse lejos de su familia y entró a estudiar en la Universidad Estatal de Ohio. En 2003 se recibió en Microbiología. No contento con su título decidió seguir estudiando: en 2004 ingresó a la Facultad de Medicina. Pero su vida no era solo el estudio, Brian también era un apasionado por el rock y tocaba la guitarra. Fanático de la banda de Seattle Pearl Jam se hizo un tatuaje en su honor en la parte superior de su brazo derecho. Su sueño era formar una banda propia para tocar música al estilo de Jimmy Buffet que mezclaba rock con música country y ritmos caribeños. También estaba enamorado y de novio con Alexis Waggoner, otra estudiante de medicina.

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Su madre Renee trabajaba en los prestigiosos centros médicos Mount Carmel East y West de Columbus como enfermera. Lamentablemente, en 2005 fue en su propio lugar de trabajo que fue diagnosticada con una grave enfermedad de su médula ósea: mielodisplasia, un tipo de cáncer en la sangre que afecta la producción normal de células sanguíneas y puede terminar en leucemia.

A lo largo del año, a pesar de los tratamientos que intentaron, fue empeorando, perdiendo el pelo y sus fuerzas. A pesar de eso, sus hijos y su marido conservaban las esperanzas. Fue ella la que organizó el viaje a Miami que haría Brian con su novia Alexis durante las vacaciones de primavera en los Estados Unidos, en abril de 2006. Los días libres empezaban justo después de unos importantes exámenes para los estudiantes de medicina. Todos en la familia creían que, en ese viaje, Brian le propondría matrimonio a Alexis. De hecho, Renee se ocupó del anillo que llevaría su hijo.

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Los planes no salieron en el orden que deseaban. Ni en ningún orden. Todo naufragó catastróficamente.

El 6 de marzo de 2006 ocurrió el primer drama familiar: Renee, de 51 años, murió como consecuencia de su enfermedad.

Brian afrontó la angustia y siguió estudiando para rendir sus materias. Era lo que su madre hubiera querido.

Brian Shaffer cursaba estudios de Medicina en la Universidad Estatal de Ohio poco después del fallecimiento de su madre a causa de mielodisplasia

La salida eterna

El viernes 31 de marzo de 2006, justo el día del comienzo del Springbreak, Brian (27) pensó que podía ser buena idea comer con Derek. Lo llamó a las 18.45, pero su hermano le dijo que tenía otros planes. Entonces, convocó a su padre Randy quien aceptó la invitación y lo pasó a buscar por su departamento en el número 208 de la avenida King, un barrio residencial próximo a su universidad. Se dirigieron al restaurante Outback Steakhouse, de Reynoldsburg, adonde llegaron cerca de las 19.30. Padre e hijo estaban en pleno duelo, hacía 25 días que había muerto Renee. Muchas veces habían comido en ese sitio con ella. Pidieron carne, la especialidad del lugar, y Brian tomó un Long Island Iced Tea (té frío). Randy notó que el joven estaba agotado por el esfuerzo del estudio en medio de tanto dolor. De hecho, había estado tomando Prozac para combatir los bajones de ánimo. Brian admitió estar cansado, pero al mismo tiempo se mostró muy entusiasmado con la idea de salir de vacaciones con su novia. Dejaron el lugar pasadas las 20.30.

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A pesar de que Randy le aconsejó que se quedara a dormir para descansar bien, Brian le dijo que seguiría adelante con su programa de salir con su amigo Clint Florence. El padre lo alcanzó hasta su departamento y bajó para estar con él mientras esperaban a Clint.

Era su íntimo amigo, habían compartido habitación durante el primer año de universidad. A las 21, Alexis llamó a Brian. El vuelo que tenían que tomar era el lunes 3 de abril. Hablaron un par de minutos.

A las 21.06 Brian llamó a un compañero de clase llamado Brandon Schatuni. Antes de las 21.15 llegó Clint. Tomaron juntos unas cervezas. Luego, Randy se despidió y se fue.

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Los jóvenes salieron para festejar la llegada del buen tiempo. La idea era encontrarse con otros amigos, tomar tragos y pasarla bien. Decidieron ir caminando y dejar los autos allí. La distancia hasta el complejo South Campus Gateway era de un kilómetro y medio, no más de veinte minutos de caminata.

