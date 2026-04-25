Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Nick Sícaro le canta a Daniela Celis la canción Photograph de Ed Sheeran. Al finalizar, Pestañela quedó conmovida

Las recientes apariciones públicas de Daniela Celis y Nick Sícaro han avivado los rumores de un posible romance. Un video viral en el que él interpreta una canción romántica, momentos de evidente complicidad y una cena televisada alimentaron las especulaciones en redes sociales.

En las últimas semanas, varios episodios públicos han intensificado estos rumores. Nick Sícaro le dedicó una canción a Daniela Celis en televisión, intercambiaron abrazos en videos y protagonizaron una “cena romántica” retransmitida, colmada de diálogos con alta carga sensual. A pesar de la notoriedad, los involucrados insisten en negar una relación formal y matizan su vínculo entre la amistad y la atracción.

Durante una emisión del programa La Noche de los Ex de Telefe, Nick Sícaro interpretó en inglés la balada “Photograph” de Ed Sheeran para Daniela Celis. La letra, traducida al castellano, dice: “Amar puede doler. Amar puede doler a veces. Pero es lo único que sé… Guardamos este amor en una fotografía… Así que puedes guardarme, dentro del bolsillo de tus pantalones desgarrados… Nunca estarás solo. Espérame para que vuelva a casa”. Durante la interpretación, Pestañela no paró de hacerle mohines y mirarlo con lo que pareció una genuina emoción.

La reacción de Celis, que se viralizó, no se hizo esperar. “Dios. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Quiero abrazarte. Quiero abrazarte un montón”, expresó, visiblemente conmovida, antes de admitir: “Me gustó mucho”. El intercambio, recogido en Telefe, incluyó otras muestras de complicidad. “Me gusta que no estés temblando. Eso significa que lo estás disfrutando, ¿no?”, preguntó Sícaro. “Sí, por primera vez”, contestó Celis. La conversación continuó en tono lúdico: “No te vas a enamorar vos, ¿eh?”, dijo la influencer al locutor, provocando risas en el estudio.

El baila entre Daniela Celis y Nick Sícaro que terminó en un abrazo

Otro episodio señalable, tuvo lugar cuando Celis publicó en TikTok un video cercano —por la intimidad del abrazo, sin implicar otro sentido— en el que ambos aparecen bailando la cumbia “El equivocado”. El video incrementó tanto los rumores como el alcance en la plataforma.

Detalles de la cena romántica televisada

La cita más comentada ocurrió en La Jugada de Telefe Stream, donde los protagonistas mantuvieron una conversación abierta sobre los límites de su vínculo, en un restaurante simulado, de acuerdo con Infobae. “No sé si vos sentís o compartís con lo que me pasa”, inició Celis. Sícaro respondió: “No me pongo nervioso nunca, ¿podés creer? Y hoy estoy un poco nervioso. Siempre que vengo acá o cada vez que te veo, no me pongo nervioso. Sí siento una tensión, porque es verdad, porque hay una conexión y hay una tensión, y te reís, y lo sabés”.

El diálogo se volvió más frontal al abordar la tensión entre ambos. “Yo no quiero sonar como muy, muy al palo, pero hay una tensión sexual acá que me está matando, boludo”, afirmó Daniela Celis. “Sí, obvio que la siento”, admitió Nick Sícaro. Ambos reconocieron la fuerza de esa atracción, perceptible tanto para ellos como para la audiencia.

La charla incluyó preguntas directas sobre los límites de la intimidad. “¿Sos de tener relaciones sexuales la primera vez que nos vemos?”, preguntó Celis. Ella misma respondió: “Yo no. Te veo por primera vez y me voy. No te doy un beso, no tengo relaciones sexuales, no nada”. Luego agregó: “Si realmente quiero que sea un gar… nada más, voy, te gar… y te bloqueo”. Sícaro complementó: “Mirá, a mí no me gusta gar… por gar…, es la verdad”. Las carcajadas del público relajaron la atmósfera y Celis concluyó entre risas: “Con público no se puede”.

La "cita romántica" de Daniela Celis y Nick Sícaro

Gestos públicos y definiciones sobre su vínculo

Antes de la “cena televisada”, Nick Sícaro sorprendió a Celis en el estudio de Telefe, acompañado de mariachis y flores, en presencia de compañeros como Kennys Palacios y Lizardo Ponce, según Telefe. La reacción fue inmediata. Sícaro cubrió los ojos de Celis y luego le entregó un ramo de flores. “Estoy sin palabras”, expresó la influencer. Sícaro le preguntó cómo se sentía, a lo que Celis replicó: “No estoy bien. Tengo que conducir un programa yo ahora”. Este gesto también fue registrado y comentado ampliamente, aumentando las muestras de cercanía y las reacciones del público.

A pesar de estos gestos y la complicidad evidente, Daniela Celis y Sícaro mantienen su postura pública. Ambos insisten en que su lazo es amistoso y profesional, y descartan la existencia de un romance, mientras la atención mediática y el interés de la audiencia continúan.