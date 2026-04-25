Realizaban un boquete para robar una agencia de lo lotería de Recoleta y la Policía los descubrió: fueron detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo in fraganti a tres boqueteros en Recoleta, en un local de lotería y transferencias internacionales.

Tres boqueteros —dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

El boquete realizo por los delincuentes

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

Esta maza fue encontrada en el lugar del intento de robo al local de lotería en Recoleta, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres boqueteros.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Qué hallaron los policías en la escena del robo

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

También fueron halladas otras herramientas como por ejemplo una barra de hierro, utilizada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

Escombros y un boquete en la pared de el local de lotería y transferencias internacionales en Recoleta, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres boqueteros que intentaban robar el establecimiento.

“Al requisar a los ladrones, dos de ellos llevaban en total 1.984.350 pesos que habían sido sustraídos de la caja registradora, que se encontraba totalmente revuelta”, precisaron los investigadores.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los detenidos son dos argentinos: un hombre de 40 y un joven de 26 años. Por su parte, señalaron que el delincuente de nacionalidad peruana tiene 31.

La reja de seguridad con la cerradura forzada en el intento de robo frustrado por la Policía de la Ciudad en un local de lotería en Recoleta.

“En la revisión de la escena, los policías confirmaron que estaban forzada las puertas de la persiana y del local lindero, labor consumada con una barra de hierro también hallada por los efectivos y secuestrada para la causa judicial”, añadieron las fuentes oficiales.