A las 21.51 horas una cámara los registró llegando. Se dirigían al bar Ugly Tuna Saloona ubicado en el segundo nivel. A las 22.30 Brian vuelve a hablar por teléfono con Alexis. Alrededor de las 23 salen del bar, bajan por las escaleras mecánicas y caminan hasta el Arena District que queda a unas veinte cuadras. Pasan por la taberna Short North Tavern y, cerca de las 23.40, entran al Brothers Bar. Es aquí donde se encuentran con una amiga, Meredith Reed. Deciden volver al primer bar y ella es la que termina llevándolos en su auto de regreso al Ugly Tuna Saloona.

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Las cámaras los graban a la 1.15 de la madrugada del sábado 1 de abril: se los ve a los tres subiendo por las escaleras mecánicas hacia el bar.

Según algunas declaraciones Brian pensaba subir al escenario donde tocaba una banda y, en algún momento, se separó de Clint y de Meredith.

Lo documentado es que a las 1.50 la cámara exterior del bar lo grabó hablando con dos mujeres (las chicas fueron posteriormente identificadas como Brightan Zatko y Amber Ruic). Se despidió de ellas y, en su camino hacia el bar, quedó fuera del ojo de la cámara. La cámara marcaba la 1.55. La escena parecía completamente normal.

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Según Clint y Meredith, ellos volvieron a verlo dentro del bar, pero cuando llegó el momento de irse y lo buscaron ya no lo encontraron por ningún sitio. Miraron, incluso, dentro de los baños. Esperaron un poco más. Nada. El local comenzó a apagar las luces y la gente salió. Los chicos decidieron irse, seguro que Brian se había ido por su cuenta, estaban a poca distancia de su departamento. A las 2 de la mañana el bar cerró sus puertas. Meredith probó llamar a Brian una vez más a las 2.01 por si seguía por ahí y quería que lo llevase. No atendió.

El misterio acababa de comenzar. Nadie todavía sabía que se volvería eterno.

Brian con su novia Alexis

Buscando a Brian

Recién a las dos de la tarde del sábado 1 de abril, Alexis comenzó a preocuparse. Ella había estado fuera y vuelto a Columbus esa tarde. ¿Podría Brian haberse quedado dormido? Sus llamadas iban directo al buzón de voz de él. Fue hasta el departamento y observó que el auto de su novio estaba allí. Eso la inquietó.

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Habló con Derek quien habría ido con una copia de la llave y, también, al mismo tiempo habría llegado Clint a buscar su auto que había quedado estacionado allí desde la noche anterior. En el departamento todo parecía en su lugar. La cama estaba hecha. Alexis se quedó allí esa noche para esperarlo. El domingo decidió llamar a su suegro Randy para decirle que nadie sabía dónde estaba Brian. Randy se alarmó y le contó que su hijo tampoco había cumplido un compromiso que tenía con él de ir a ayudarlo el sábado para arreglar unas cosas en la casa familiar. Clint sumó algo más: contó que Brian había quedado también en encontrarse con sus amigos Matt y Melanie Ryan, pero no había ido.

Alexis llamó una y otra vez al teléfono de su novio, pero saltó siempre el contestador. Randy se comunicó con la policía. Le indicaron que esperara un poco más a ver si aparecía.

El lunes 3 Alexis y Brian debían tomar el avión a Miami. Alexis fue al aeropuerto con la esperanza de que él apareciera por allí. Ni una señal. Randy entonces se comunicó con el Departamento de Policía de Columbus y empezó la investigación formal sobre el paradero de su hijo.

Los detectives iniciaron la búsqueda cerca del lugar donde había sido visto por última vez, en la zona de bares. Empezaron a recolectar todas las imágenes de las cámaras para intentar rearmar su recorrido. Revisaron las salidas del bar y analizaron las cintas.

La última imagen en la que pudieron reconocerlo correspondía a la 1.55 de la madrugada del sábado, pero no se lo veía salir en ningún momento.

¿Podría haberse ido por un sitio que no tuviese cámaras? ¿Podría haber sufrido un accidente? ¿Se había esfumado por voluntad propia o alguien lo había interceptado o llevado contra su voluntad? ¿Podría haber sido víctima de un delito?

Lo único cierto era que Brian se había hecho humo.

Ampliaron el radio de búsqueda y peinaron la zona con perros especializados en detectar cadáveres. Estos siguieron el rastro del joven desde el bar hasta una salida de servicio, luego atravesaba una zona de construcción detrás del edificio e iba hacia un callejón que conducía hasta el estacionamiento de un local Wendy´s, ubicado al otro lado de la calle. Allí el rastro se perdía.

