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Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

La creadora de contenido y la influencer habían comenzado a salir en 2025. En una conversación con Evitta Luna en su canal de kick, contó la ruptura

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Marti Benza en una conversación con Evitta Luna, confirmó que se separó de la influencer Martu Ortíz

La creadora de contenido Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortíz durante una transmisión en vivo por su canal de Kick, Ru ru ruido, acompañada por Evitta Luna. Entre comentarios distendidos y risas, Benza expresó abiertamente su situación al exclamar: “Bueno, sí, y soltera, chicos, ya está lo dije”, provocando una reacción espontánea en la charla y entre la audiencia.

El cierre de la pareja generó interés inmediato en el entorno digital, donde ambos cuentan con una base de seguidores multitudinaria acostumbrada a compartir cada etapa de su vida profesional y personal.

Se acabó el amor entre Marti Benza y Martu Ortíz
Se acabó el amor entre Marti Benza y Martu Ortíz

Las repercusiones de la ruptura en redes sociales

La noticia del quiebre tuvo fuerte eco entre quienes siguen de cerca a ambas creadoras. En el mismo espacio de Kick, Evitta Luna destacó el semblante positivo de Benza con frases como: “Se te ve el brillo. Cuando cambiás el color de pelo tan radical, es por algo”.

Benza, enfocada en su presente, aseguró durante la transmisión: “Cuando ponés tu energía en vos misma, se nota. Me siento tranquila, boluda”. Esa declaración, junto al clima distendido del intercambio, motivó una avalancha de comentarios y muestras de apoyo en redes.

Luna sumó elogios: “Sí, sí, sí, se te nota tranquila”, reflejando el acompañamiento emocional del entorno cercano y digital. La reacción colectiva se tradujo en mensajes de afecto y respaldo que reforzaron la dimensión mediática y humana del anuncio, según se pudo observar en los comentarios en TikTok y otras plataformas.

La foto con que Marti Benza y Martu Ortíz confirmaron su relación en 2025
La foto con que Marti Benza y Martu Ortíz confirmaron su relación en 2025

De las primeras señales públicas al romance de Marti y Martu

Antes de la confirmación de la ruptura, el vínculo sentimental entre Marti Benza y Martu Ortíz fue uno de los temas más comentados en el ámbito de los creadores digitales. La relación se hizo pública el 25 de abril de 2026 cuando Benza compartió en Instagram una serie de fotografías junto a Ortíz, mostrando gestos de cariño y cercanía.

Esa publicación reunió miles de ‘me gusta’ y comentarios en cuestión de horas. Las imágenes, espontáneas y tomadas en situaciones cotidianas, oficializaron el romance para sus seguidores, quienes celebraron la noticia en los comentarios. Ortíz reafirmó el anuncio con un breve mensaje: “Mi amooor”.

Ambas ya se habían dejado ver en eventos como los Premios Ídolo 2025, donde mostraron complicidad que no pasó desapercibida. De este modo, la exposición pública de su vínculo avanzó de la mano de la naturalidad, derribando así las especulaciones y rumores surgidos en el universo digital.

Marti Benza y la crisis que marcó el cierre de Tarde de Tertulia
Marti Benza es una conocida creadora de contenido

Una historia de visibilidad y aceptación personal

Más allá de su historia de pareja, la experiencia de Marti Benza destaca por su proceso de aceptación y visibilidad. A principios de 2021, según recordó en una entrevista con María Laura Santillán en Infobae, la creadora habló abiertamente sobre su orientación sexual, relatando: “Yo venía de un contexto un poco más cerrado. Mi mamá y mi familia siempre fue de mente abierta, pero yo no conocía a gente gay, lesbiana ni nada, porque en mi zona no había literalmente”.

La narración incluyó referencias a su entorno escolar y la manera en la que se encontró con nuevas realidades tras terminar la escuela, impulsada por amistades y el apoyo de sus seguidores. Ese compromiso de mostrarse auténtica quedó reflejado tanto en vínculos anteriores, como con Luli González, como en la decisión de compartir públicamente su recorrido personal.

El respaldo familiar y la interacción constante con su comunidad digital alentaron a Benza a mantenerse fiel a sí misma. Este proceso, acompañado de afecto y reconocimiento social, le permitió abordar cada etapa sentimental con una identidad libre y segura, incluso en momentos de exposición masiva.

El presente de Benza marca una etapa de reafirmación y cuidado propio, evidenciado tanto en sus palabras al aire como en la sintonía de quienes la siguen. En el universo digital, canalizar la energía en el bienestar personal puede resignificar públicamente el desenlace de cualquier vínculo, apoyada por una audiencia que acompaña con respeto y empatía.

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