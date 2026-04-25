Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

El monoplaza de Franco Colapinto, de color azul y rosa, en exhibición en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, con el icónico Obelisco y las letras "BA" de fondo, bajo un cielo nublado.

Un día antes del road show, el monoplaza con el que el piloto de Alpine dará sus primeras tres vueltas al circuito callejero de Palermo apareció en el centro de Buenos Aires para anticipar la jornada.

A horas del evento que reunirá a cientos de miles de personas en Palermo, el auto con el que Franco Colapinto protagonizará el regreso de la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de 14 años fue presentado este sábado en el Obelisco. Se trata de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, con el branding del BWT Alpine Formula One Team, el equipo con el que el pilarense compite en el campeonato mundial.

La exhibición, bautizada “Road Show to BA 2026”, está prevista para este domingo y marcará un hito en el automovilismo nacional: Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un monoplaza de F1 por el asfalto porteño. El circuito callejero irá desde Avenida del Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, con un tramo por Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, a la altura del Monumento a los Españoles.

Un monoplaza de competición Alpine, de colores azul y rosa, es movilizado en una vía urbana. Un equipo de individuos con vestimenta azul asiste al vehículo, que lleva el número 43 y la marca Alpine. Las tomas aéreas revelan la presencia del coche en una avenida principal de Buenos Aires, con el Obelisco y edificios circundantes. Se capturan detalles del interior del habitáculo y del alerón trasero. El metraje documenta un evento público con un automóvil de carreras.

El piloto de 22 años realizará cuatro salidas a la pista. La primera está programada para las 12.45 con el Lotus E20; la segunda, a las 14.30, será con una réplica del Mercedes-Benz W196, el histórico monoplaza con el que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955, conocido como la Flecha de Plata. Luego volverá al Lotus a las 15.15 y cerrará a las 15.55 a bordo de un ómnibus descapotable.

Sobre la réplica de la Flecha de Plata, fue realizada por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce el modelo con el que el “Chueco” de Balcarce dominó dos temporadas de la máxima categoría. El auto, diseñado para alcanzar los 250 km/h, circulará a velocidad controlada durante la exhibición. Junto a este monoplaza, el Museo Fangio llevará otros seis vehículos históricos, entre ellos el Maserati 450S ganador de las 12 Horas de Sebring de 1957, un McLaren MP4/3 conducido por Ayrton Senna y el Renault RE30 de Alain Prost de 1982.

En la conferencia de prensa previa al evento, Colapinto expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento. Feliz de volver al país, a la Argentina después de tanto tiempo. Es especial el traer un auto de F1 tras tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito”. El piloto también anticipó sus sensaciones ante la posibilidad de manejar la Flecha de Plata: “Me emociona igual, o mucho más que el Alpine. De eso tengo muchas más ganas que dar unos trompos. Es una pieza histórica del automovilismo mundial”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, también se refirió al evento: “Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”.

Un monoplaza de Fórmula 1 recorre la Avenida 9 de Julio con el Obelisco de Buenos Aires y las letras "BA" de fondo, durante un evento promocional en la ciudad.

El predio abrirá sus puertas a las 9 y los sectores públicos desde las 8.30. En las plazas Seeber y Sicilia habrá dos grandes escenarios con pantallas gigantes, espacios para entrevistas y presencia de DJs. La Orquesta Sinfónica de la Ciudad actuará desde las 11. Según confirmó Infobae, los shows musicales correrán por cuenta de Soledad Pastorutti, quien entonará el himno nacional, y Luck Ra, amigo personal de Colapinto, elegidos por el propio piloto junto a la Ciudad y la productora Dale Play. En las plazas no estará permitido acampar y en toda la zona quedará prohibida la venta ambulante.

Colapinto también habló del impacto del evento en el futuro del automovilismo argentino. “Para mí era un sueño muy lejano cuando estaba en karting. Ver que tengo una parte chiquitita de todo eso, me pone muy feliz”, dijo, en referencia al boom de popularidad que generó su llegada a la F1. El piloto también se refirió a la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese al país como sede de un Gran Premio: “Correr un GP de Argentina es una de las cosas principales que más quiero en esta vida”.

La última vez que un auto de Fórmula 1 rodó por las calles de Buenos Aires fue hace 14 años. El “Road Show to BA 2026” llega en un momento en que la ciudad avanza en las obras de remodelación del autódromo porteño, con miras a una posible sede del campeonato mundial en 2027 o 2028.