Ni una sola pista más.

No está él. No está su billetera. No está su teléfono. No está su ropa.

El departamento de Brian es el otro lugar donde investigaron a conciencia. Tampoco.

Revisaron su actividad económica: no había movimientos bancarios ni retiros de efectivo, no había compras con tarjetas ni actividad telefónica.

Habían llegado a un punto muerto.

¿Podría habérseles pasado que saliera del bar mezclado con otra gente? La policía revisó todo milimétricamente. No encontraron ni una sola imagen que pudiese ser Brian.

Brian con Clint Florence, quien rechazó someterse a la prueba del polígrafo e invocó la Quinta Enmienda constitucional ante el gran jurado que investigaba el caso

El amigo que no colabora

El 18 de abril, aproximadamente a las dos de la mañana, alguien irrumpió por la fuerza en el departamento de Brian. La policía llamó a Alexis para que fuera a ver qué faltaba. Habían robado un televisor y dos reproductores de DVDs. ¿Sería un robo nada más? Los ladrones habían entrado a más departamentos, incluido el de su vecino. Así que a la policía no le pareció que fuera algo dirigido especialmente ni que tuviese que ver con el caso.

También, la misma policía empezó a cuestionar el rastro hallado por el perro policial. Dudaban si el olor que había seguido el animal realmente hubiera sido el del joven, podría ser que otra noche él hubiera orinado en algunos de los arbustos y eso fuera lo que el perro detectó porque lo cierto es que las cámaras no confirmaron que pasara por allí y, lamentablemente, la del estacionamiento de Wendy´s no estaba funcionando.

Los investigadores investigaron el círculo de conocidos de Brian: familiares, amigos, novia, compañeros de clase, personajes ocasionales que tuvieron contacto con él.

Randy y Derek Shaffer, Alexis su novia, Meredith Reed, Amber Ruic, Brightan Zatko y Clint Florence fueron de los primeros en ser interrogados. Al principio, todos cooperaron.

Alexis declaró durante horas y pudo demostrar que había estado en Toledo, con su propia familia. Tanto Randy como Meredith se sometieron al detector de mentiras un mes después de la desaparición de Brian. Ambos lo pasaron sin problemas.

Brightan Zatko contó que él coqueteó con ella, la besó en el cuello y que ella agendó su teléfono en el de él. Si bien, según ella, Brian le dijo que la acompañaría hasta el auto, no lo hizo y, en cambio, él fue hacia el bar.

Ni a Amber ni a Brightan les pidieron que se sometieran al polígrafo. ¿Fue laxitud en la investigación no profundizar más en ellas? No las consideraron en semejante línea de sospecha.

Cuando le llegó el turno a Clint Florence, sí que le pidieron hacer el test. Él se negó al detector de mentiras. ¿Por qué alguien se negaría a esto si dijo la verdad de todo lo que sabía sobre la desaparición de su amigo? Al mismo tiempo, Clint hizo otro movimiento defensivo: contrató al abogado Neil Rosenberg.

Los investigadores no demoraron un segundo en centrar sus miradas en él: era rara su actitud.

La defensa del abogado fue que su cliente ya había contado todo lo que sabía y que no veía ningún sentido en repetirlo ante un detector de mentiras. Punto.

Sin embargo, este accionar tuvo sobre el resto el peor efecto posible: empezaron a verlo como un verdadero sospechoso. Era el amigo que había pasado casi toda la noche con Brian, algo más tenía que saber.

Mientras esto sucedía con el entorno de Brian, otros policías seguían buscándolo vivo o muerto en el sistema de alcantarillas de la ciudad, en zonas de construcción y en áreas cercanas al río Olentangy.

Los avistamientos comunicados de Brian terminaron siempre en un error: la persona señalada no era él.

Entre compañeros de facultad, empleados de bares, conocidos de la zona, la policía entrevistó a unas cien personas sin conseguir un solo dato.

Clint continuó siendo el principal foco y Derek Schaffer era el que más sospechaba de él. No le gustaba la manera negativa en que Clint se refería a su hermano desaparecido. Eran comentarios que nadie espera que se hagan en una situación semejante.

