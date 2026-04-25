Teleshow

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Luego del festejo en febrero que le hizo Nicole Neumann, llegó el turno de la celebración que propuso Fabián Cubero, el padre de la quinceañera, y organizó junto a Mica Viciconte. Mucha tecnología y diversión en una noche soñada

Guardar

Allegra Cubero vivió la fiesta de 15 que le organizaron Fabián Cubero y Mica Viciconte

Las nueva tendencia en fiestas de quince se reflejaron en Olivos, donde Allegra Cubero celebró su paso a la adolescencia con un evento que apostó por la tecnología, el diseño personalizado y una vivencia interactiva. La organización, a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, rompió con la estructura tradicional, incorporando escenografía moderna, gastronomía dinámica y una ambientación tipo club nocturno.

La fiesta de quince de Allegra Cubero fue diferente por su formato participativo, el uso de pantallas LED, efectos lumínicos, gastronomía en vivo y una organización familiar personalizada. Cada uno de estos elementos marcó el alejamiento del esquema convencional, situando el evento como modelo de celebración distintiva para adolescentes de la región.

Micaela Viciconte y Allegra Cubero, ambas rubias y sonrientes, en primer plano de una selfie grupal dentro de un vehículo junto a otros jóvenes
Allegra Cubero, Mica Viciconte, el pequeño Luca y amigas íntimas de la cumpleañera en marcha rumbo a la fiesta (Instagram )

Preparativos y detalles previos a la fiesta

La preparación estuvo marcada por el involucramiento directo de la familia. Fabián Cubero y Mica Viciconte llegaron con varias horas de antelación al salón de Olivos, acompañados por el pequeño Luca, familiares cercanos y el equipo organizador.

Mientras los más pequeños dormían una siesta, Allegra, Mica y las más íntimas fueron maquilladas por Agos Rímolo. Entretanto, Fabián Cubero aprovechó para tomar sol en una reposera.

Mica Viciconte en la sesión de maquillaje y peinado
Mica Viciconte en plena sesión de maquillaje y peinado

Supervisaron personalmente el vestuario, los arreglos florales y los detalles de ambientación para asegurar que todo reflejara el espíritu innovador deseado. Las expectativas y el nerviosismo fueron protagonistas en redes y círculos familiares.

La curiosidad sobre el vestido de Allegra Cubero —diseñado por Laurencio Adot— generó repercusión, ya que el propio autor de la ropa, muy amigo de Nicole Neumann, la madre de Allegra y ex de Cubero, no fue invitado a la celebración.

En el entorno digital, la emoción previa fue evidente, con mensajes que anticipaban lágrimas y confianza en el resultado final. La dedicación organizativa buscó garantizar una experiencia única desde el primer instante.

Cuatro mujeres sonrientes en vestidos negros posan para una selfie en un evento festivo con iluminación azul al fondo. Micaela Viciconte es la segunda desde la izquierda
Micaela Viciconte compartió un momento de alegría junto a sus amigas en la celebración de los quince años de Allegra Cubero (Instagram )

Un festejo tecnológico y escenográfico

El ingreso de la homenajeada marcó el quiebre con la rutina habitual. Allegra entró rodeada de sus hermanos, amigos y familiares más cercanos, despertando entusiasmo en el salón.

Al abrirse las grandes pantallas LED y con efectos de pirotecnia fría, el ambiente evocó un club nocturno contemporáneo. El diseño del espacio resaltó por muros con brillo, carteles de neón y la proyección luminosa de una letra “A”, creando una identidad visual coherente y dinámica.

La atmósfera incentivó a los invitados a compartir la experiencia en tiempo real a través de redes sociales, enfatizando la nueva tendencia de celebraciones interactivas.

Grupo de cinco hombres en un bar con iluminación púrpura. Dos en primer plano sonríen y sostienen bebidas con rodajas de pomelo. Tres hombres en la barra detrás
Fabián Cubero comparte un momento de alegría y celebración con amigos en el cumpleaños de 15 de su hija Allegra, disfrutando de bebidas en un ambiente festivo (Instagram )

Gastronomía en vivo y música para una fiesta diferente

La oferta gastronómica dejó de lado la cena formal y optó por un servicio de catering interactivo. Desde la recepción, los asistentes probaron bruschettas caprese y brochettes que circulaban en bandejas, promoviendo el movimiento y la socialización.

En el centro del salón se ubicó una estación de cocina en vivo para la preparación instantánea de platos a base de carnes y vegetales, permitiendo a los invitados sumar su participación al acto culinario. La música fue protagonista: un DJ operó una cabina de mezclas para mantener el ritmo durante toda la noche. Y también hubo una estación de glitter para que los invitados vivieran una noche a puro brillo.

Allegra Cubero lució radiante en la entrada a la adolescencia
Allegra Cubero lució radiante en la entrada a la adolescencia

Este modelo propició la integración entre adolescentes, familiares y homenajeada, estableciendo una dinámica activa y superando las barreras del formato tradicional.

Familia, polémica y el final de una noche especial

La coordinación familiar fue decisiva para personalizar el evento. Antes del festejo central, Nicole Neumann —madre de Allegra— dejó la vara muy alta al organizar una primera celebración en el mes de febrero, en la que incluso desfiló junto a su hija.

Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca fotografiándose en una cabina en la fiesta de 15 de Allegra
Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca fotografiándose en una cabina en la fiesta de 15 de Allegra

Este antecedente impulsó a Cubero y Viciconte a darle un sello distintivo a la noche principal, alineada con la tendencia de eventos personalizados y visuales.

El clima, la dedicación en los preparativos y la atmósfera innovadora definieron el balance emocional de la noche. Cada detalle, desde el vestuario hasta la música, respondió al objetivo de dejar una huella diferente.

La foto del final de fiesta de los 15 de Allegra Cubero
La foto del final de fiesta de los 15 de Allegra Cubero

La fiesta concluyó a las 3.50 de la madrugada, cuando la noche aún no terminaba y dejó a la familia y a los invitados con el recuerdo de una celebración que anticipa nuevas formas de festejar los quince años en la región.

Temas Relacionados

Allegra CuberoFiesta de 15Fabián CuberoMica Viciconte

Últimas Noticias

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

En “Nunca me faltes” la artista de cumbia base cuenta cómo logró independizarse de productores “vampiros”, la importancia de la fe en su nueva etapa y la felicidad por la inminente llegada de su primer hijo, Isaac

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

En charla exclusiva con Teleshow, repasó su historia, la nostalgia por la televisión perdida y el fenómeno de ‘El chat de mamis’ en calle Corrientes

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

Es psicóloga, sexóloga clínica y escritora. En el año 2017 decidió empezar a comunicar en sus cuentas, dándole visibilidad a los temas tabú que que rodean al sexo y ahora lo hace en Paseo la Plaza con “Enciende tu motor”, su nuevo unipersonal

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

La Mari, de Chambao, vuelve a la Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La cantante española conversó con Teleshow sobre su regreso al país para celebrar sus 25 años de carrera en la que recorre sus éxitos acompañada por Serrat, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Camilo, Pablo Alborán y más. La resiliencia como actitud de vida

La Mari, de Chambao, vuelve a la Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

En la previa a la fiesta de 15 de Allegra Cubero, su abuela se refirió a la pelea entre el exfutbolista y la modelo

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”
DEPORTES
Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

El impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo: ¿candidato al premio Puskas?

Todo lo que hay que saber de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, las salidas a pista y TV

Francisco Cerúndolo debutó con un sólido triunfo en el Masters 1000 de Madrid

TELESHOW
Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

La Mari, de Chambao, vuelve a la Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia del Instituto Republicano Internacional sobre la infiltración de regímenes autoritarios en América Latina

La advertencia del Instituto Republicano Internacional sobre la infiltración de regímenes autoritarios en América Latina

El Estado de Guatemala institucionaliza dirección para alinear gestión financiera y sostenibilidad

República Dominicana registra descenso sostenido en homicidios, según autoridades

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

El régimen de Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes