Eso sí, Diana no sólo estaba convencida de que los abrazos debían ser parte de la educación, sino que además quería que sus hijos supieran que su realidad no era la de todos los chicos. Entonces, no sólo los llevaba de noche (y sin cámaras) a hospitales para saludar enfermos, sino que además la acompañaban a visitar homeless por las calles de Londres.