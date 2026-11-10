El asesino de catorce años que mató a una niña de ocho, escondió el cuerpo debajo de su cama y se dispuso a colaborar en la búsqueda

Josh Phillips tenía 14 años, vivía frente a la casa de Maddie y participó de los rastrillajes para encontrarla (AP Photo/John Pemberton, Pool)

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La búsqueda había movilizado a un barrio entero. Durante siete días, familiares, vecinos, policías y cientos de voluntarios recorrieron las calles de Jacksonville, Florida, repartieron fotografías, pegaron cintas amarillas y se aferraron a la esperanza de encontrar con vida a Maddie Clifton, una nena de ocho años que salió a jugar y nunca regresó.

Entre quienes ayudaban a buscarla estaba Josh Phillips, un adolescente de 14 años que vivía justo enfrente de su casa. Nadie sospechaba que el chico que participaba de los rastrillajes guardaba un secreto aterrador: el cuerpo de Maddie estaba escondido debajo de su propia cama.

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El descubrimiento llegó el 10 de noviembre de 1998 cuando la madre de Josh, Melissa Phillips, advirtió un olor desagradable en la habitación de su hijo y una filtración de líquido transparente. Al revisar, encontró los pies de una criatura que llevaba una semana desaparecida. Era Maddie. La niña había sido golpeada y apuñalada, y su cadáver quedó oculto en el interior de la base de una cama de agua.

La noticia sacudió a Jacksonville y trascendió rápidamente las fronteras de Florida. No se trataba solo de un crimen brutal contra una nena: el sospechoso era otro menor de edad, apenas seis años mayor que la víctima. La investigación revelaría que la mató en su propia casa, escondió el cuerpo y luego ayudó a buscarla. El caso abrió, además, un debate que volvería a aparecer durante años en los tribunales estadounidenses: cómo debía castigar la Justicia a un chico que cometió un asesinato semejante.

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Madelyn Rae Clifton tenía ocho años cuando desapareció el 3 de noviembre de 1998 en un barrio residencial de Jacksonville, Florida

La desaparición que paralizó al barrio

Maddie, cuyo nombre completo era Madelyn Rae Clifton, vivía con sus padres y su hermana mayor, Jessie, en un vecindario residencial de Jacksonville. Era una chica inquieta, aficionada a los deportes y a los juegos al aire libre. Entre sus vecinos estaba Joshua Earl Patrick Phillips, conocido como Josh, que tenía 14 años y vivía con sus padres, Steve y Melissa, en la vivienda situada frente a la de los Clifton.

El martes 3 de noviembre de 1998, Maddie regresó de la escuela alrededor de las 16.30 horas. Practicó piano y después salió a jugar. Primero estuvo en el jardín de otro vecino y más tarde volvió a su casa. Alrededor de las cinco de la tarde se encontraba en la calle, en los alrededores de su hogar. Una mujer que vivía en la zona llegó a observarla junto a Josh, pero no advirtió nada que le pareciera alarmante. Eran solo dos chicos jugando.

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A las 18.20, su madre llamó a los hijos para cenar. Maddie no apareció. Jessie regresó, pero no sabía dónde estaba su hermana. Sheila Clifton preguntó a los vecinos y comenzó a buscarla. Trece minutos después llamó a la policía para denunciar su desaparición.

La reacción fue inmediata. Los familiares salieron a recorrer las calles con linternas y pronto se sumaron vecinos y voluntarios. La búsqueda se extendió durante días con fotografías de Maddie distribuidas por el barrio y llamados a colaborar. La conmoción llegó incluso al estadio de los Jacksonville Jaguars: durante un partido, miles de simpatizantes recibieron volantes con la imagen de la nena y cintas amarillas para expresar su solidaridad.

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Josh participó de los primeros rastrillajes junto con otros chicos y sus padres. Su presencia no despertó sospechas inmediatas. Al día siguiente, cuando un detective le preguntó si había visto a Maddie, dijo que sí, pero negó haber jugado con ella. Explicó que no solía hacerlo por la diferencia de edad.