Los perros rastreadores de la policía siguieron una pista desde una salida de servicio del bar hasta el estacionamiento de un local contiguo donde se perdió el rastro

Un curioso símbolo

Había miles de preguntas sin respuesta. ¿Podría haber salido sin que lo vieran? Brian no sabía dónde estaban las cámaras así que no podría haberlo hecho a propósito. Si se hubiese ido por la puerta trasera de emergencia que no era para clientes, ese sitio daba a una construcción, ¿podría haber caído allí por accidente o ser arrojado deliberadamente por alguien y que luego se cubriera el cuerpo con cemento?

También se especuló con la teoría del asesino en serie. Había numerosas víctimas ahogadas en los ríos y cerca de esos sitios se encontraban siempre grafitis con caras sonrientes. Los casos de hombres jóvenes y universitarios que salían por la noche y terminaban mal sumaban unos 40. ¿Podría ser Brian uno más de una serie salvaje? Los detectives manejaban como posibilidad que hubiera un grupo de asesinos actuando en conjunto. Además, cerca del bar del que desapareció Brian se encontró pintada una cara sonriente. ¿Era solo una casualidad?

Al final, esta hipótesis fue descartada por la policía y por el FBI. Nunca se encontró nada que vinculara a Brian con esos casos. Además, muchos podían ser producto de accidentes, chicos ahogados por consumo excesivo de alcohol.

La investigación siguió su rumbo y, con el tiempo, la policía consiguió llevar a Clint Florence ante un gran jurado. Desde hacía tiempo él solo se comunicaba a través de su abogado. Le entregaron a Rosenberg la lista de preguntas que querían hacerle a Clint, pero el letrado terminó diciendo que su cliente no quería responderlas y que invocaría la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana. Esto significaba que se negaría a contestar porque al responder podría autoincriminarse y perjudicarse legalmente.

En septiembre de 2006, Alexis llamó a la policía para contar algo. Había llamado al teléfono de su novio, algo que hacía habitualmente, y ese día en dos ocasiones había sonado tres veces. Los peritos informáticos investigaron y notaron que la antena de conexión que se había activado era una de Hilliard, al noroeste Columbus. No pudieron determinar si fue un fallo técnico de la red o si el teléfono realmente se había encendido.

Misterio sobre misterio.

La ficha del FBI seguía publicada. Allí se mencionaba como algo distintivo su tatuaje. Lo que llevaba impreso en la piel era el Stickman de Pearl Jam, una figura humana esquemática formada por dos líneas con los brazos levantados y las piernas separadas. El diseño estaba asociado al arte de la tapa del sencillo Alive (en inglés: Con vida), el símbolo de la banda. La coincidencia de los gustos de Brian con su destino resulta tan curiosa como macabra.

En 2008 la familia Shaffer decidió contratar a un investigador privado llamado Don Corbett, un expolicía retirado. Corbett volvió a solicitar a Clint su colaboración y que se enfrentara al detector de mentiras. Clint nuevamente dijo que no.

Doble negativa, doble sospecha.

Brian Shaffer había salido con amigos cuando se esfumó

La tercera tragedia

Randy siguió insistiendo y les escribió tanto a Clint como a Meredith para suplicarles que volvieran a hablar, que aportaran algo más sobre su hijo.

En septiembre de 2008 una tercera desgracia golpeó a los Shaffer. El domingo 14 de septiembre Randy estaba en su jardín cuando la violencia del viento, en medio de un temporal, arrancó una rama de un árbol que lo golpeó de manera fatal. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por los vecinos quienes llamaron a la policía. Derek había quedado solo como representante familiar para desentrañar el misterio de sus vidas: ¿qué había pasado con Brian?

En abril de 2009 el abogado de Clint Florence, Neil Rosenberg, habló públicamente en The Lantern donde sostuvo que la negativa de Clint al polígrafo había sido una decisión suya. Dijo que eso no significaba que su cliente estuviese mintiendo u ocultando algo. Hizo algo más: le escribió al investigador privado de la familia Don Corbett. Le insinuó saber que la policía de Columbus a cargo del caso creía que Brian estaba con vida, escondido en algún sitio. Con audacia dijo: “Si Brian está vivo, que es lo que creo después de hablar con el detective involucrado, entonces es Brian y no Clint Florence, quien está causando dolor y dificultades a su familia (...) Brian debería presentarse y terminar con esto”. La empatía habría llevado a Clint a prestar mayor colaboración con la familia. Por algo no lo hizo. Quizá egoísmo, quizá miedo, quizá quién sabe qué.

