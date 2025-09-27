Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta cantante y actriz que ya dejaba asomar su personalidad excéntrica en los actos escolares ?

La estrella neoyorquina sintió interés por el piano desde tan pequeña, que su madre la ayudaba a subirse a la banqueta. Su llamativa personalidad, hizo que fuera blanco de burlas. “No encajaba”, contó en una entrevista

Gabriela Cicero

Por Gabriela Cicero

Guardar
Una de las fotos de
Una de las fotos de la niñez que compartió la actriz y cantante en el programa de Oprah Winfrey

Nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986, en una familia de ascendencia italiana que pronto encontró un lugar en el Upper West Side, uno de los barrios más exclusivos de Manhattan. Su padre Joseph trabajaba en empresas de software, telecomunicaciones y contabilidad y su madre, Cynthia era en ese entonces una ejecutiva de telecomunicaciones. Según contó la cantante y actriz, trabajaban 8 horas ambos fuera de la casa para sostener un nivel de vida que habían alcanzando con mucho esfuerzo.

La niña, inquieta y carismática, sorprendía a familiares y amigos con su destreza en el piano a los 9 años, que había empezado a tocar a los cinco. En realidad había empezado a tocarlo antes. Contó en una oportunidad: “No sé exactamente de dónde salió mi afinidad por la música, pero es lo que más fácil me sale. Mi mamá siempre cuenta que cuando tenía tres o incluso menos años, me ayudaba a subir al piano y tocaba las teclas. Supongo que le dijo a mi papá: ‘Tiene que estudiar piano’”.

Junto a su hermana menor, Natali, su compañera de juegos, asistieron a la misma escuela en que estudió Paris Hilton: el Convento del Sagrado Corazón, una institución católica femenina que, entre uniformes y oraciones, también ofrecía la oportunidad de subir al escenario en los musicales escolares. La niña protagonizó al menos un par de ellos.

Allí comenzó a perfilarse su carácter: aplicada, entusiasta, con una personalidad que la diferenciaba del resto. “Mis compañeros de clase solían burlarse de mí por ser demasiado provocativa o excéntrica. No encajaba, me sentía como una anormal”, declaró en 2009 al diario Star Tribune. El acoso marcó su autoestima, aunque no apagó su obstinación. Con 19 años abandonó la universidad y empezó a buscar su lugar en la música. El primer sueldo lo ganó como camarera y lo gastó en un bolso de Gucci, una evidencia de su pasión por el diseño.

Su suerte cambió al cruzarse con Rob Fusari, productor de Destiny’s Child, que buscaba una cantante para un nuevo proyecto femenino. Años después, recordaría aquellos días con una confesión: “Conozco la soledad desde niña. No era abandono familiar, era un desequilibrio químico que me hacía sentir aislada. El arte me dio libertad”.

La oscuridad, sin embargo, no quedó atrás. El acoso escolar y la presión adolescente fueron el preludio de un trauma mayor: los abusos sexuales a los que fue sometida a los 19 años por un hombre de la industria, veinte años mayor que ella. Lo reveló en 2014, en un programa de radio que dejó a la audiencia en silencio. Luego, en una charla con Oprah Winfrey, habló de las secuelas: estrés postraumático, fibromialgia, dolor crónico y un absurdo sentimiento de culpa. Nunca denunció ni reveló el nombre del agresor.

Lo que sí contó fue la construcción de un alter ego: una superheroína inventada como refugio, un disfraz con el que ganar confianza y compasión, un espejo de quien quería ser en realidad. Su nombre lo tomó de una canción de Queen. Esa figura terminaría conquistando escenarios en todo el mundo.

Respuesta: su nombre es Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga

Temas Relacionados

La foto acertijo

Últimas Noticias

Los inicios en la actuación, los tormentos que enfrentó y los secretos de Paul Newman, la mirada azul que conquistó Hollywood

En enero se cumplieron 100 años del nacimiento de, tal vez, el galán más importante de la cinematografía del siglo XX. Murió el 26 de septiembre de 2008 en la casa donde vivía con su esposa. La historia de uno de los actores más trascendente del cine

Los inicios en la actuación,

Un fenómeno global de 102 capítulos, el actor que usó su traje y el inesperado y triste final: el día que el mundo conoció a Alf

Llegó en septiembre de 1986 directo desde Melmac y aterrizó en la casa de los Tanner. La cadena NBC creó un personaje peludo, sarcástico y entrañable que conquistó el corazón de todo el globo. El final que no fue y la nostalgia que aún genera

Un fenómeno global de 102

Un Kennedy bronceado y saludable frente a un Nixon exhausto y sudoroso: el primer debate presidencial televisado que inauguró una era

El 26 de septiembre de 1960, por primera vez dos candidatos a la presidencia estadounidense debatieron frente a las cámaras durante una hora, con una audiencia de 70 millones de personas, el 40% de la población. Las estrategias de cada uno y el impacto decisivo que tuvieron sobre el electorado

Un Kennedy bronceado y saludable

El hombre con la nariz más larga del mundo: su vida como atracción de circo y su triste destino final sin tumba

El órgano de Thomas Wadhouse medía 19 centímetros. Ya desde chico era toda una rareza en su pueblo natal de Inglaterra. Cómo se volcó a los shows de freaks

El hombre con la nariz

Almas errantes, atrapadas por muertes violentas, injusticias o falta de sepultura: el inquietante mundo de los fantasmas japoneses

El médico forense francés rastrea en su libro recién publicado“Fantasmas Yokai” las huellas de espectros, leyendas y figuras tenebrosas que habitan desde hace siglos la cultura japonesa. Entre rituales, teatro, grabados, la frontera entre vivos y muertos se vuelve tan fina como el papel de arroz

Almas errantes, atrapadas por muertes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre internas por las listas

Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

A pesar del respaldo de Trump, el Congreso no le dará tregua a Milei: los seis frentes de batalla abiertos

La futura directora de ONU Turismo destacó los atractivos y el potencial turístico de la Argentina

Aldo Benito Roggio, el capitán de industria que regateó las coimas del poder K

“Ayuda, por favor!”: el audio y todos los videos claves que condenaron al policía que mató a Bastián

INFOBAE AMÉRICA
¿La próxima década podría marcar

¿La próxima década podría marcar el auge masivo de los xenotrasplantes?

Ana Paula Maia: “La literatura es un lugar para experimentar, no para cuestionar mis problemas”

“Slow Horses” reinventa el espionaje de ficción con un estilo que elude el sensacionalismo

El viaje interior de Cat Stevens a Yusuf Islam: música, religión y la búsqueda de sentido

“No son hobbies, es un motor económico”: una defensa de la cultura... con los números en la mano

TELESHOW
Iara Lombardi, de La Voz:

Iara Lombardi, de La Voz: “La mirada de Lali fue épica, me enamoré”

Nahuel Ivorra, humorista:“Con Ceci tenemos una foto de nuestro primer beso”

Laura Grandinetti: “La historia de Miss Carbón es absolutamente inspiradora, me conmovió”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz