Política

Nuevo respaldo del embajador de EEUU a la gestión de Javier Milei: “La inversión ya está llegando”

Peter Lamelas reafirmó el apoyo político al Gobierno. “Estabilidad, reglas claras y rumbo real”, resaltó el diplomático en un mensaje en redes sociales

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AmCham Summit 2026 - Peter Lamelas
Lamelas señaló días atrás que el acercamiento bilateral no responde a ideologías sino que se traduce en “crecimiento” y “desarrollo” (Maximiliano Luna)

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó una vez más su apoyo al rumbo político y económico del gobierno de Javier Milei. “El mundo está mirando a Argentina, y le gusta lo que ve”, escribió el diplomático norteamericano en su cuenta oficial de X, mensaje que fijó.

Y prosiguió: “Con las reformas de Javier Milei: estabilidad, reglas claras y rumbo real. La inversión ya está llegando”, sentenció. En el cierre, vaticinó: “Si se mantiene el camino, llegará mucho”.

De esta forma, Lamelas reiteró el respaldo al Presidente y destacó el compromiso de la Casa Blanca con las reformas económicas impulsadas por el Gobierno argentino, tal cual como ocurrió el reciente 14 de abril en el evento anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), celebrado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Captura de pantalla de un tuit de Peter Lamelas con una imagen de la bandera argentina ondeando, el Obelisco y el horizonte de Buenos Aires al atardecer
El tuit de Peter Lamelas elogiando las reformas de Javier Milei en Argentina (@pldocmd)

En su discurso, el embajador enfatizó que su tarea principal consiste en “trabajar con el Gobierno del presidente Milei y con el sector privado para asegurar que Argentina vuelva a crecer con más libertad económica, más estabilidad y con los Estados Unidos como su socio preferido”. Esta “misión muy clara”, explicó, marca el eje de su gestión diplomática.

Además, durante su disertación, destacó que Argentina atraviesa “el momento más dinámico de la relación” con Estados Unidos, al afirmar que “el capital responde a condiciones, a señales”, y que actualmente el país exhibe un “rumbo, orden y transparencia” que favorecen la llegada de inversiones.

Desde la perspectiva del diplomático, el alineamiento entre los presidentes Trump y Milei marca el inicio de una etapa sustentada en la “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”, según sus declaraciones en el evento. Para Lamelas, este acercamiento bilateral no responde a ideologías sino que se traduce en “crecimiento” y “desarrollo”, señala el funcionario.

Según Lamelas, el alineamiento entre los presidentes Trump y Milei marca el inicio de una etapa sustentada en la “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”
Según Lamelas, el alineamiento entre los presidentes Trump y Milei marca el inicio de una etapa sustentada en la “libertad económica, menos regulaciones, más transparencia y un sector privado fuerte”

Consultado por la estrategia de la administración estadounidense, el embajador subrayó el concepto de “America first, América primero”, precisando que esta política no implica exclusión de aliados: “no significa América solo”, sino la necesidad de “socios” para obtener “resultados concretos”.

El representante diplomático enfatizó además el papel de Argentina como socio estratégico en el nuevo escenario, destacando la “oportunidad” que ofrecen recursos claves, mercados nuevos y cadenas de producción más seguras, al reducir la dependencia de naciones cuyos valores no coinciden con los de Estados Unidos.

Acuerdos bilaterales y asistencia empresarial

Durante los últimos años, la embajada de los Estados Unidos brindó asistencia a más de 2.400 empresas estadounidenses interesadas en oportunidades de negocio en el mercado argentino, según precisó Lamelas.

Esta dinámica de colaboración cobró un nuevo impulso tras la firma del Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ATI), instrumento bilateral rubricado en 2024 para estimular el intercambio comercial y la inversión entre ambos países.

El embajador sostuvo ante el foro empresarial que “el capital responde a condiciones, a señales. Hoy Argentina envía esas señales: rumbo, orden, transparencia, señales de clara oportunidad”. Y destacó que la sintonía entre Trump y Milei se estructura en torno a la apertura económica, la reducción de regulaciones y un marco de mayor transparencia en el sector privado. “Esto no es ideología, es crecimiento, es desarrollo”, aseveró.

AmCham Summit 2026 - Peter Lamelas
“Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria", sostuvo Lamelas, en el AmCham Summit (Maximiliano Luna)

El diplomático fue específico respecto a los sectores de valor: “Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, especialmente en tecnología, y tiene un pueblo con gran capacidad de salir adelante”, indicó.

A la vez, advirtió que disponer de recursos no basta: remarcó que solo avanzando en “menos trabas, más flexibilidad, reglas más claras y más confianza”, se consolidará la inversión internacional.

Sobre los acuerdos bilaterales recientes, Lamelas señaló la firma del ATI como un avance para eliminar obstáculos, estimular la innovación y posicionar a la Argentina en un entorno global competitivo. “Elimina barreras reales, recompensa la innovación, reduce la burocracia y manda un mensaje muy claro: afirma que Argentina está lista para competir con los mejores”, remarcó el embajador en su intervención ante la audiencia de AmCham Summit.

Como ejemplo adicional, mencionó el convenio alcanzado en 2024 en el área de minerales críticos -un acuerdo que facilita el desarrollo de nuevas cadenas productivas entre Estados Unidos y Argentina- frente al actual proceso de reorganización internacional del sector productivo.

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