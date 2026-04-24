El diseñador que financia películas y rechaza la cultura influencer: la relación inédita entre la moda y el cine de autor

El diseñador belga-italiano Anthony Vaccarello aparece en la pasarela junto a la actriz y música francesa Charlotte Gainsbourg tras el desfile de su colección prêt-à-porter masculina Otoño/Invierno 2023-2024 para la casa de moda Saint Laurent, en el marco de la Semana de la Moda Masculina de París, Francia, el 17 de enero de 2023 (REUTERS/Benoit Tessier)

El director artístico de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, apostó por una relación inédita entre la moda y el cine de autor. Desde su llegada a la dirección creativa en 2016, convirtió la estética de la firma en un puente inesperado con el séptimo arte, y la llevó a producir proyectos cinematográficos con identidad propia.

La primera incursión formal se produjo en 2019. Fue un cortometraje dirigido por el cineasta argentino Gaspar Noé, quien ya formaba parte del círculo creativo de la marca. En esa obra, participaban figuras cercanas al universo Saint Laurent, como la cantante, actriz y directora franco inglesa Charlotte Gainsbourg - hija de los célebres Serge Gainsbourg y Jane Birkin - y la actriz francesa Béatrice Dalle, además de modelos habituales de la firma, entre ellas la también argentina Mica Argañaraz.

El director creativo de Yves Saint Laurent Anthony Vaccarello y los actores Vincent Cassel y Sandrine Holt en la alfombra roja por la proyección de la película "Les linceuls" (Los sudarios) en el 77º Festival de Cine de Cannes, en Cannes, Francia, el 20 de mayo de 2024. REUTERS/Yara Nardi REUTERS/Yara Nardi

En esa colaboración, la moda dejó de ser un complemento y pasó a formar parte del relato. Las imágenes del filme —de naturaleza experimental y cargadas de una energía visual única— lograron que la marca trascendiera el plano publicitario y se integrara al discurso del cine de autor.

A partir de esa experiencia, Vaccarello profundizó el vínculo con cineastas que admiraba desde su juventud. El contacto inicial con el director estadounidense Jim Jarmusch en 2021 derivó en la producción de un cortometraje y, poco después, en una colaboración más ambiciosa: apoyar la realización de largometrajes personales, libres de presiones comerciales y con plena autonomía creativa para los directores. Algo con lo que cualquier director sueña.

Tráiler de "Padre madre hermano hermana", de Jim Jarmusch

La estética desarrollada por Vaccarello para Saint Laurent Productions se caracteriza por un minimalismo sobrio, un toque masculino del ADN de la casa y una tensión visual que dialoga con el lenguaje cinematográfico contemporáneo. La impronta de la firma se manifiesta tanto en el vestuario, como en los climas de las películas, y en la selección de musas y actores vinculados históricamente a la marca.

Su rol trasciende la función de diseñador de vestuario: busca crear una identidad visual coherente y sofisticada, capaz de integrarse con la visión de cada cineasta.

Escena de la película dramática de 2025 titulada Padre Madre Hermana Hermano, escrita y dirigida por Jim Jarmusch. En la foto: Vicky Krieps, Kate Blanchett y Charlotte Rampling (Crédito: prensa Festival de Venecia)

El respaldo fue decisivo para cineastas como Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino y Jim Jarmusch. La intervención de Vaccarello va más allá del financiamiento. En cada proyecto, la casa asume riesgos artísticos y apuesta por contenidos poco convencionales, en una relación que recuerda al mecenazgo del Renacimiento.

Hasta el momento produjo películas seleccionadas en festivales de primer nivel como Cannes y Venecia y se convirtió en la primera casa de lujo en tener una división propia de producción cinematográfica. Su modelo inspiró a otras marcas al buscar un rol más activo en la cultura visual, lejos de la lógica de las redes sociales. A Vaccarello le interesa la permanencia del arte, no lo que se pierde en el scrolleo.

Los géneros por los que apuesta son variados: western, thriller, drama, documental, experimental. Proyectos arriesgados y personales que tienen dificultades para encontrar financiación.

Jim Jarmusch posa con el León de Oro a la Mejor Película por "Father Mother Sister Brother" durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 6 de septiembre de 2025 (REUTERS/Yara Nardi)

Logros recientes

Desde 2020, la emblemática casa forjó alianzas con directores de prestigio como Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Paolo Sorrentino y Gaspar Noé, con producción y financiación de proyectos seleccionados y premiados en festivales de referencia como Cannes, Venecia y Toronto.

En 2024, tres largometrajes producidos por Saint Laurent se presentaron en la competencia oficial del Festival de Cannes: Emilia Pérez, de Jacques Audiard —que obtuvo el premio a la mejor dirección y dos Óscar—, The Shrouds, de David Cronenberg y Parthenope de Paolo Sorrentino. Ese mismo año, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch fue coronada con el León de Oro en Venecia. Esta última puede verse actualmente en las salas argentinas desde su estreno el 9 de abril de 2026.