La policía inspeccionó algunos lugares de la propiedad de los Phillips, incluido un cobertizo y un auto, pero no encontró nada que ayudara a resolver el caso. Días después, otro investigador entrevistó al adolescente en su habitación. Josh estaba sentado sobre su cama. Tampoco advirtió el secreto que se encontraba a centímetros de donde se desarrollaba la conversación.

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La policía inspeccionó la casa de los Phillips durante la investigación, aunque el cadáver permaneció escondido en la habitación del adolescente

El hallazgo debajo de la cama

El martes 10, una semana después de la desaparición, Melissa Phillips notó que había agua en el piso de la habitación de su hijo, además de un olor cada vez más intenso. Al principio creyó que se trataba de una pérdida de la cama de agua. Cuando revisó la estructura, vio dos pies pequeños con medias blancas que sobresalían por debajo.

Desesperada, salió de la casa y llamó a unos policías que trabajaban en la zona. Los agentes regresaron con ella a la habitación y encontraron el cuerpo de Maddie oculto bajo la estructura de la cama. Había cinta adhesiva en el piso, y el olor era tan fuerte que el cuarto fue inmediatamente aislado como escena del crimen.

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Los investigadores encontraron en la habitación rollos de cinta adhesiva, varios aromatizantes, un bate de béisbol escondido detrás de un mueble y una herramienta con cuchilla. La autopsia determinó que Maddie recibió golpes en la cabeza y múltiples heridas de arma blanca. El informe médico describió tres episodios de agresión: las contusiones, las puñaladas en el tórax y el abdomen, y las heridas en el cuello que perforaron la tráquea y provocaron una hemorragia mortal. No se trató, como se dijo en algunas versiones, de un estrangulamiento.

Josh fue llevado desde la escuela a la comisaría para ser interrogado. Allí terminó confesando que mató a la niña, aunque ofreció una explicación que los investigadores y luego los fiscales pondrían bajo la lupa.

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Vecinos y voluntarios recorrieron durante siete días las calles de Jacksonville con fotos y cintas amarillas para buscar a la niña

La versión de Josh y las pruebas

Según el relato que dio a la policía, Maddie se acercó a su casa para jugar. Él tenía tareas que hacer, y además temía que su padre se enojara si lo encontraba con una nena más chica. Finalmente, aceptó compartir un rato con ella en el patio. Dijo que estaban practicando béisbol cuando golpeó la pelota con fuerza, que impactó accidentalmente cerca del ojo izquierdo de ella.

La niña comenzó a llorar y gritar. Josh aseguró que entró en pánico porque temía el castigo de su padre. La llevó hasta su habitación, y cuando siguió haciendo ruido, la golpeó en la cabeza con el bate. Después, al escuchar que continuaba quejándose, tomó una navaja y le cortó el cuello. La escondió debajo de la cama de agua, pero al advertir que todavía respiraba y que su papá podía escucharla desde otra habitación, volvió a sacarla y la apuñaló.

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La explicación de un accidente inicial seguido por una reacción de pánico no convenció a la fiscalía. Los investigadores señalaron que no había pruebas que confirmaran que ambos hubieran estado jugando al béisbol. Además, la necropsia y las evidencias de la escena permitieron reconstruir una sucesión de ataques, no un único episodio impulsivo. Había sido golpeada repetidamente y sufrió heridas que demostraban que la agresión continuó cuando ya estaba grave.

Surgió otro dato difícil de ignorar: durante los días en que Maddie estuvo desaparecida, Josh fue parte de la búsqueda y negó jugar con ella. La policía también encontró elementos que indicaban que intentó ocultar el cuerpo y disimular el olor en su dormitorio.

Fue arrestado y acusado de asesinato. La fiscalía lo imputó por homicidio en primer grado, una figura que en Florida podía llevarlo a ser juzgado como adulto. La noticia de que el responsable tenía apenas 14 años convirtió el caso en un asunto de repercusión nacional.

Juzgado como adulto

La edad de Josh Phillips planteó una cuestión jurídica central. En Estados Unidos, los menores de edad no necesariamente son juzgados en tribunales juveniles: cada estado tiene sus propias reglas para transferir determinados casos al sistema penal adulto. En Florida, la legislación vigente en 1998 permitía que adolescentes de 14 años fueran procesados como mayores por delitos graves, entre ellos el asesinato.