Derek Shaffer también dio entrevistas por ese tiempo. Dijo devastado que en dos años y medio había perdido trágicamente a su madre, a su hermano y a su padre. Agregó que le resultaba demasiado extraño que Clint no quisiera contribuir. Está convencido de que sabe algo que nunca dirá: “Si Brian se hubiese ido a otro lugar, si ese fuera el caso, siempre tuvimos nosotros la fuerte sensación de que Clint, posiblemente, lo sabría”.

La justicia de Ohio declaró legalmente muerto a Brian Shaffer en 2013 tras la ausencia prolongada de transacciones bancarias y registros telefónicos

La vida continúa

Alexis, la novia de Brian, siguió estudiando medicina y conectada con el caso. Con el tiempo, apostó a reconstruir su vida interrumpida. En un reportaje en 2009 sostuvo que, al igual que Derek, pensaba que Clint Florence podría tener algo que ver con la desaparición de Brian o que podría saber algo más. Pero, contrariamente a quien había sido su cuñado, ella creía que Brian ya no estaba con vida.

Se puso de novia con un contratista de Toledo, su ciudad natal, al que conoció por medio de su madre: Eric Noss. Se casaron en 2009. Se recibió, se especializó en ginecología y obstetricia y tuvo dos hijos con su marido.

El 6 de mayo de 2010 el cantante admirado por Brian y por quien se había tatuado su brazo, Eddie Vedder de la banda Pearl Jam, hizo un pedido al público en medio de un concierto en el Columbus Nationwide Arena: solicitó que ayudaran a encontrar a Brian. Y dijo: “Allá donde estés, aún pensamos en ti”.

En 2013 la justicia declaró legalmente muerto a Brian Shaffer. En 2014, la policía de Columbus reveló que todavía recibían al menos dos llamadas por mes en Crime Stoppers sobre el tema, pero la realidad es que toda la evidencia del caso estaba contenida en cuatro cajas llenas de papeles y no había mucho más para hacer.

En esos años Andre Edwards, uno de los investigadores que trabajó en el expediente, le dijo al medio Columbus Monthly que había revisado exhaustivamente las imágenes de aquella noche. Para él Brian no se marchó por las escaleras mecánicas. Sostuvo tener tres teorías para el caso, pero se negó a discutirlas en público.

En marzo de 2016, Joey LaBute (26), desapareció en la misma zona que Brian luego de salir por esos bares. Su cuerpo apareció semanas después en el río. Su caso recordó a Brian. La autopsia de LaBute demostró que no tenía agua en los pulmones lo que sugería que el joven había muerto antes de caer o ser arrojado allí. De todas maneras, no se pudo demostrar que hubiese sido asesinado.

Brian con su novia Alexis

Hablando de rumores

Al cumplirse los veinte años de la desaparición de Brian en abril de 2026, Alexis volvió a hablar con el medio The Columbus Dispatch. Reveló que había guardado pertenencias de Brian en el fondo de un ropero porque necesitaba cerrar esa etapa de su vida. Demasiadas lágrimas y tristeza. También recordó un par de cosas que le había dicho Brian días antes en medio de la tristeza por la muerte de su madre: que ella podía seguir adelante sin él y encontrar a otra persona si así lo deseaba. En otra oportunidad le había sugerido que ambos podían huir juntos para comenzar con una nueva vida en otro lugar. Con los años, esos comentarios de Brian pueden interpretarse de manera inquietante. Ella admite que con el paso del tiempo dejó de aferrarse a una única teoría sobre lo que podría haberle pasado. Tan cruel es el tiempo que hasta ella misma duda sobre temas en los que antes no tenía ni un solo cuestionamiento.

El juego de la mente, ante la imposibilidad de saber la verdad, se vuelve truculento.

En 2020 el policía Hurst reveló en el episodio InsideTrack sobre el caso, las tres hipótesis que habían evaluado en su momento: el suicidio, la desaparición voluntaria o el hecho de que alguien lo hubiera asesinado. Tuvo que reconocer que no había una sola prueba para inclinarse por ninguna de las tres opciones.

