La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

Casper Ruud regresa al Mutua Madrid Open 2026 tras superar una lesión muscular sufrida en el Masters 1000 de Montecarlo (REUTERS/Manon Cruz)

El regreso de Casper Ruud al Mutua Madrid Open 2026, después de superar una lesión muscular, representa uno de los focos más destacados del torneo. El tenista noruego, vigente campeón en Madrid, compartió durante el Media Day con la prensa oficial de la ATP que el acompañamiento de Rafael Nadal durante su recuperación resultó decisivo para retomar la competencia en plenitud física y mental.

El proceso de recuperación tras la lesión en Montecarlo

Ruud sufrió una lesión muscular durante su participación en el Masters 1000 de Montecarlo, lo que lo obligó a retirarse y suspender su calendario competitivo. El noruego relató que los primeros días fueron especialmente duros, ya que apenas podía caminar o subir escaleras.

“El dolor era intenso y supe que si continuaba jugando, la lesión podría agravarse”, detalló. Optar por la retirada le permitió iniciar un proceso de rehabilitación gradual y enfocado en la recuperación completa, evitando complicaciones mayores.

El acompañamiento y los consejos de Rafael Nadal durante la recuperación en su academia de Mallorca resultaron decisivos para Ruud (REUTERS/Manon Cruz)

El trabajo físico fue prioritario en las primeras semanas. Ruud recurrió a un equipo multidisciplinario para acelerar la recuperación, centrándose en ejercicios de movilidad y fortalecimiento, bajo la supervisión de fisioterapeutas especializados. La decisión de viajar a Mallorca para continuar el acondicionamiento físico fue parte de una estrategia planificada para optimizar su retorno.

La estadía en la academia de Nadal: aprendizaje y consejo

Durante una semana, Ruud se entrenó en la academia de Rafa Nadal en Mallorca. Allí, el exnúmero uno del mundo le transmitió un mensaje claro: “Me animó a trabajar duro porque tengo cosas muy importantes por las que luchar en las próximas semanas”.

El noruego relató que, aunque no compartieron muchas horas en pista, la conversación que mantuvieron fue determinante para su recuperación emocional y su enfoque competitivo.

La academia de Rafa Nadal ofreció a Ruud un entorno de alto rendimiento y disciplina fundamental para su recuperación física y mental (REUTERS/Yves Herman)

La academia, reconocida internacionalmente, le ofreció un entorno de alto rendimiento y disciplina. Ruud destacó el ambiente de exigencia y la oportunidad de observar de cerca la ética de trabajo de Nadal y su equipo.

Según sus propias palabras, la experiencia en Mallorca le permitió reconectarse con su motivación y establecer rutinas más sólidas para enfrentar el tramo final de la recuperación.

El desafío de defender el título y el impacto en el ranking

A sus 27 años, Ruud llega a Madrid con el objetivo de defender el trofeo obtenido en 2025, un reto que implica presión adicional por los puntos en juego. El propio jugador admitió que no ha conseguido los resultados esperados en la temporada actual, lo que convierte al Mutua Madrid Open 2026 en una oportunidad clave para revertir la tendencia. “Sé que si pierdo en las primeras rondas, mi posición en el ranking puede verse afectada”, reconoció en la conferencia ante la ATP.

Actualmente, se mantiene entre los 15 mejores del mundo, pero una eliminación temprana podría provocar una caída significativa.

El noruego reconoce la presión extra de defender el título en Madrid 2026 y la importancia del torneo para mantener su posición en el ranking ATP (REUTERS/Juan Medina)

En su debut, Ruud se impuso con autoridad ante Jaume Munar en la segunda ronda del Mutua Madrid Open, en un partido que dominó de principio a fin con una versión especialmente agresiva. El vigente defensor del título resolvió su estreno como candidato firme, luego de considerar al español un test exigente tras su pausa en el circuito.

Con la presión de sostener puntos clave en una temporada de alta competencia, el escandinavo avanzó a la siguiente instancia, donde se medirá con Alejandro Davidovich.

La influencia de Nadal en la resiliencia y el futuro inmediato

El contacto con Nadal no solo aportó consejos técnicos, sino que reforzó la resiliencia mental de Ruud. El noruego enfatizó que la mayor enseñanza fue observar de cerca la capacidad del español para superar momentos adversos y mantenerse competitivo a lo largo de los años.

“Ver cómo Nadal gestiona la presión y los desafíos físicos me dio otra perspectiva sobre la importancia de la preparación integral”, señaló.

La resiliencia mental de Casper Ruud se fortalece gracias a la experiencia y los consejos del exnúmero uno Rafael Nadal

De cara a los próximos meses, Ruud se plantea objetivos claros: consolidar su recuperación, sumar resultados positivos en Madrid y aprovechar el impulso anímico recibido en Mallorca. Aunque reconoce la distancia que existe respecto al palmarés y la trayectoria de Nadal, valora la posibilidad de contar con su orientación en una etapa crítica de su carrera.

El noruego confía en que el aprendizaje obtenido será clave para afrontar no solo el Mutua Madrid Open, sino toda la gira europea en polvo de ladrillo.