La diferencia entre ambos sistemas era enorme. Si el caso hubiera seguido el procedimiento juvenil, la pena y el tiempo de internación estarían sujetos a límites propios de ese régimen. En cambio, al ser juzgado como adulto por asesinato en primer grado, Phillips quedó expuesto a las sanciones previstas para ese delito. La pena de muerte no era una posibilidad: la legislación y la jurisprudencia estadounidense ya impedían ejecutarla por crímenes cometidos a esa edad.

El juicio se realizó en 1999 en el condado de Polk, adonde había sido trasladado por la enorme repercusión producida en Jacksonville. Phillips tenía 15 años cuando se sentó ante el tribunal. El proceso fue breve: los testimonios y las pruebas se presentaron en una sola jornada y la defensa no convocó testigos. La fiscalía sostuvo que no existía explicación que justificara la brutalidad del ataque. Y que la conducta posterior demostraba que intentó ocultar deliberadamente el hecho.

El 8 de julio de 1999, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia significaba, en los hechos, que podía pasar el resto de su vida en la cárcel.

La defensa apeló. Sostuvo, entre otros argumentos, que imponer semejante castigo a alguien de 14 años era una pena cruel e inusual. En 2002, un tribunal de Florida confirmó tanto la condena como la sentencia. Los magistrados consideraron entonces que correspondía al Poder Legislativo, y no a esa sala, crear una alternativa de pena para los menores juzgados como adultos por homicidio.

Pero el debate no terminó allí. En los años siguientes, la Corte Suprema de Estados Unidos modificó de manera sustancial los criterios sobre las condenas a menores. En 2005 prohibió la pena de muerte para quienes cometieron crímenes antes de cumplir 18 años. En 2010 estableció que los menores no podían recibir prisión perpetua sin libertad condicional por delitos que no fueran homicidios. Y en 2012, en el fallo Miller contra Alabama, determinó que las condenas obligatorias de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores condenados por homicidio violaban la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La Corte no declaró imposible que un adolescente recibiera una condena de por vida por un asesinato. Lo que estableció fue que no podía imponerse de manera automática, sin una evaluación individual de la edad, la madurez, las circunstancias y las posibilidades de rehabilitación. En 2016, otro fallo, Montgomery contra Louisiana, extendió la aplicación retroactiva de ese criterio a condenas anteriores.

Phillips fue juzgado como adulto y recibió una condena a prisión perpetua por el asesinato de Maddie Clifton

Una nueva condena, pero no la libertad

La situación de Phillips debía ser revisada a la luz de dichos cambios. En agosto de 2017 se celebró una nueva audiencia para evaluar su condena, con análisis de las circunstancias del crimen y de su evolución durante los años de prisión. El tribunal volvió a imponerle prisión perpetua, pero con una diferencia decisiva: estableció la posibilidad de revisar la sentencia una vez cumplidos 25 años.

La modificación no garantizó que fuera a salir de la cárcel. Le abrió la posibilidad de pedir que un juez examinara su evolución y determinara si existían razones para modificar la pena. En diciembre de 2019, un tribunal de apelaciones confirmó la nueva sentencia.

El caso volvió a los tribunales cuando Phillips cumplió el plazo que le permitía solicitar esa revisión. En 2025, ya con 41 años, inició el trámite para que se evaluara su condena y pidió la posibilidad de recuperar la libertad. La iniciativa reavivó el dolor de la familia Clifton. Jessie, la hermana mayor de Maddie, expresó públicamente su rechazo a una eventual reducción y recordó que su hermana no tuvo la oportunidad de crecer, terminar sus estudios, enamorarse ni formar una familia.

La novedad más reciente llegó ahora, en mayo de 2026. Phillips retiró voluntariamente su pedido de revisión después de conocer un informe de un especialista convocado por el Estado, que señaló aspectos de su rehabilitación que, a juicio del profesional, necesitaban un abordaje terapéutico. Por lo tanto, hoy continúa tras las rejas. Y en una presentación manuscrita, él mismo sostuvo que debía trabajar sobre dichas cuestiones, antes de volver a pedir una nueva audiencia para intentar la libertad luego de 28 años de matar a una niña.