Israel pidió a los libaneses que no vuelvan al sur del país a pesar del alto el fuego

Soldados en un operativo (Europa Press/Archivo)

El Ejército israelí pidió a los libaneses desplazados del sur del país que no regresen a sus hogares en alrededor de 60 localidades, pese al alto el fuego vigente, porque sus tropas permanecen desplegadas en la zona.

El portavoz de las fuerzas armadas en árabe, Avichay Adraee, señaló en redes sociales: “Durante el período del acuerdo de alto el fuego, el Ejército continúa posicionado en sus lugares en el sur de Líbano frente a las actividades terroristas continuas de la organización Hezbollah”.

Adraee compartió un mapa donde se observa una franja en rojo junto a la frontera entre Líbano e Israel, además de una zona marítima bajo control israelí tras la invasión terrestre iniciada después de los ataques del grupo chií Hizbulá a territorio israelí.

También indicó que los libaneses tienen prohibido acercarse a la región del río Litani, ubicado en el sur del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel.

Explosiones contra posiciones de Hezbollah en Líbano (Europa Press/Archivo)

El portavoz detalló que se prohíbe el regreso a unas 60 localidades del sur.

A pesar de la extensión del alto el fuego por tres semanas, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los enfrentamientos y bombardeos entre Israel y Hezbollah han continuado.

El sábado, el Ejército israelí informó que durante la noche atacó lanzacohetes de Hezbollah en las zonas de Deir El Zahrani, Reman y Al Samiya en el sur del país vecino.

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia junto a una pancarta en honor al ex líder supremo iraní Ali Khamenei, en Teherán, Irán (EFE/Abedin Taherkenareh/Archivo)

Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes

En otro orden, el ejército del régimen iraní declaró este sábado que “responderá” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, calificándolo de “bandidaje” y “piratería”.

En un comunicado difundido por el medio estatal IRIB, el comandante central del ejército, Khatam Al-Anbiya, afirmó que si “el ejército estadounidense invasor continúa con el bloqueo, el bandidaje y la piratería en la región, deben tener por seguro que se enfrentarán a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió.

Los dichos del jefe militar llegaron luego de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregara este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las “respuestas” de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana, que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.