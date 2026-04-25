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El grupo terrorista Hezbollah lanzó dos cohetes contra territorio israelí: “Es una flagrante violación del alto al fuego”

Las Fuerzas de Defensa denunciaron el hecho e informaron que uno de los proyectiles fue interceptado y el otro cayó en una zona despoblada. No hubo heridos

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Hezbollah lanzó decenas de cohetes hacia el norte de Israel captura
Hezbollah lanzó dos cohetes contra territorio israelí

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que el grupo terrorista Hezbollah lanzó dos cohetes contra territorio israelí. Uno de ellos fue interceptado, mientras que el segundo impactó en una zona despoblada. No hubo heridos.

El ejército afirmó que el ataque constituye una “flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbollah”.

Más temprano, el Ejército israelí pidió a los libaneses desplazados del sur del país que no regresen a sus hogares en alrededor de 60 localidades, pese al alto el fuego vigente, porque sus tropas permanecen desplegadas en la zona.

El portavoz de las fuerzas armadas en árabe, Avichay Adraee, señaló en redes sociales: “Durante el período del acuerdo de alto el fuego, el Ejército continúa posicionado en sus lugares en el sur de Líbano frente a las actividades terroristas continuas de la organización Hezbollah”.

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que violaron los acuerdos de alto el fuego en el sur del Líbano
Fuerzas israelíes operan contra Hezbollah en el sur del Líbano

Adraee compartió un mapa donde se observa una franja en rojo junto a la frontera entre Líbano e Israel, además de una zona marítima bajo control israelí tras la invasión terrestre iniciada después de los ataques del grupo chií Hezbollah a territorio israelí.

También indicó que los libaneses tienen prohibido acercarse a la región del río Litani, ubicado en el sur del Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel.

El portavoz detalló que se prohíbe el regreso a unas 60 localidades del sur.

A pesar de la extensión del alto el fuego por tres semanas, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los enfrentamientos y bombardeos entre Israel y Hezbollah han continuado.

El sábado, el Ejército israelí informó que durante la noche atacó lanzacohetes de Hezbollah en las zonas de Deir El Zahrani, Reman y Al Samiya en el sur del país vecino.

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 22 abril 2026. REUTERS/Stringer
Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán. 22 abril 2026. REUTERS/Stringer

Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes

En otro orden, el ejército del régimen iraní declaró este sábado que “responderá” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, calificándolo de “bandidaje” y “piratería”.

En un comunicado difundido por el medio estatal IRIB, el comandante central del ejército, Khatam Al-Anbiya, afirmó que si “el ejército estadounidense invasor continúa con el bloqueo, el bandidaje y la piratería en la región, deben tener por seguro que se enfrentarán a una respuesta de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió.

Los dichos del jefe militar llegaron luego de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, entregara este sábado en mano al jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las “respuestas” de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana, que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

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