En fuentes secundarias y podcasts sobre casos misteriosos hay algunos detalles extra que intentan elucubrar sobre algunas situaciones. El 10 de marzo, durante el funeral de Renee, habría existido un forcejeo entre Brian y su hermano Derek. ¿El motivo? Derek estaba enojado con Brian porque se había quedado dormido y había llegado tarde. También hay quienes hablan de un desacuerdo no confirmado con Randy por un seguro de Renee. Lo que más abundan son las versiones repetidas sobre discusiones de Brian con Clint. Según el ex sargento John Hurst, la noche de la desaparición, los amigos mantuvieron un fuerte cruce verbal. Investigation Discovery, en otro podcast, también sostuvo lo mismo.

En febrero de 2026, True Crime Garage, episodio uno de la serie por los veinte años, volvió sobre el tema de la relación entre los amigos cercanos. Hablaron incluso de una pelea ocurrida unos días antes, el 17 de marzo. Esa noche, según el podcast Comeback, Brian salió a tomar algo con Clint y Meredith por el día de San Patricio. La misma Meredith le contó a la policía que ellos tuvieron un enfrentamiento en el bar y que Brian se fue caminando hasta su departamento. ¿Algo parecido a lo que pasó trece días después y con otro final? ¿Tienen que ver esos altercados con lo que sucedió? ¿Sobre qué discutían?

Nadie arriesga un solo motivo. Clint sí que lo sabe.

La policía de Columbus ejecutó excavaciones en el sótano de una vivienda en 2020 a partir del rastreo de señales de telefonía móvil

Más de veinte años para un misterio

Cuando este año se cumplieron las dos décadas de la desaparición de Brian, Derek y su mujer Maurin, difundieron una nueva declaración donde expresaron que siguen esperando respuestas. Desean que alguien que sepa algo se anime a hablar.

El 27 de marzo de 2026 el ex policía Hurst dijo que hay, en la actualidad, varias personas de interés para los detectives y que él cree firmemente que Brian pudo ser víctima de un delito y estar muerto.

El medio local de Columbus, 614NOW, publicó hace muy poco una investigación sobre los datos recolectados en la investigación que no se habían hecho públicos con detalle anteriormente. Una tiene que ver con el celular de Brian que, según la compañía telefónica Cingular, habría estado activo en distintas zonas de la ciudad, pero cuya triangulación no fue lo suficientemente precisa como para determinar la ubicación exacta. Esto no fue considerado una prueba de vida, solo era movimiento del celular que podría haber acompañado o no a Brian. A partir de esos datos consiguieron una orden judicial, en 2020, para excavar el piso del sótano de una casa cercana a Lane Avenue. Solo encontraron un viejo tanque de combustible para calefacción. No hallaron restos humanos ni nada que pudiera relacionarse con Brian. Algo más que nos enteramos ahora: en la prueba del polígrafo de Meredith ella había mencionado a un joven llamado Douglas “Doug” Barry. Ese mismo nombre apareció, posteriormente, en la declaración de otra informante: una compañera de trabajo de Barry pensó que él podría estar involucrado porque conversando un día sobre el tema se lo escuchó decir de manera terminante: “Nunca lo van a encontrar”. La policía lo entrevistó una vez y, en 2020, registró una vieja vivienda suya, pero no hallaron nada. Este tal Barry tenía en 2006 21 años, vivía en el área y esa precisa noche había estado en una fiesta en una casa cercana al bar Ugly Tuna Saloona.

La policía tiene la orden de no hablar más porque el caso sigue abierto. El FBI continúa teniendo la ficha de Brian Shaffer publicada: allí se indica que al momento de desaparecer pesaba 75 kilos y medía 1,88 m, que tenía pelo castaño, ojos avellana con un punto en el iris del ojo izquierdo y mencionan su tatuaje con todo detalle.

Clint Florence nunca más habló del tema. Buscó esfumarse del escenario mediático y de los que siguen investigando. Quizá esa sea la clave más potente de todo el caso. El que calla otorga, dice un sabio refrán popular. Si sabe algo de lo que le pasó a su amigo podría ser que tenga demasiado miedo para abrir su boca.

Esfumarse en un sitio donde existen cámaras y circulan varias decenas de personas (por ese bar pasaban cada noche, durante los fines de semana, 600 jóvenes) parece una misión imposible. Esta es la cuestión con los misterios, son frustrantes.

Derek y Alexis sueñan con que un día el FBI quite la ficha de Brian de personas desaparecidas y le estampen, arriba de esos ojos tan sonrientes de Brian, el sello en letras rojas que dice SOLVED (resuelto).