Desde el inicio de su gestión en Saint Laurent, el belga marcó una distancia deliberada respecto a la cultura de las redes sociales. No disimula su postura ni intenta suavizarla: “Para mí, esto es el juego de la moda del siglo XXI, y no disimulo mi desprecio por ello”, declaró en diálogo con Vogue.

Junto a su musa Charlotte Gainsbourg en la alfombra roja "Emilia Perez" en Cannes, France, May 18, 2024 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Vaccarello rechaza la idea de que el valor de una marca o una campaña dependa de la popularidad en plataformas digitales. Su criterio para elegir a quienes representan la casa es tajante: “No influencers”.

En cada campaña y colaboración, Vaccarello busca rodearse de figuras con profundidad y trayectoria, apartándose de los nombres de moda y de la obsesión por la juventud. “Mujeres que tienen algo que decir; mujeres con profundidad”, subraya.

Esta filosofía se traduce en la elección de Charlotte Gainsbourg, Zoë Kravitz, Chloë Sevigny y Gwyneth Paltrow como caras frecuentes de Saint Laurent.

Belga de sangre siciliana y en París

El creativo nació y creció en Bélgica, hijo único de padres que emigraron de Agrigento, en el sur de Sicilia. Su padre trabajó como camarero y su madre en oficinas, y Vaccarello recuerda esa infancia como un tiempo de libertad y afecto. Sus veranos transcurrían en Sicilia, rodeado de familia y de la música italiana de la época, recuerdos que hoy recrea en largas vacaciones de verano con amigos en una casa cerca de Noto.

Modelos presentan creaciones del diseñador Anthony Vaccarello como parte de su desfile de la colección prêt-à-porter femenina Primavera/Verano 2026 para la casa de moda Yves Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París, en París, Francia, el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

La sexualidad nunca fue un tema explícito en su entorno familiar ni de amigos. “Era como un non-dit”, relata en Vogue. “Lo sabés, no te importa, y vivís tu vida con tus amigos, pero no decís: ‘Soy gay’. Fue igual con mis padres—nunca me preguntaron nada. Supongo que entendieron, pero nunca le pusieron una palabra. Así que era cool, porque no tenías que explicar”. Sus padres eran católicos y él fue bautizado, pero el tema de la identidad sexual nunca generó conflicto o debate en casa.

De adolescente, no soñaba con la moda. Bruselas, explica, es una ciudad práctica, “no es para nada un lugar chic”. Tras dos años en la facultad de Derecho, impulsado más por su fanatismo por series como Ally McBeal que por una vocación jurídica real, abandonó los estudios y se matriculó en La Cambre, la escuela de arte y moda de Bruselas. Su decisión estuvo inspirada por ver a Olivier Theyskens vestir a Madonna en el video ‘Frozen’. “Todo empezó así: Madonna, Olivier Theyskens, La Cambre”, confiesa.

Después de la escuela, se mudó a Roma para trabajar en Fendi bajo el mando de Karl Lagerfeld, y más tarde fue elegido por Donatella Versace para liderar Versus. El salto a Saint Laurent llegó en 2016, cuando aceptó dejar su propia marca para suceder a Hedi Slimane, convencido de que era la única casa por la que valía la pena cambiar de rumbo.

En lo personal, los últimos años han estado marcados por la construcción de una familia junto a su marido, Arnaud Michaux, quien también es su socio creativo en el estudio de Saint Laurent. La pareja recurrió a la gestación subrogada en Estados Unidos para tener a sus hijos, debido a la ilegalidad de esta práctica en Francia y las largas listas de espera en California durante la pandemia. Así nació Luca en Colorado, experiencia que repitieron años después con la llegada de su hija Lola.

Vaccarello y Michaux visitan con regularidad Los Ángeles. Pasan un mes allí dos veces al año, lo que les permite recuperarse del ritmo de la moda y ofrecer a sus hijos una experiencia diferente. “Aquí tenemos una calidad de vida que no tenemos en París, y es tan diferente que siento que la necesito. Pero no podría crear fuera de París”, reconoce.

Su admirada Madonna posa en sus show en Paris con sus prendas de lujo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A los 44 años, Vaccarello se define como un diseñador de la vieja escuela. Como muchos diseñadores, no llevan puesto lo que diseñan y van relajados por la vida: viste jeans, camisetas y zapatillas gastadas, y mantiene un bajo perfil, mientras lidera una de las casas más influyentes de la moda internacional, fundada por Yves.

Testimonios y percepciones de colaboradores y cineastas

Jim Jarmusch, tras recibir el León de Oro en Venecia por Father Mother Sister Brother, compartió: “Lo especial de trabajar con Saint Laurent es que solo quieren facilitar. No son gente del cine poniendo su granito en la producción. Es más como tener un mecenas en el Renacimiento”. Jarmusch subraya la ausencia de presiones comerciales y la confianza plena que recibió durante el proceso creativo.

Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino y David Cronenberg también manifestaron públicamente el respaldo incondicional. Para estos cineastas, Vaccarello no es solo un productor más, sino un aliado que entiende la importancia de preservar la visión de autor. “No hago superproducciones. No me atrae Marvel. Prefiero apoyar el cine independiente”, explicó.