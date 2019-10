Desde ese momento y como rige en la ley de la casa imperial, perdió sus títulos. Aprobada en 1947, la norma obliga a que las mujeres -no así los hombres- que optan por un matrimonio con alguien sin origen real sean excluidas de familia y no puedan vivir en el palacio. Eso sí, para que no pierdan su estatus de vida, reciben casi un millón de dólares.